La "papeleta" de Podemos estará en las elecciones andaluzas, en solitario o en coalición

El tiempo pasa y Podemos sigue sin decidir qué hará en las elecciones andaluzas, que, según el presidente Juanma Moreno, se celebrarán a final de curso. Las diferencias entre la cúpula nacional y la autonómica están retrasando los procesos internos. Este lunes, el secretario de Organización y coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha asegurado que "habrá papeleta" de su formación en los próximos comicios autonómicos, con independencia de que concurra en solitario o en coalición con otras formaciones.

Podemos no pudo concurrir en la última cita electoral después de que agotara al máximo los plazos para poder concurrir como una coalición junto a IU, Más País (ahora referenciado en Sumar), Iniciativa del Pueblo Andaluz, Verdes Equo y Alianza Verde. Sus representantes, algunos de los cuales iban de cabeza de lista en las distintas provincias, tuvieron que presentarse como independientes dentro de Por Andalucía.

"Puedo confirmar que habrá papeleta de Podemos", ha destacado Fernández, que ha subrayado que, por el omento, no hay ninguna novedad respecto a los contactos para aclarar si se reedita la coalición o no. Por ahora, tanto IU como Sumar han lazado el proceso para poder repetir el sello que en 2022 consiguió cinco asientos en el Parlamento de Andalucía. De hecho, las formaciones ya han establecido un calendario de trabajo, sobre el que Podemos no se ha pronunciado, y rechazan dar pasos atrás si se suman nuevas formaciones.

El proceso continúa

Izquierda Unida, que tendrá primarias propias, ha establecido en el mes de octubre el lanzamiento de Por Andalucía. A partir de este momento, la coalición comenzará a trabajar en la precampaña y pondrá nombre a sus candidatos. Eso sí, por el momento, mantienen la puerta abierta a una posible entrada de los Morados en la plataforma.

La situación, que se complica con el paso del tiempo, comienza a afectar a las estructuras internas de Podemos. Desde Andalucía están a favor de reeditar la coalición, pese a las diferencias con los compañeros de viaje -es difícil que los morados aplaudan las intervenciones de la portavoz del grupo, Inma Nieto, en los plenos-. Sin embargo, en Madrid no son favorables a esta unión, lo que puede llegar a crear una fractura entre ambas cúpulas.

Si se mira al panorama nacional, la situación de unidad en Andalucía es un rara avis. Tras la fractura entre Sumar y Podemos tras las generales de 2023, cuya onda expansiva también se percibió en el Hospital de las Cinco Llagas, las formaciones concurrieron por separado tanto en el País Vasco como en Galicia o en las elecciones europeas. La otra excepción la encontramos en Cataluña, donde Podemos renunció a su papeleta para no fragmentar el voto a la izquierda del PSOE. Esta situación se ha descartado en Andalucía, donde también está Adelante Andalucía.

IU aspira a una coalición

Los morados recurrirán a las bases. Aun así, desde Madrid recuerdan que su objetivo es hacer frente al Gobierno del PSOE con Sumar y señalan la contradicción de confluir con estas fuerzas de cara a una cita electoral. Así, han enfriado cualquier opción de un acuerdo con Sumar, al que definieron en su última asamblea como un intento de destruirles y como un proyecto político subordinado al PSOE.

Así, los principales dirigentes de Podemos ha afirmado que en materia de alianzas deberán ser fuerzas como IU la que decidan si quieren seguir apoyando al Gobierno o desmarcarse del Ejecutivo si aspiran a coaliciones con ellos. Sin embargo, el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, se ha mostrado convencido de que se podrá reeditar la coalición de Gobierno tras las elecciones generales de 2027 para "seguir avanzando en conquistas sociales", aunque ha admitido que para eso hay tareas pendientes de abordar como la crisis de la vivienda.

En una entrevista en La hora de la 1, que ha recogido Europa Press, el líder de IU ha asegurado que es "optimista" sobre el panorama político y que "hay mucha gente de Podemos" que ve con "simpatía" la posibilidad de volver a construir una propuesta unitaria. "Soy optimista. Hay un constructo de que hay una irreversibilidad, de que va a llegar la derecha a la extrema derecha, pero yo creo que no, que España está demostrando que no solo no va a llegar, sino que se van a crear las condiciones para que en 2027, cuando haya elecciones generales, volvamos a reproducir el Gobierno de coalición", ha sostenido.