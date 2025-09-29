Más de 2.000 trabajadores de la administración de la Junta eligen trabajar pasados los 65 años

La edad de los trabajadores se ha convertido en uno de los grandes problemas de la administración pública de Andalucía. La plantilla está envejecida y las jubilaciones se multiplican, es un hecho. Sin embargo, mientras muchos sueñan con la ansiada llegada del retiro, casi 2.000 empleados públicos andaluces deciden retrasar su edad de jubilación pasados los 65 años. Ahora, una nueva propuesta del PSOE propone aumentar el tope de la jubilación obligada de los 70 a los 72 años.

El empleado más mayor de la administración andaluza tiene 76 años y forma parte del personal laboral de la Junta, que no tiene edad límite para su jubilación. Como él, 2.009 empleados de la administración deciden trabajar pasada la edad para su retiro. En concreto, según los datos que maneja la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública hay 709 funcionarios andaluces de más de 65 años que trabajan. Además, en el caso del personal laboral, hasta 1.300 personas continúan en su puesto de trabajo pasada la edad que marca la ley-

El Congreso debate estos días en la comisión de Hacienda una propuesta del PSOE para aumentar la edad de jubilación forzosa de los funcionarios de los 70 a los 72 años. Esto haría que los empleados públicos que así lo deseen puedan alargar su vida laboral de forma voluntaria cuando uno haya pasado los 67 años como marca la ley. Se trata de una enmienda al proyecto de ley de función pública, que deberá aprobarse después en el hemiciclo.

"Casos muy concretos"

Si se aprueba este cambio, afectará también a los funcionarios andaluces, que podrán jubilarse a los 72 años si así lo desean. En general, en la administración pública andaluza son "muy pocos" quienes deciden seguir trabajando hasta que la ley lo permite. La mayoría de funcionarios no piden alargar su vida laboral, ya que "más o menos ganan lo mismo" y que dejar de trabajar les supone "perder muy poco dinero" en comparación a lo que ganan trabajando para la administración autonómica. "Se suele dar en algunos casos concretos y suelen ser pocos", insisten desde la Junta de Andalucía.

"Normalmente las personas que hacen eso, pues son personas que van a ganar mucho más en activos que jubilados", explican fuentes de la Consejería consultadas por El Correo de Andalucía. Además, desde la cartera que dirige José Antonio Nieto, aclara que estas decisiones suelen tomarlas "funcionarios con puestos muy elevados, que si tienen ya, pues, tienden de antigüedad y toda la historia, pues, que ganan bastante". "Ellos sí van a ganar más que estando jubilando", aclaran.

En cinco años, la administración autonómica dirá adiós a una importante parte de su plantilla. La avanzada edad de los empleados públicos, hace que las jubilaciones sean cada vez más habituales. De hecho, más del 70% del personal al servicio de la administración general de Andalucía tiene más de 50 años, una cifra superior a la de la administración española, que está en el 60%. Casi el 50% de los trabajadores se concentran en el tramo de 51 a 60 años, pero solo los menores de 25 solo son el 0,01%.

Así, quienes están cerca de la edad de jubilación y quieran seguir trabajando unos años más, podrán solicitar continuar en sus puestos siempre que cumplan con los criterios objetivos que marca la administración de la que depende, en este caso, la Junta de Andalucía. La duración de estas prórrogas será de un año y se deberán pedir con entre cuatro y tres meses de antelación hasta cumplirlos 72 años.