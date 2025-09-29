Moreno abre su campaña e implica a profesionales de la cultura, la industria o el turismo para frenar "la polarización"

¿Cómo se puede frenar la polarización e impedir que se pierdan los espacios de centralidad? ¿Qué podemos hacer ante la turismofobia y los movimientos contrarios al turismo? ¿Cómo podemos hacer que la industria crezca y llegue a representar el 20% del PIB? Quien pregunta en público es el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quienes responden son un grupo de profesionales de los campos de la cultura, la innovación, el empleo, las ciencias sociales o el turismo convocados por el PP andaluz, y quienes escuchan entre el público militantes, simpatizantes y consejeros del Gobierno.

El presidente andaluz ha iniciado ya su campaña electoral a la espera de que se concrete la fecha de la cita con las urnas que serán en junio salvo que haya un adelanto en las generales. Y este acelerón se nota en la agenda institucional, plagada de anuncios y medidas como las rebajas fiscales, y en la agenda orgánica de un PP andaluz que trata de equilibrar el discurso más vehemente y agresivo de una dirección nacional centrada en disputar los espacios a Vox en temas como la inmigración o la política exterior con la imagen más moderada que ha tratado de acuñar durante los últimos años el presidente Moreno. Un partido que argumenta que su gran adversario es la "polarización" que reduce los espacios de centralidad y de la que culpa a PSOE y Vox.

El foro Oportunidades de futuro para Andalucía convocado este lunes por el PP andaluz en Sevilla se enmarca en segunda línea de actuación, la de buscar un perfil moderado frente a la polarización justo un día después de la conferencia de barones del PP en Murcia presidida por Feijóo. El presidente andaluz se rodeó de profesionales de distintos sectores que son claves para la comunidad autónoma. Estuvieron María Ángeles Martín Prats catedrática y fundadora de Skylife Engeneering en representación de la industria y la innovación; Mariola Valladares, directora del Hotel Miramar para poner voz al sector turístico, Daniel López Armentero, director de instituto y coordinador de programas de FP Dual para analizar la realidad del empleo; José Carlos Ruiz, filósofo y divulgador para reflexionar sobre la situación de Andalucía desde una perspectiva sociológica; y Violeta Ferrer responsable de Recursos Humanos y Proyectos en Crash Music como exponente del sector cultural.

Preguntas y propuestas

Cada uno de ellos respondió a las preguntas del presidente andaluz lanzando propuestas y cuestionando líneas de trabajo que se han venido desarrollando durante los últimos años la Junta. "No se trata tanto de atraer inversiones, hay que poner más el foco en las pymes" argumentó Martín Prats en respuesta a las cifras del volumen de inversión extranjera captada por el gobierno autonómico. "¿Entonces nos estamos equivocando?", le respondió el presidente andaluz. No fue la única. Los participantes aprovecharon la oportunidad para pedir más descentralización de la cultura o una mayor apuesta por el talento juvenil.

Al contrario de lo que ha ocurrido en otras campañas electorales en las que se ha recurrido a un formato abierto (este modelo no es la primera vez que se desarrolla), el logo del partido no está esta vez en un segundo plano. Es un acto con independientes organizado por el PP y con un público prácticamente al completo de afiliados y simpatizantes. La diferencia, como destacó el propio Moreno, es que se hayan conseguido acercar perfiles distintos bajo las siglas y en plena precampaña electoral.

"Queremos crear puntos de encuentro y acabar con tanta postura antagónica. Nos hace falta más pluralidad y más matices que enriquezcan la política y menos etiquetas y bandos ", resumió Moreno al cierre de un acto con un formato "singular" que prometió repetir los próximos meses.