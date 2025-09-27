ANDALUCÍA
Así es el pueblo de Granada que tiene un balneario natural con propiedades curativas y siglos de historia
Este enclave se ha posicionado como uno de los establecimientos termales más reputados del país
Los balnearios naturales se han convertido en uno de los destinos más buscados tanto para aquellos ciudadanos que quieren descubrir las propiedades curativas de sus aguas como para aquellos turistas que desean adentrarse en una cara no tan conocida de la geografía nacional. Y entre estos enclaves, destaca uno situado en la provincia de Granada que se ha posicionado como uno de los más reputados establecimientos termales de todo el país.
Este privilegiado enclave es el balneario natural de Alhama de Granada, unas termas que acumulan siglos de historia en las que se puede disfrutar de forma totalmente gratuita y libre de un baño terapéutico a 47 grados de temperatura durante todo el año. Unas aguas que, por su composición, se clasifican como sulfato-cálcico-magnésicas, bicarbonatadas y oligometálicas, y que cada año reciben a miles de visitantes gracias a sus beneficios medicinales para los problemas de la piel y diversas afecciones como la artritis, el reúma o el estrés.
El poder curativo de las aguas de Alhama de Granada, considerada la ciudad de los tajos y las aguas termales y cuyos primeros habitantes datan del Neolítico, se remonta a la época musulmana, cuando el municipio fue llamado 'Al-hama', que significa 'el baño', por las virtudes de sus aguas, elogiadas durante toda la antigüedad.
En la actualidad, continúa siendo un lugar de encuentro para quienes desean disfrutar de un baño curativo en un lugar repleto de tranquilidad, belleza y relajación gracias a su buen clima y sus tierras fértiles, rodeadas de pinos y naturaleza.
Unas aguas termales de alto valor medicinal que se pueden disfrutar totalmente gratis
Estas mismas aguas son las que abastecen al propio Balneario de Alhama, un establecimiento de tres estrellas ubicado en un edifico de alto valor monumental que ofrece diversidad de tratamientos en sus pozas.
Pero este no es el único patrimonio con el que cuenta este municipio que se encuentra abrazado por el Parque Natural de las Sierras de Tejeda, Amijara y Alhama, sino que cuenta con una riqueza patrimonial que tiene su mayor bastión en su casco antiguo, declarado Conjunto Histórico-Artístico. Así, en la localidad se pueden contemplar su barrio antiguo y el entramado de calles estrechas y empinadas donde se encuentran los monumentos más notables de la ciudad, como el Pósito, la Antigua Cárcel, la Casa de la Inquisición o la Iglesia de las Angustias.
