Esta es la ciudad andaluza declarada Patrimonio de la Humanidad que alberga 'El Escorial andaluz': es de visita obligatoria

Este histórico monumento que empezó a construirse en 1562 se considera uno de los mejores ejemplos del Renacimiento español

Sarai Bausán García

Andalucía tiene su propio Monasterio del Escorial. La reconocida construcción considerada una de las arquitecturas renacentistas más singulares de España y Europa tiene su propia hermana gemela en la provincia de Jaén, donde se erige un monumento calificado por los expertos como 'El Escorial andaluz'.

Este histórico enclave señalado como uno de los mejores ejemplos del Renacimiento español, de obligada visita, es el Hospital de Santiago, una de las obras maestras del reconocido arquitecto Andrés de Vandelvira declarada Monumento Arquitectónico Histórico-Nacional y Bien de Interés Cultural que se localiza en el municipio jiennense de Úbeda, declarado por la UNESCO como ciudad Patrimonio de la Humanidad.

Una amplia y sobria fachada en 'El Escorial andaluz', localizado en Úbeda

Fue en el año 1562 cuando empezó a construirse este edificio bajo el encargo del Obispo Diego de los Cobos, quien le encomendó el proyecto y la ejecución a Andrés de Vandelvira con la finalidad de usarse como hospital para pobres enfermos, palacio y zona de oración con capilla y panteón. Sin embargo, a causa de la interrupción de las obras durante casi dos años, no fue hasta 1575 cuando finalizó su construcción.

Esta edificación se creó con una gran fachada, articulada en dos plantas de extrema sobriedad precedida por cuatro gruesas columnas con leones asentados en ellas que sostienen el escudo del fundador, a lo que sigue una amplia y elegante fachada con dos grandes torres a sus extremos sin función aparente.

Uno de los monumentos más destacados de Úbeda, ciudad Patrimonio de la Humanidad

A esto se suma un patio central que, como ocurre con los palacios, se articula en torno a elegantes columnas de mármol, a lo que le sigue una escalera de grandes dimensiones cubierta con una soberbia bóveda decorada con diversas iconografías, así como otros dos patios secundarios columnados. De igual modo, el acceso principal conduce a una capilla en forma de H considerada una de las mayores joyas del lugar a la que se entra a través de una reja diseñada por el propio Vandelvira.

Durante siglos, este edificio se destinó a los usos hospitalarios para los que estaba planteado, sin embargo, en 1975 cambió estas funciones hasta haberse convertido en la actualidad en un centro cultural que alberga una biblioteca, salas de exposiciones, auditorios y más estancias destinadas a las actividades ciudadanas, además de ser uno de los monumentos más visitados de la ciudad gracias a su imponente belleza e historia.

