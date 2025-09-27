Este es el bar “de siempre” de Sevilla en el que se puede comer por menos de 10 euros: "De los más baratos"

Sevilla aún conserva entre su amplia oferta gastronómica alguna de esas joyas escondidas que suman años de tradición e historia, y que se mantiene como lugar de encuentro de vecinos y amigos por su familiaridad, calidad y bajos precios. Y entre estos negocios emblemáticos y de cercanía destaca uno localizado en Heliópolis por ser "uno de los más baratos de Sevilla": el bar Avelino.

Así lo señalan sus propios clientes, que afirman que en este local situado en la capital hispalense se puede "comer y beber por menos de 10 euros" gracias a sus tapas desde un euro hasta un máximo de 3,50 euros. "Está de escándalo", aseguran los creadores de contenido sevillanos que se encuentran tras el perfil 'Prueba con nosotros' sobre el que consideran uno de esos "bares de siempre", en el que se puede disfrutar de una "terraza enorme" con platos de calidad a precios reducidos.

"Ya es complicado encontrar un bar en Sevilla con estos precios", indican los 'influencer' sobre este negocio que debe su nombre a su fundador, José Avelino Loureiro, quien regentaba en sus inicios este bar situado en Heliópolis. Unos tiempos que aún se pueden recordar observando la arquitectura y fisionomía del bar, que se mantiene casi inalterable tras años de trayectoria.

Un enclave localizado en la plaza de los Andes de Sevilla capital que permite a sus clientes degustar una amplia variedad de tapas desde un euro hasta un máximo de 3,50 euros, así como medias raciones entre 5 y 7 euros y raciones a 14 euros como máximo. Entre los platos caseros con los que cuenta el establecimiento se encuentran su ensaladilla rusa, espinacas con garbanzos, albóndigas de choco, carrillada, pechuga con bechamel y queso frito.

A estos se suman cocinados como la cazuela de carrillada, el solomillo de cerdo o el secreto ibérico, así como sus montaditos de solomillo, secreto, pringá o serranito, y su hamburguesa de pollo. Todo ello, se puede disfrutar tanto en su local como en su amplia terraza, aunque se recomienda acudir con tiempo al establecimiento ante la amplia afluencia de clientes que se reúnen cada jornada en el lugar.