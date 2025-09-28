Aemet avisa: la borrasca ex Gabrielle trae a Andalucía este lunes lluvias tormentosas a tres provincias

La borrasca ex Gabriel continuará afectando a Andalucía este lunes y, en un aviso de última hora, Aemet confirma que el lunes 29 y el martes 30 serán los días más adversos del episodio a nivel general en España. Habrá alertas activas de nivel amarillo por fuertes lluvias y tormentas en tres provincias andaluzas: Almería, Granada y Málaga.

Para este lunes los avisos amarillos afectan a las siguientes zonas de Andalucía: Almería, en el Valle del Almanzora y Los Vélez con 15 litros por metro cuadrado y tormentas a partir de las 12.00 horas hasta final del día; Granada, con el mismo nivel de alerta y mismo nivel de lluvias pero en la comarca de Guadix y Baza; y Málaga en Sol y Guadalhorce, con precipitaciones acumuladas de 15 litros de lluvia en una hora, con posibilidad de acumulados hasta los 60 litros en 12 horas, desde las 00.00 horas hasta las 15.00 horas del lunes.

Alertas este lunes en Andalucía. / Aemet

La previsión de Aemet para Andalucía este lunes es de cielos muy nubosos o cubiertos con lluvias generalizadas, que pueden ser localmente fuertes y tormentosas en las sierras orientales por la tarde. Las temperaturas no variarán y los vientos serán de componente oeste moderados en el litoral mediterráneo y en el Estrecho, disminuyendo durante la tarde a flojos; flojos variables en el resto.

Avance de Aemet en España: nivel rojo en Cataluña y Comunidad Valenciana

La agencia prevé en España este lunes precipitaciones y tormentas fuertes, incluso localmente muy fuertes y persistentes en el tercio este peninsular, con probabilidad de afectar también a Alborán y de alcanzar intensidades localmente torrenciales, con acumulados que podrán superar los 180 litros, en litorales de la Comunidad Valenciana y zonas del sur de Tarragona, en esta

En cuanto a las temperaturas, habrá descensos notables de las temperaturas máximas en interiores del este peninsular y aumentos en interiores de la vertiente atlántica sur.