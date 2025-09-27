Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

ANDALUCÍA

Así es el pueblo de Granada que tiene un balneario natural con propiedades curativas y siglos de historia

Este enclave se ha posicionado como uno de los establecimientos termales más reputados del país

Así es el pueblo de Granada que tiene un balneario natural con propiedades curativas y siglos de historia

Así es el pueblo de Granada que tiene un balneario natural con propiedades curativas y siglos de historia / Junta de Andalucía

Sarai Bausán García

Sarai Bausán García

Los balnearios naturales se han convertido en uno de los destinos más buscados tanto para aquellos ciudadanos que quieren descubrir las propiedades curativas de sus aguas como para aquellos turistas que desean adentrarse en una cara no tan conocida de la geografía nacional. Y entre estos enclaves, destaca uno situado en la provincia de Granada que se ha posicionado como uno de los más reputados establecimientos termales de todo el país.

Este privilegiado enclave es el balneario natural de Alhama de Granada, unas termas que acumulan siglos de historia en las que se puede disfrutar de forma totalmente gratuita y libre de un baño terapéutico a 47 grados de temperatura durante todo el año. Unas aguas que, por su composición, se clasifican como sulfato-cálcico-magnésicas, bicarbonatadas y oligometálicas, y que cada año reciben a miles de visitantes gracias a sus beneficios medicinales para los problemas de la piel y diversas afecciones como la artritis, el reúma o el estrés.

El poder curativo de las aguas de Alhama de Granada, considerada la ciudad de los tajos y las aguas termales y cuyos primeros habitantes datan del Neolítico, se remonta a la época musulmana, cuando el municipio fue llamado 'Al-hama', que significa 'el baño', por las virtudes de sus aguas, elogiadas durante toda la antigüedad.

En la actualidad, continúa siendo un lugar de encuentro para quienes desean disfrutar de un baño curativo en un lugar repleto de tranquilidad, belleza y relajación gracias a su buen clima y sus tierras fértiles, rodeadas de pinos y naturaleza.

Unas aguas termales de alto valor medicinal que se pueden disfrutar totalmente gratis

Estas mismas aguas son las que abastecen al propio Balneario de Alhama, un establecimiento de tres estrellas ubicado en un edifico de alto valor monumental que ofrece diversidad de tratamientos en sus pozas.

Noticias relacionadas y más

Este es el pueblo de Granada con cuevas milenarias, aguas termales y las &quot;escaleras del diablo&quot;

Este es el pueblo de Granada con cuevas milenarias, aguas termales y las "escaleras del diablo" / .

Pero este no es el único patrimonio con el que cuenta este municipio que se encuentra abrazado por el Parque Natural de las Sierras de Tejeda, Amijara y Alhama, sino que cuenta con una riqueza patrimonial que tiene su mayor bastión en su casco antiguo, declarado Conjunto Histórico-Artístico. Así, en la localidad se pueden contemplar su barrio antiguo y el entramado de calles estrechas y empinadas donde se encuentran los monumentos más notables de la ciudad, como el Pósito, la Antigua Cárcel, la Casa de la Inquisición o la Iglesia de las Angustias.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Aemet lo confirma: llega una 'borrasca profunda' a Andalucía convertida a partir del huracán Gabrielle
  2. Los hogares andaluces podrán ahorrar en la declaración de la renta hasta 100 euros por las cuotas del gimnasio
  3. Fin al “fresco” en Andalucía, llega el Veranillo de San Miguel con hasta 34 grados en estas provincias
  4. Los atascos entre Sevilla y Cádiz colapsan la carretera de Lebrija: la Junta encarga un estudio para buscar soluciones urgentes
  5. La Junta de Andalucía venderá inmuebles y solares valorados en 30 millones de euros en su sexta gran subasta
  6. Una borrasca extratropical barrerá Andalucía: el exhuracán Gabrielle entrará por Huelva con varias provincias afectadas
  7. Los andaluces que acojan animales de compañía podrán deducirse hasta 100 euros en la declaración de la renta
  8. El huracán Gabrielle convertido en borrasca podría afectar a Andalucía, en concreto al Golfo de Cádiz

Este es el bar “de siempre” de Sevilla en el que se puede comer por menos de 10 euros: "De los más baratos"

Este es el bar “de siempre” de Sevilla en el que se puede comer por menos de 10 euros: "De los más baratos"

Así es el pueblo de Granada que tiene un balneario natural con propiedades curativas y siglos de historia

Así es el pueblo de Granada que tiene un balneario natural con propiedades curativas y siglos de historia

El alcalde de La Línea lanza su partido para las andaluzas y confía en tener la llave de la Junta

El alcalde de La Línea lanza su partido para las andaluzas y confía en tener la llave de la Junta

¿Quién es Juan Franco?, el alcalde más votado de España que mandó a un concejal socialista a comerse un bollo

¿Quién es Juan Franco?, el alcalde más votado de España que mandó a un concejal socialista a comerse un bollo

Accidente en Algeciras: un cocinero sufre quemaduras graves mientras trabajaba en una cafetería

Accidente en Algeciras: un cocinero sufre quemaduras graves mientras trabajaba en una cafetería

Alerta amarilla por lluvias el fin de semana en Sevilla y en Huelva: llega a Andalucía la borrasca del huracán Gabrielle

Alerta amarilla por lluvias el fin de semana en Sevilla y en Huelva: llega a Andalucía la borrasca del huracán Gabrielle

Moreno se revuelve contra Junts por criticar sus rebajas fiscales: "Lo siento independentistas, pero habrá más"

Moreno se revuelve contra Junts por criticar sus rebajas fiscales: "Lo siento independentistas, pero habrá más"

Este es el verdadero motivo del nombre de la playa más famosa de Almería: "Por los naufragios"

Este es el verdadero motivo del nombre de la playa más famosa de Almería: "Por los naufragios"
Tracking Pixel Contents