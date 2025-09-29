Los celíacos gastan 1.000 euros más al año en supermercados: "Llevamos muchos años pidiendo ayudas públicas"

En Andalucía hay 40.000 celíacos cuyas cestas de la compra superan con creces las del resto de los andaluces. Después de años de luchas y reuniones con las administraciones para reclamar ayudas para la enfermedad, este colectivo tendrá ventajas fiscales en Andalucía. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha anunciado este lunes una partida de cuatro millones de euros para ofrecer deducciones de 100 euros en la declaración de la renta de los celíacos y sus familias.

Cada vez se encuentran más productos sin gluten en supermercados y grandes superficies y su precio es cada vez más similar al de los productos que pueden considerarse normales. Sin embargo, el precio de la cesta de la compra de una familia en la que hay celiacos es muy superior al habitual. En concreto, según detalla la presidenta de la Asociación Provincial de Celíacos de Sevilla (Asprocese), Carmen Becerra, los celiacos invierten 997,85 euros más al año por persona en comida que el resto de ciudadanos.

Con este panorama en el supermercado, la deducción de 100 euros en la declaración de la renta de 2026 que ha anunciado el presidente de la Junta de Andalucía ha sido muy bien recibida por este colectivo. Becerra explica a El Correo de Andalucía que "siempre" están luchando por conseguir ayudas y que el contacto con las administraciones es constante, aun así, admite que se han levantado con la "sorpresa" de esta nueva rebaja fiscal, que reciben con los brazos abiertos.

Asprocese espera que las ayudas aumenten

Pese a la buena acogida, Becerra puntualiza que "se queda corta", ya que solo supone el 10% del gasto extraordinario que tienen que desembolsar cada año los enfermos de celiaquía en su comida. Eso sí, aplaude que por fin "se reconoce la enfermedad". "Es un primer paso y posiblemente pueda subir", señala la presidenta de la asociación, que aspira a más ayudas económicas para paliar estas diferencias.

Por delante ahora queda aclarar muchas dudas. Desde la asociación esperan poder obtener más información con el paso del tiempo. "No sabemos si cuenta por persona o por unidad familiar", señala Becerra, que recuerda que en muchos casos la celiaquía es una enfermedad que se repite en las familias por lo que, en estos casos, el gasto se multiplica. Así, defiende que "siempre" están luchando por obtener mejoras para los afectados. "Obviamente llevamos muchos años detrás de las ayudas para la enfermedad", asegura.

En las últimas semanas, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha anunciado numerosas deducciones de las que podrán disfrutar los andaluces. Moreno es un abanderado de las rebajas fiscales y ha conseguido convertir a Andalucía en una de las comunidades en las que menos impuestos se tienen que pagar. Ahora, en el que es ya su séptimo plan, el Ejecutivo popular se centra en ajustes del IRPF.

En total, las ayudas fiscales de las que se podrán beneficiar los andaluces en 2026 alcanzan los 60 millones de euros. Moreno destinará ocho millones de euros a deducciones a la vivienda, 36 millones de euros para quienes practican algún deporte o van al gimnasio, 12 millones de euros para los dueños de mascotas y cuatro millones para los celiacos. Con estas nuevas ayudas, el impacto económico de las medidas del dirigente popular superan ya los 1.000 millones de euros.