Estos son todos los festivos de 2026 en Andalucía en los que no podrás hacer trámites

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) incluye este lunes el calendario de días inhábiles a efectos de plazos administrativos para el año 2026 que incluye, además de los sábados y domingos, un total de doce festivos regionales.

En concreto, tal como ha detallado la Junta en una nota, serán inhábiles los siguientes días de 2026:

1 de enero

6 de enero

28 de febrero

2 de abril

3 de abril

1 de mayo

15 de agosto

12 de octubre

2 de noviembre

7 de diciembre

8 de diciembre

25 de diciembre

Todos estos días no computarán para los plazos tanto en los trámites administrativos que sean realizados presencialmente como a través del Registro Electrónico Único de la Junta de Andalucía.

En cada municipio, además, se entenderán inhábiles a efectos de cómputos de plazos administrativos para el año 2026 hasta dos días, que serán los que, a efectos laborales, establezca la Consejería de Empleo y Trabajo Autónomo.