ANDALUCÍA

Así es el pueblo andaluz que tiene su propia Fontana di Trevi: tiene una espectacular escultura de Neptuno

Esta creación de estilo barroco fue terminada de construir a principios del siglo XIX

Sarai Bausán García

Andalucía tiene su propia Fontana di Trevi. El reconocido monumento italiano que recibe cada día a miles de visitantes tiene una hermana gemela en una ciudad cordobesa de Priego de Córdoba, donde una enorme fuente con 139 caños, siglos de historia y su propia escultura de Neptuno transporta a sus ciudadanos a uno de los rincones más admirados de Roma.

Con ejemplos de estilo barroco dispuestos por todo su territorio, la provincia de Córdoba no es ajena a este estilo, sin embargo, una de sus mayores expresiones se encuentra en su Fuente del Rey de Priego de Córdoba, un conjunto monumental que sorprende al viajero por su inusual tamaño y la grandiosidad de sus esculturas y contornos.

Pese a ser creada en el siglo XVI, esta impactante infraestructura no fue terminada de construir hasta el 1803, cuando finalizó este trabajo en estilo barroco de la mano del reputado artista de Alcalá la Real Remigio del Mármol.

La 'hermana gemela' de la Fontana di Trevi, en Priego de Córdoba

Un enclave único que deja sin palabras a quienes se adentran en su entorno gracias a sus tres estanques dispuestos en distintos niveles de forma alargada y con contornos curvos en los que se pueden contemplar distintas escenas a través de sus monumentos y figuras. Así, su primer estanque está coronado por una escultura de estilo neoclásico de un león luchando con una serpiente, obra del escultor Álvarez Cubero.

A esta le sigue en el segundo estanque la figura central de la fuente, que más recuerda al monumento italiano, a través de una escultura realizada por Remigio del Mármol en la que se puede contemplar a Neptuno y Anfítrite cabalgando sobre un carro tirado por caballos que salen del agua.

Una fuente con rostros fantasmagóricos que recuerdan a la Fontana di Trevi

De este mismo estanque sale el agua en forma de cascada hacia la última fuente, que finaliza en el mascarón del Clero, completando así esta creación que cuenta con 139 caños, de los que la mayoría salen de rostros fantasmagóricos.

Además, junto a esta creación barroca que ha sido declarada Bien de Interés Cultural y Monumento Nacional por su belleza, particularidad e historia se encuentra la Fuente de la Salud, una infraestructura que fue creada para canalizar el manantial que abastece a la población y que, según cuenta la leyenda, fue donde Alfonso XI plantó su campamento durante su estancia en la zona.

