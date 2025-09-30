Andalucía recalifica suelos reservados para hoteles, oficinas o equipamientos para construir 8.100 VPO

Andalucía tiene ya suelo preparado para la construcción de 40.937 viviendas protegidas repartidas por los 13 grandes municipios. En total, se trata de 659 parcelas que suman 1,4 millones de metros cuadrados y que la Junta pone ahora a través de una plataforma digital a disposición de promotores públicos y privados para el impulso de proyectos de carácter residencial en los próximos años.

Esta gran bolsa de suelo preparado para la construcción de VPO fue uno de los compromisos incluidos por la Consejería de Fomento en el decreto de medidas urgentes aprobado en el pasado mes de marzo. Esta normativa instó a todos los ayuntamientos a reunir todas sus propuestas de terrenos disponibles y ponerlas a disposición de la Junta de Andalucía.

Pero además el decreto incorporó otra medida: la posibilidad recalificar suelos (sin necesidad de un cambio del PGOU) o aumentar la edificabilidad siempre que el destino final de los terrenos fueran viviendas de protección oficial. Y ahí es dónde radica la principal aportación de este plan: se ha conseguido aumentar sensiblemente las posibilidades de promoción de vivienda protegida pública y privada en todos los municipios.

En primer lugar, porque la mayor parte de las 540 bolsas de suelo que ya estaban calificadas como residenciales han incrementado la densidad de viviendas hasta incrementar en un 15% la capacidad de desarrollar VPO. Es decir, se han conseguido habilitar 500 viviendas protegidas por encima de las previstas inicialmente y alcanzar las 32.800 en total.

Parcelas de la Junta de Andalucía / El Correo

En segundo lugar, porque ayuntamientos y promotores privados han decidido cambiar la calificación de 120 parcelas que estaban reservadas para usos terciarios (oficinas, hoteles…) o usos dotacionales (equipamientos como colegios, instalaciones deportivas o centros cívicos). Y esto ha permitido ganar suelos para 8.100 viviendas protegidas más en Andalucía.

De estas 8.100, la mayor parte, 6.796, están ubicadas en suelos que estaban programados como dotacionales públicos o privados. En total, se harán VPO en 101 bolsas que suman 303.000 metros cuadrados en las que se iban a construir equipamientos. Ahora, se ofrecen para VPO.

El resto, 18 bolsas, están ubicadas en suelos calificados como terciarios (oficinas, hoteles, comercio). En ellas, que suman 63.000 metros cuadrados se podrán ejecutar 1.319 viviendas protegidas.

Lista por municipios

Por municipios, se han localizado parcelas para 1.558 viviendas en Almería, 1.065 en Roquetas de Mar, 252 en Cádiz, 486 en Algeciras, 1.888 en Jerez de la Frontera, 4.225 en Córdoba; 6.314 en Granada, 1.633 en Huelva, 569 en Jaén, 8511 en Málaga, 172 en Marbella, 7.469 en Sevilla y 6.805 en Dos Hermanas. No obstante, se trata de una lista abierta que podría incrementarse en los próximos meses e incorporar también a otros municipios de menos de 100.000 habitantes.

“Sabíamos que el suelo existía y únicamente faltaba visibilizarlo, ordenarlo y ponerlo a disposición con criterios claros y transparencia. Este es el resultado de meses de trabajo técnico; sino el punto de partida para cambiar, de forma real, el acceso a una vivienda en Andalucía”, explicó la consejera de Vivienda, Rocío Díaz, quien presentó la nueva herramienta en un encuentro con empresas públicas y promotores privados. La consejera, además, destacó que se han cumplido las previsiones del decreto de medidas urgentes en cuanto a la implicación de los grandes municipios en la entrega de suelos y en la elaboración de una herramienta digital que reúna todos los terrenos disponibles.

La consejera de Vivienda Rocío Díaz en el acto de presentación de la nueva plataforma / el correo

Ahora, como resume el presidente de Fadeco Promotores, Ignacio Peinado, Andalucía ya tiene “una foto real”, una hoja de ruta. Pero ahora falta la siguiente y más importante fase: el desarrollo de proyectos públicos y privados en estos suelos que requieren de una vía administrativa y, sobre todo, de instrumentos de financiación.