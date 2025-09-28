Un 'influencer’ visita Tarifa y revela la costumbre andaluza que se está perdiendo: "Es una pena porque es parte de nuestra cultura"

Si algo describe los veranos más tradicionales de Andalucía son las escenas de vecinos con sillas en la calle para tomar el fresco, los paseos nocturnos para disfrutar de las temperaturas más bajas y las puertas abiertas de las casas para aprovechar la corriente con la tranquilidad de saber que no habrá problemas de seguridad. Algunos de estos actos se mantienen en la actualidad en la mayor parte de la comunidad autónoma, pero otros, como las puertas abiertas durante todo el día, se han convertido en algo tan inusual que incluso llama la atención de los ciudadanos que se topan con estas imágenes.

Es lo que le ha pasado al creador de contenido malagueño 'Ramontelli' durante su última visita a Tarifa, donde se ha visto sorprendido por la costumbre de la abuela de su amigo en su casa, donde dejaba la puerta abierta sin ningún tipo de preocupación, como ha hecho durante toda su vida."Me ha recordado mucho a mis pueblos, Casabermeja y Casarabonela, a cuando yo iba de chiquillo y veía que todas las puertas de las casas estaban abiertas", ha narrado el joven a sus miles de seguidores.

Un 'influencer' malagueño, sorprendido por la costumbre que ha revivido en Tarifa

"Tiene la puerta abierta y le he dicho '¿cierro?', y dice, 'no, deja abierta que hace corriente'", ha relatado asombrado el 'influencer' sobre esta realidad que tiempo atrás era la normalidad en casi toda la comunidad autónoma, pero que en el presente es difícil de imaginar en un panorama dominado por las cerraduras de seguridad, las alarmas y las verjas.

Una situación que ha despertado la "curiosidad" de este joven y sus recuerdos sobre este gesto tan "bonito" que le ha recordado a la Andalucía de antaño: "Se ha ido perdiendo y es una pena, porque es parte de la cultura andaluza y lo hemos perdido".

Una tradición andaluza que se ha perdido con los años

Esta imagen ha provocado las alabanzas y sorpresa de los usuarios de las redes sociales, que han anhelado estos tiempos en los que mantener las puertas abiertas no era motivo alguno de preocupación: "No podemos dejarlas abiertas porque te desaparece hasta la casa".

"Los tiempos cambian", ha señalado un usuario. A lo que ha añadido otro que esta estampa aún se produce en rincones concretos de la geografía andaluza: "Todavía se sigue haciendo, al menos en la Axarquía".