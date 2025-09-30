Este es el restaurante de Jaén con estrella Michelin considerado uno de los más baratos de España: es el único andaluz del ranking

Comer en un restaurante con estrella Michelin parece un placer solo disponible para los comensales con mayor poder adquisitivo ante el elevado precio que suelen tener este tipo de establecimientos y su cuidada oferta culinaria. Sin embargo, la propia Guía Michelin ha querido desmentir este mito y mostrar los restaurantes con este prestigioso reconocimiento que cuentan con opciones "económicas" para disfrutar de los mejores cocinados por menos de 60 euros por persona.

"Cuando pensamos en un restaurante con estrella Michelin, es fácil imaginar experiencias culinarias reservadas solo para unos pocos bolsillos. Pero no siempre es así: la realidad es más amplia, y accesible, de lo que parece", ha señalado la publicación. Para ello, ha escogido los 14 restaurantes con los precios más económicos, de los que solo uno se localiza en Andalucía, en concreto, en la provincia de Jaén.

Un restaurante con estrella Michelin en pleno centro de Jaén

Se trata del restaurante Dama Juana, un negocio situado en el centro de la capital de Jaén que cuenta con su propia estrella Michelin y que se ha convertido en uno de los mayores emblemas de la calidad gastronómica de todo el país gracias a su chef, Juan Aceituno, que, con una cocina que mezcla tradición y vanguardia, busca servir de homenaje a su añorada abuela, Juana (La Chucha), la mujer que le transmitió su pasión por la cocina.

"Este céntrico restaurante, a medio camino entre la Basílica de San Ildefonso y el coso taurino, presenta un comedor de estilo contemporáneo-minimalista y una propuesta tradicional actualizada que, mimando los detalles y el sabor, intenta narrar un viaje por las experiencias vitales del chef hablándonos de su vida, de sus raíces y del bello paisaje jiennense", ha afirmado la propia Guía Michelin, que destaca sus tres menús degustación: Madre, María y Triana.

Este restaurante con estrella Michelin de Jaén busca reflejar su legado culinario

Además, ha querido recalcar la pasión de su chef por mantenerse en constante evolución mediante la colaboración con diversos cocineros: "Suele hacer un stage anual en grandes casas internacionales (dos buenos ejemplos son la emblemática Les Prés d'Eugénie - Michel Guérard, en Francia, y la lisboeta Belcanto, del chef José Avillez, en Portugal)".

Tal y como han comentado desde el propio restaurante, sus platos buscan reflejar el legado de las generaciones pasadas capturando la esencia de "los antiguos cortijos, las huertas y las sierras" que conforman el paisaje de Jaén. "Desde las matanzas familiares hasta las recetas transmitidas de madre a hijo, cada bocado es una ventana al pasado, una oportunidad para revivir las tradiciones culinarias que han dado forma a nuestra identidad", ha recalcado.

Para ello, trabajan desde la "honestidad y la autenticidad" para presentar su esencia de cocina nacida de "la escasez y la subsistencia, enraizada en el sufrimiento y el padecer, pero también en la resiliencia y la creatividad". "No pretendemos inventar nada nuevo, sino más bien honrar y compartir el legado que nos ha sido transmitido, celebrando la riqueza de nuestras raíces gastronómicas", han incidido.

Menús degustación desde 58 euros en este restaurante con estrella Michelin de Jaén

Para degustar sus platos a través de un cuidado "viaje culinario", este reconocido restaurante cuenta con tres menús degustación, Madre, María y Triana. De todos ellos, el más económico es el menú Madre que, por 58 euros, incluye tres aperitivos, dos entradas, pescado, carne y postre, aunque la bebida se paga aparte. Sin embargo, solo está disponible de martes a jueves, excepto los festivos, y no se puede degustar en mesas de más de cuatro comensales. Además, se sirve únicamente hasta las 15.00 y las 22.00 horas.

El menú María, por su parte, tiene un precio de 95 euros con cinco aperitivos, cuatro entradas, pescado, carne, transición y postre; mientras el menú Triana cuesta 130 euros e incluye cinco aperitivos, seis entradas, pescado, carne, transición y dos postres.