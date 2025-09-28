“No vamos a parar, Victoria”: Málaga se vuelca con una niña de 6 años que necesita un trasplante de médula

Victoria Esperanza es una niña malagueña de seis años y necesita ayuda. La pequeña, con leucemia desde los tres años, ha recaído de la enfermedad y el tratamiento con quimio no está respondiendo como esperaban los médicos. Para ayudarla, la sociedad y cofradías de Málaga están movilizándose con una campaña sin precedentes, llamando a la donación de médula y así contribuir a su curación.

Una de las hermandades es La Crucifixión, de la que son hermanos varios familiares de Victoria. En su cuenta de X se ha volcado y han hecho un llamamiento a la población: "Victoria es una niña muy especial para nuestra Hermandad. Su familia es querida por todos nosotros, y su tito Javi es capataz de nuestro Cristo, el Señor de la Crucifixión. No vamos a parar, Victoria, hasta que aparezca un donante".

En el mensaje acompaña la dirección en Málaga del Centro de Transfusión Sanguínea, en la Avenida Doctor Gálvez Guinachero s/n (recinto Hospital Civil), teléfono 951 034 100, donde sería la donación de médula, que no conlleva otro riesgo que el de la anestesia. Toda la información sobre el proceso se puede consultar en el siguiente enlace: http://donantesmalaga.org/donar/medula-osea

¿En qué consiste la donación de médula ósea?

La donación de medula ósea se realiza extrayendo, con una jeringuilla, una pequeña cantidad de sangre medular de la parte posterior del hueso de la cadera. Esta extracción se realiza bajo anestesia general o epidural, en el hospital especializado más cercano al domicilio del donante.