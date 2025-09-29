Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estos son todos los festivos de 2026 en Andalucía en los que no podrás hacer trámites

Además, cada municipio entenderá como inhábiles para efectuar trámites dos días más

Un cartel de cerrado en una sucursal bacaria

Un cartel de cerrado en una sucursal bacaria / Marta G. Brea

El Correo

El Correo

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) incluye este lunes el calendario de días inhábiles a efectos de plazos administrativos para el año 2026 que incluye, además de los sábados y domingos, un total de doce festivos regionales.

En concreto, tal como ha detallado la Junta en una nota, serán inhábiles los siguientes días de 2026:

  • 1 de enero
  • 6 de enero
  • 28 de febrero
  • 2 de abril
  • 3 de abril
  • 1 de mayo
  • 15 de agosto
  • 12 de octubre
  • 2 de noviembre
  • 7 de diciembre
  • 8 de diciembre
  • 25 de diciembre

Todos estos días no computarán para los plazos tanto en los trámites administrativos que sean realizados presencialmente como a través del Registro Electrónico Único de la Junta de Andalucía.

Noticias relacionadas y más

En cada municipio, además, se entenderán inhábiles a efectos de cómputos de plazos administrativos para el año 2026 hasta dos días, que serán los que, a efectos laborales, establezca la Consejería de Empleo y Trabajo Autónomo.

