Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tiempo en Andalucía

Aemet avisa: la borrasca ex Gabrielle trae a Andalucía este lunes lluvias tormentosas a tres provincias

El periplo de la borrasca creada a partir del huracán Gabriel sigue su curso, desplazándose al este en Andalucía. Atención a los efectos a nivel nacional en Cataluña y Comunidad Valenciana, con aviso rojo y posibilidad de lluvias de hasta 180 litros por metro cuadrado

La borrasca ex Gabriel entrando en la península.

La borrasca ex Gabriel entrando en la península. / Aemet

Ramón Morales

Ramón Morales

Sevilla

La borrasca ex Gabriel continuará afectando a Andalucía este lunes y, en un aviso de última hora, Aemet confirma que el lunes 29 y el martes 30 serán los días más adversos del episodio a nivel general en España. Habrá alertas activas de nivel amarillo por fuertes lluvias y tormentas en tres provincias andaluzas: Almería, Granada y Málaga.

Para este lunes los avisos amarillos afectan a las siguientes zonas de Andalucía: Almería, en el Valle del Almanzora y Los Vélez con 15 litros por metro cuadrado y tormentas a partir de las 12.00 horas hasta final del día; Granada, con el mismo nivel de alerta y mismo nivel de lluvias pero en la comarca de Guadix y Baza; y Málaga en Sol y Guadalhorce, con precipitaciones acumuladas de 15 litros de lluvia en una hora, con posibilidad de acumulados hasta los 60 litros en 12 horas, desde las 00.00 horas hasta las 15.00 horas del lunes.

Alertas este lunes en Andalucía.

Alertas este lunes en Andalucía. / Aemet

La previsión de Aemet para Andalucía este lunes es de cielos muy nubosos o cubiertos con lluvias generalizadas, que pueden ser localmente fuertes y tormentosas en las sierras orientales por la tarde. Las temperaturas no variarán y los vientos serán de componente oeste moderados en el litoral mediterráneo y en el Estrecho, disminuyendo durante la tarde a flojos; flojos variables en el resto.

Avance de Aemet en España: nivel rojo en Cataluña y Comunidad Valenciana

La agencia prevé en España este lunes precipitaciones y tormentas fuertes, incluso localmente muy fuertes y persistentes en el tercio este peninsular, con probabilidad de afectar también a Alborán y de alcanzar intensidades localmente torrenciales, con acumulados que podrán superar los 180 litros, en litorales de la Comunidad Valenciana y zonas del sur de Tarragona, en esta

En cuanto a las temperaturas, habrá descensos notables de las temperaturas máximas en interiores del este peninsular y aumentos en interiores de la vertiente atlántica sur.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Aemet lo confirma: llega una 'borrasca profunda' a Andalucía convertida a partir del huracán Gabrielle
  2. Aemet anuncia lluvias fuertes en Andalucía el domingo: 12 horas de alerta en tres provincias por el exhuracán Gabrielle
  3. El alcalde de La Línea lanza su partido para las andaluzas y confía en tener la llave de la Junta
  4. Los hogares andaluces podrán ahorrar en la declaración de la renta hasta 100 euros por las cuotas del gimnasio
  5. La Junta de Andalucía venderá inmuebles y solares valorados en 30 millones de euros en su sexta gran subasta
  6. Una borrasca extratropical barrerá Andalucía: el exhuracán Gabrielle entrará por Huelva con varias provincias afectadas
  7. Alerta amarilla por lluvias el fin de semana en Sevilla y en Huelva: llega a Andalucía la borrasca del huracán Gabrielle
  8. Moreno se revuelve contra Junts por criticar sus rebajas fiscales: 'Lo siento independentistas, pero habrá más

Aemet avisa: la borrasca ex Gabrielle trae a Andalucía este lunes lluvias tormentosas a tres provincias

Aemet avisa: la borrasca ex Gabrielle trae a Andalucía este lunes lluvias tormentosas a tres provincias

Cuatro provincias andaluzas en alerta hoy domingo por fuertes lluvias y oleaje por el exhuracán Gabrielle

Cuatro provincias andaluzas en alerta hoy domingo por fuertes lluvias y oleaje por el exhuracán Gabrielle

Esta es la ciudad andaluza declarada Patrimonio de la Humanidad que alberga 'El Escorial andaluz': es de visita obligatoria

Esta es la ciudad andaluza declarada Patrimonio de la Humanidad que alberga 'El Escorial andaluz': es de visita obligatoria

Un 'influencer’ visita Tarifa y revela la costumbre andaluza que se está perdiendo: "Es una pena porque es parte de nuestra cultura"

Un 'influencer’ visita Tarifa y revela la costumbre andaluza que se está perdiendo: "Es una pena porque es parte de nuestra cultura"

Así es el pueblo andaluz que tiene su propia Fontana di Trevi: tiene una espectacular escultura de Neptuno

Así es el pueblo andaluz que tiene su propia Fontana di Trevi: tiene una espectacular escultura de Neptuno

"Andalucía nos roba": el independentismo catalán es el mejor aliado electoral de Juanma Moreno

"Andalucía nos roba": el independentismo catalán es el mejor aliado electoral de Juanma Moreno

El 112 alerta de peligrosas corrientes y mar de fondo en las playas de Huelva y Cádiz por la borrasca

El 112 alerta de peligrosas corrientes y mar de fondo en las playas de Huelva y Cádiz por la borrasca

Montero dice que "no consentirá" retratar a Andalucía como "tierra subvencionada": "Ni a partidos catalanes ni a la derecha"

Montero dice que "no consentirá" retratar a Andalucía como "tierra subvencionada": "Ni a partidos catalanes ni a la derecha"
Tracking Pixel Contents