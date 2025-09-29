Los hogares con celiacos tendrán una rebaja fiscal en Andalucía: se deducirán 100 euros en la declaración de la renta

Cuarta rebaja fiscal de la Junta de Andalucía para el año 2026. Tras las deducciones por los gastos veterinarios de las mascotas, por el gimnasio y las actividades deportivas, y por el alquiler de la vivienda, el Gobierno de Juanma Moreno ha lanzado una nueva ayuda ahora dirigida a los hogares que padezcan celiaquía: podrán deducirse hasta 100 euros en el IRPF por los gastos extra en los que incurren en su cesta de la compra.

La nueva rebaja fiscal se trata de una medida con un escaso impacto económico (apenas cuatro millones de euros) pero con un elevado alcance social, ya que se estima que llegue a 30.000 andaluces en 2026, su primer año de aplicación. Para ello, al igual que las medidas planteadas por adquirir mascotas o acudir al gimnasio, no tendrá límite de renta.

Los hogares que tenga una persona celiaca, ya sea el propio contribuyente, su pareja o alguno de sus descendientes, podrán declarar esta circunstancia en su declaración de la renta y acceder así a una deducción de 100 euros en la cuota autonómica del IRPF a partir de 2026. En este caso no hará falta justificar los gastos en los que hayan incurrido las familias. Simplemente, el contribuyente tendrá marcar la presencia de esta enfermedad en el hogar en la casilla correspondiente y automáticamente accederá a la ayuda.

"En Andalucía hay casi 40.000 personas celíacas. Por eso, muchas familias hacen la compra cada día buscando la etiqueta 'sin gluten' en los productos. Algunos de ellos valen cuatro veces más que los normales. La celiaquía es una enfermedad que no tiene medicación, y el único remedio, hasta hoy, es controlar la dieta, y pagar en la cesta de la compra hasta cuatro veces más en muchos alimentos, como la pasta o el pan", argumenta el presidente andaluz, Juanma Moreno, quien vuelve a aprovechar así la política fiscal de 2026 para lanzar mensajes dirigidos a colectivos específicos en plena campaña electoral: "Queremos apoyar a todas las personas y sus familias dando este paso, reconociendo esa realidad que viven cada día y aliviando parte de ese esfuerzo que hacen. Comer sin gluten no debería ser un lujo para nadie",

Séptima campaña de rebajas fiscales

El séptimo plan de rebajas fiscales de la Junta de Andalucía se completa así conformando un paquete nuevo de deducciones fiscales con un impacto económico total superior a 55 millones de euros. Se trata de cuatro rebajas en el tramo autonómico del IRPF que son compatibles entre sí y con un elevado alcance social.

En materia de vivienda se trata de una ampliación de las deducciones ya existentes por alquiler de vivienda habitual: la Junta de Andalucía devolverá hasta 1.200 euros al año a jóvenes menores de 35 años, personas mayores de 65, víctimas de violencia de género y también a víctimas de terrorismo frente a los 900 euros actuales. Si se trata de personas con discapacidad: el máximo en la deducción subirá hasta 1.500 euros frente a los 1.000 que marca el límite actualmente.

En cuanto a las rebajas vinculadas a los animales de compañía aquellos que adquieran una mascota desde 2025 podrán deducirse el 30 por ciento de los gastos de veterinario, con un límite de 100 euros, durante el primer año. Si el animal es adoptado, ese periodo se incrementará hasta los tres años. Y si se trata de perros guía o de asistencia, la deducción se podrá aplicar durante toda la vida del animal.

Por último, el Presupuesto de 2026 incorporará una nueva deducción por gastos en escuelas deportivas, gimnasios o federaciones de los hogares. Gracias a ella, los andaluces podrán desgravarse hasta 100 euros, sin límite de renta.

Esta séptima rebaja fiscal sitúa por encima de los 1.000 millones de euros el impacto de las medidas implementadas en Andalucía desde 2018 que han afectado a todos los impuestos en los que la Junta tiene margen para la toma de decisiones.