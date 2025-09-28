"Andalucía nos roba": el independentismo catalán es el mejor aliado electoral de Juanma Moreno

"Lo siento, independentistas, habrá más". La inmediatez del mensaje de Juanma Moreno contestando a Junts deja claro el regalo electoral que supone para el PP andaluz, a las puertas de una campaña, que los independentistas catalanes insistan en ese discurso altivo, prepotente y despreciativo al hablar de Andalucía. Dijo Jordi Turull que "con el dinero de los catalanes, los andaluces se subvencionan el gimnasio y que puedas tener un perro de compañía". Aludía así a las últimas deducciones fiscales anunciadas por Moreno que permitirán desgravar, sin mirar la renta, las cuotas del gimnasio o del veterinario hasta los 100 euros en el tramo autonómico del IRPF.

Una medida que se puede debatir, cómo no, que puede ser tildada de populista o de electoralista, que podría abrir debate sobre si a alguien que ingrese, por ejemplo 80.000 euros anuales, hay que subvencionarle que haga deporte o tenga un perro. Cualquiera de esos debates podría ser razonable desde un punto de vista fiscal pero el mensaje de Junts, que ataca directamente a la dignidad del andaluz, cercena cualquier tipo de discusión sobre las rebajas impositivas que Moreno ha lanzado. Las palabras de Turull, acudiendo de nuevo a la idea de una Andalucía subvencionada que vive a costa de los catalanes, son una patada al estómago de cualquier andaluz, vote lo que vote.

Lo sabe también María Jesús Montero, que tiene que sacar adelante unos Presupuestos Generales del Estado que depende de los votos de Junts, y que como candidata andaluza del PSOE avisó a Turull: "Los andaluces no viven de las subvenciones de nadie". Su situación en el Gobierno es cada vez más insostenible e incompatible con hacer campaña en Andalucía, dicho sea de paso. Si el PSOE andaluz sigue unido a Junts se va a estrellar y el Gobierno de Pedro Sánchez necesita sus siete votos en el Congreso. Difícil ecuación.

Es con nuestro dinero

Empecemos por aclarar que con el dinero de los catalanes no se subvenciona nada. Se hace con el dinero de los andaluces. Se creerán que sólo ellos accedieron a la autonomía por la vía del 151 de la Constitución y tienen un Estatuto. Esas rebajas fiscales se aplican dentro de la cuota de caja que maneja el Gobierno andaluz, que es libre para decidir si quiere subvencionar las mascotas o las cuotas de las hermandades de Semana Santa (sin querer dar ideas, claro). Lo que les dé la gana. Para eso gobiernan con el voto de los andaluces y se exponen de nuevo a su juicio para revalidar o no el poder. Resulta llamativo que un partido independentista, que pelea por una financiación propia desconectada del Estado y por ostentar sus propias políticas en inmigración, critique a un Gobierno autonómico por ejercer sus competencias en los tramos de impuestos cedidos desde el Estado a las comunidades, donde cada Ejecutivo regional puede decidir libremente lo que quiera. En eso consiste ejercer la autonomía fiscal que la ley concede a los presidentes autonómicos.

Se puede por tanto debatir si debería existir una armonización fiscal o si se debería limitar desde el Estado las rebajas fiscales autonómicas. Sería muy interesante. Pero es que ese tampoco es el debate que abre Junts, que quiere todo lo contrario: desconectarse del Ministerio de Hacienda y quedarse la llave de la caja para recaudar y gastar sin pasar por la hucha común.

Un burdo retrato

La mirada racista del nacionalismo catalán sobre los andaluces no es nueva. Incluso una generación como la mía, nacida a finales de los 70 y educada en democracia, que no siente ningún tipo de complejo ni inferioridad frente a un catalán, vamos ni frente a un asturiano o un madrileño, está más que acostumbrada a que nos sigan retratando como si fuéramos incultos, analfabetos, flojos y pobres. Debería de resbalarnos porque el retrato es tan tópico y tan burdo, tan fuera de la realidad, que no tendría ni que ofender aunque, en el fondo, nos duela.

