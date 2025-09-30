Del 'Manual de resistencia' al 'Manual de convivencia': Moreno se lanza a publicar un libro contestando a Sánchez

Primero fue TikTok y ahora es el mundo literario. El nuevo curso trae numerosas novedades para el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. El dirigente popular se lanza al mundo editorial y publicará su primer libro el próximo 29 de octubre. El presidente andaluz se ha aliado con Espasa para dar sus primeros pasos en la literatura, con una obra que, según la propia editorial, "combina sus memorias personales con su trayectoria política".

El título del libro, Manual de convivencia: la vía andaluza, no es inocente. El presidente de la Junta ha elegido un nombre con el que poder confrontar una vez más con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con quien cada vez le unen menos puentes. El dirigente popular no ha querido perder su oportunidad para lanzar una pulla al jefe del Ejecutivo nacional, que ya publico un libro titulado Manual de resistencia.

En la obra, en la que da "un testimonio sincero y humano", el presidente andaluz explica todos los detalles la vía andaluza, una forma de realizar oposición que, en su opinión, se basa en el "diálogo, consenso y moderación". Según detalla Espasa, esta fórmula se traduce en "una forma sosegada, sin estridencias ni ataques agresivos, de relacionarse con los demás, basada en la escucha, el respeto y la eficacia en la gestión, con lo que ha conseguido afianzar su posición frente a otras opciones políticas en la comunidad autónoma más poblada de España".

Portada del libro que publicará Moreno. / M. G.

Moreno redobla así sus esfuerzos para la precampaña andaluza que terminará con la convocatoria de elecciones al término del curso escolar. El popular cuenta ya con la experiencia de la primera legislatura compartida con Ciudadanos y la segunda, en la que ya alcanzó la mayoría absoluta. El libro sale ahora a solo unos meses de los nuevos comicios en los que podría ver peligrar los 56 escaños que le permiten gobernar sin ningún tipo de oposición en la comunidad autónoma. Por el momento, el líder de los populares en Andalucía no ha avanzado ningún detalle sobre el libro.