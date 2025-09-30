Maeztu da un ultimátum: "Que antes de las elecciones, en este trimestre, se sienten los grupos y elijan al Defensor del Pueblo"

Jesús Maeztu ha dado un ultimátum para la renovación del Defensor del Pueblo. El Gobierno del PP no consigue los apoyos necesarios para sacar adelante un nuevo perfil con el que jubilar a este profesor de la Universidad de Sevilla un año después de que expirase su mandato. Las diferencias políticas en el Parlamento de Andalucía han retrasado el nombramiento de una nueva defensora y el actual apremia a los grupos para que alcancen un acuerdo. "Lo que quiero es que se renueve mi cargo", ha exigido.

"Que antes de las elecciones, en este trimestre, se sienten los grupos y elijan al perfil adecuado", ha reclamado Maeztu a preguntas de los medios. El defensor admite que no le gusta hablar de este tema, "porque quien tiene que hablar es el Parlamento". Así, el catedrático de la hispalense subraya la importancia de que sea "un perfil propio", que responda a la autonomía de forma "independiente, imparcial y proteja el derecho", todo a la vez que fomente la "cultura de paz mediación y justicia".

Maeztu ha recordado que "siempre ha habido consenso" para elegir al Defensor del Pueblo. Para alcanzar un acuerdo es necesario reunir los apoyos de tres quintas partes de la Cámara autonómica, por lo que al PP no le vale con su mayoría absoluta, sino que tiene que sumarse al PSOE o a Vox. Por el momento, los populares no han sido capaces de firmar ningún pacto a favor de su candidata, la presidenta de Cruz Roja Andalucía, Rosario García Palacios. De hecho, fuentes del PP aseguran que las negociaciones están paralizadas.

Maeztu quiere su jubilación

En realidad, la renovación, "no sustitución", del Defensor del Pueblo siempre ha dado quebraderos de cabeza a los políticos autonómicos. Maeztu ha recordado que "Castilla y León lleva dos años esperando y Navarra estuvo siete". Este profesor, que supera los 80 años, ha estado 18 años al frente de la institución en distintas etapas y repite una y otra vez la importancia de que se renueve su cargo. "Simplemente que hablen", le ha pedido los responsables políticos.

Mientras la renovación llega y no, Maeztu admite que seguirá en su cargo. "Yo estaré aquí al pie del cañón", ha defendido el defensor, que ha bromeado con que tiene "mucha edad", pero que no está "tan mal". Al profesor de la Universidad de Sevilla, que también estuvo al frente del Comisionado del Polígono Sur, le "quedan fuerzas para seguir aquí mientras llega el ansiado acuerdo". "Esta institución está funcionando exactamente igual", ha explicado para señalar que, aun así, ya ha estado "el suficiente tiempo para la jubilación".

La cercanía de las elecciones, que se celebrarán a final del curso escolar, dificulta cada vez más la situación. Los populares insisten en que ellos van a seguir intentando alcanzar un acuerdo, aunque rechazan proponer un nombre distinto al actual. García Palacios concurrió en las listas del PP en el Ayuntamiento de Cádiz, algo criticado por los socialistas, y los trabajos de la Cruz Roja con los migrantes distancian su perfil también del respaldo de Vox.

El Defensor del Pueblo ha mantenido este martes un encuentro con el nuevo presidente de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción, Francisco de Paula Sánchez Zamorano, que fue elegido este verano. "Ambos perseguimos el buen funcionamiento de la administración y el buen funcionamiento de los caudales públicos", ha asegurado Maeztu para apaludir y agradecer la visita del que fuera presidente de la Audiencia provicial de Córdoba.