Si miramos la liquidación del sistema de financiación autonómica de 2023 (Fedea, agosto de 2025), cada catalán recibe del Estado 3.456 euros y cada andaluz 3.208. Los catalanes están por encima de la media por español (3.390), los andaluces no. Recibimos menos del Estado por financiación por habitante que Cataluña, por no hablar de inversión en infraestructuras o, por ejemplo, del último reparto de jueces desde el Poder Judicial: 60 a 0 a favor de los catalanes en el ultimo cupo. Habría mucha tela que cortar ahí. El agravio siempre late fuerte. Es un peligro azuzar el conflicto territorial y en una sociedad tan polarizada como la actual, es una auténtica bomba.

Dirán que ellos aportan más. Habría que volver a insistir en que no pagan los territorios sino las personas. Es decir, ganando usted lo mismo, pagaría prácticamente lo mismo en impuestos en Barcelona que en Málaga. Solo cambian las deducciones fiscales que aplican los gobiernos autonómicos fundamentalmente en los tramos cedidos de IPRF o en Sucesiones y Donaciones, que forman parte, insisto, de la pequeña porción de autonomía fiscal de cada territorio. ¿Quieren abrir ese debate los que piden plena autonomía y un cupo fiscal como el del País Vasco? Porque no falten datos: Cataluña tiene un saldo negativo con el Estado de 2.266 millones de euros. Andalucía recibe 5.953 millones más de los que aporta. Lo importante es la financiación por habitante pero, desde luego, considero más que justo que la participación de Cataluña se eleve en esa caja de todos.

La 'andalufobia'

El problema de ciertos cargos de Junts es esa mirada de superioridad que les sale de dentro y no pueden evitarla. Ya la tenían en CiU. Los que se quejan de catalanofobia siempre han tenido andalufobia. Duran I Lleida, entonces portavoz de CIU, dijo en 2011 que los andaluces estaban todo el día en el bar y cobraban el PER con el dinero de los catalanes. Igual que Esperanza Aguirre (PP) dijo que en Andalucía habían utilizado el dinero de los contribuyentes "para dar pitas, pitas, pitas" (2010).

Oyendo a Miriam Nogueras (Junts) días atrás en el Congreso advertir de que la "identidad" de Cataluña estaba amenazada por los inmigrantes y que el colapso de servicios sociales era culpa de quienes venían de fuera, me acordé de Pepa. Permitan que me ahorre el apellido porque hace ya casi diez años que fui a visitarla a su piso de Pino Montano, un barrio obrero de Sevilla, aunque siga pensándola.

Me acordé de cuando me contó que en 1967 se fue de un pueblo de Sevilla, El Coronil, a Hospitalet de Llobregat, con una mano delante y otra detrás. Me acordé de cuando me contó que ella, la andaluza floja, había trabajado "en las mejores casas de Barcelona" durante 40 años, sirviendo a jueces, empresarios y políticos en jornadas de 12 horas al día. Me acordé de cómo se le quebró la voz cuando me contó que ahora su hija era médico en el Valle D’Hebron y su hijo funcionario de la Generalitat, como los niños catalanes que ella había criado tantos años. Lo pasaron muy mal, sintieron racismo y penaron con mucha miseria, pero todo eso quedó atrás. Me acordé de ella porque lo mismo el inmigrante de Latinoamérica o el Magreb que ahora señala Alliança Catalana y que amenaza la "identidad cultural" de Junts, algún día tendrán un hijo o una hija que formen parte de la clase media alta de Barcelona. Imagino que los que despreciaron a andaluces, extremeños y murcianos comparten pureza de sangre y ADN con quienes ahora desprecian a los inmigrantes de otros lugares del mundo, ¿no?

Al señor Turull, decirle que le ha hecho a Juanma Moreno el mejor regalo electoral posible. Cuando el PP se hace un lío hablando de Gaza o la inmigración, cuando las estrategias de Génova amenazan los votos del presidente andaluz, siempre es bueno que venga alguien con un discurso supremacista catalán tratando de humillar a los andaluces. A una generación como la mía y las que vienen por detrás, nos resbala su desprecio, ya le digo, la dignidad del pueblo andaluz es increíble. Ofende quien puede, no quien quiere. De verdad que quienes nos miran por encima del hombro, deberían de empezar a darnos risa.