Calendario hábil
Estos son todos los festivos de 2026 en Andalucía en los que no podrás hacer trámites
Además, cada municipio entenderá como inhábiles para efectuar trámites dos días más
El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) incluye este lunes el calendario de días inhábiles a efectos de plazos administrativos para el año 2026 que incluye, además de los sábados y domingos, un total de doce festivos regionales.
En concreto, tal como ha detallado la Junta en una nota, serán inhábiles los siguientes días de 2026:
- 1 de enero
- 6 de enero
- 28 de febrero
- 2 de abril
- 3 de abril
- 1 de mayo
- 15 de agosto
- 12 de octubre
- 2 de noviembre
- 7 de diciembre
- 8 de diciembre
- 25 de diciembre
Todos estos días no computarán para los plazos tanto en los trámites administrativos que sean realizados presencialmente como a través del Registro Electrónico Único de la Junta de Andalucía.
En cada municipio, además, se entenderán inhábiles a efectos de cómputos de plazos administrativos para el año 2026 hasta dos días, que serán los que, a efectos laborales, establezca la Consejería de Empleo y Trabajo Autónomo.
- Aemet anuncia lluvias fuertes en Andalucía el domingo: 12 horas de alerta en tres provincias por el exhuracán Gabrielle
- Andalucía nos roba': el independentismo catalán es el mejor aliado electoral de Juanma Moreno
- Una borrasca extratropical barrerá Andalucía: el exhuracán Gabrielle entrará por Huelva con varias provincias afectadas
- Aemet avisa: la borrasca ex Gabrielle trae a Andalucía este lunes lluvias tormentosas a tres provincias
- El alcalde de La Línea lanza su partido para las andaluzas y confía en tener la llave de la Junta
- Esta es la ciudad andaluza declarada Patrimonio de la Humanidad que alberga 'El Escorial andaluz': es de visita obligatoria
- Más de 2.000 trabajadores de la administración de la Junta eligen trabajar pasados los 65 años
- Alerta amarilla por lluvias el fin de semana en Sevilla y en Huelva: llega a Andalucía la borrasca del huracán Gabrielle