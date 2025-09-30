Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Junta de Andalucía

Del 'Manual de resistencia' al 'Manual de convivencia': Moreno se lanza a publicar un libro contestando a Sánchez

El presidente de la Junta reivindica "la vía andaluza" en su primera obra literaria, que verá la luz a finales de octubre

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en el Parlamento de Andalucía.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en el Parlamento de Andalucía. / Rocío Ruz / Europa Press

Victoria Flores

Victoria Flores

Sevilla

Primero fue TikTok y ahora es el mundo literario. El nuevo curso trae numerosas novedades para el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. El dirigente popular se lanza al mundo editorial y publicará su primer libro el próximo 29 de octubre. El presidente andaluz se ha aliado con Espasa para dar sus primeros pasos en la literatura, con una obra que, según la propia editorial, "combina sus memorias personales con su trayectoria política".

El título del libro, Manual de convivencia: la vía andaluza, no es inocente. El presidente de la Junta ha elegido un nombre con el que poder confrontar una vez más con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con quien cada vez le unen menos puentes. El dirigente popular no ha querido perder su oportunidad para lanzar una pulla al jefe del Ejecutivo nacional, que ya publico un libro titulado Manual de resistencia.

En la obra, en la que da "un testimonio sincero y humano", el presidente andaluz explica todos los detalles la vía andaluza, una forma de realizar oposición que, en su opinión, se basa en el "diálogo, consenso y moderación". Según detalla Espasa, esta fórmula se traduce en "una forma sosegada, sin estridencias ni ataques agresivos, de relacionarse con los demás, basada en la escucha, el respeto y la eficacia en la gestión, con lo que ha conseguido afianzar su posición frente a otras opciones políticas en la comunidad autónoma más poblada de España".

Noticias relacionadas y más

Portada del libro que publicará Moreno.

Portada del libro que publicará Moreno. / M. G.

Moreno redobla así sus esfuerzos para la precampaña andaluza que terminará con la convocatoria de elecciones al término del curso escolar. El popular cuenta ya con la experiencia de la primera legislatura compartida con Ciudadanos y la segunda, en la que ya alcanzó la mayoría absoluta. El libro sale ahora a solo unos meses de los nuevos comicios en los que podría ver peligrar los 56 escaños que le permiten gobernar sin ningún tipo de oposición en la comunidad autónoma. Por el momento, el líder de los populares en Andalucía no ha avanzado ningún detalle sobre el libro.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Aemet anuncia lluvias fuertes en Andalucía el domingo: 12 horas de alerta en tres provincias por el exhuracán Gabrielle
  2. Andalucía nos roba': el independentismo catalán es el mejor aliado electoral de Juanma Moreno
  3. Más de 2.000 trabajadores de la administración de la Junta eligen trabajar pasados los 65 años
  4. Aemet avisa: la borrasca ex Gabrielle trae a Andalucía este lunes lluvias tormentosas a tres provincias
  5. El alcalde de La Línea lanza su partido para las andaluzas y confía en tener la llave de la Junta
  6. Alerta amarilla por lluvias el fin de semana en Sevilla y en Huelva: llega a Andalucía la borrasca del huracán Gabrielle
  7. Esta es la ciudad andaluza declarada Patrimonio de la Humanidad que alberga 'El Escorial andaluz': es de visita obligatoria
  8. Moreno se revuelve contra Junts por criticar sus rebajas fiscales: 'Lo siento independentistas, pero habrá más

Maeztu da un ultimátum: "Que antes de las elecciones, en este trimestre, se sienten los grupos y elijan al Defensor del Pueblo"

Maeztu da un ultimátum: "Que antes de las elecciones, en este trimestre, se sienten los grupos y elijan al Defensor del Pueblo"

Andalucía recalifica suelos reservados para hoteles, oficinas o equipamientos para construir 8.100 VPO

Andalucía recalifica suelos reservados para hoteles, oficinas o equipamientos para construir 8.100 VPO

Del 'Manual de resistencia' al 'Manual de convivencia': Moreno se lanza a publicar un libro contestando a Sánchez

Del 'Manual de resistencia' al 'Manual de convivencia': Moreno se lanza a publicar un libro contestando a Sánchez

Arranca la campaña de vacunación en Andalucía: más de 160.000 niños menores de 5 años se protegerán ante la gripe

Arranca la campaña de vacunación en Andalucía: más de 160.000 niños menores de 5 años se protegerán ante la gripe

Andalucía deja atrás el límite de renta en sus nuevas deducciones en el IRPF y multiplica por cuatro los beneficiarios

Andalucía deja atrás el límite de renta en sus nuevas deducciones en el IRPF y multiplica por cuatro los beneficiarios

Primera baja en Podemos tras romperse la unidad de la izquierda en Andalucía: “No voy a repetir”

Primera baja en Podemos tras romperse la unidad de la izquierda en Andalucía: “No voy a repetir”

Moreno abre su campaña e implica a profesionales de la cultura, la industria o el turismo para frenar "la polarización"

Moreno abre su campaña e implica a profesionales de la cultura, la industria o el turismo para frenar "la polarización"

Este es el pueblo de Granada en el que reside una de las estrellas de rock más conocida de todos los tiempos: apenas supera los 5.600 habitantes y está en plena sierra

Este es el pueblo de Granada en el que reside una de las estrellas de rock más conocida de todos los tiempos: apenas supera los 5.600 habitantes y está en plena sierra
Tracking Pixel Contents