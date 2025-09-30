Sevilla acumula 14 brotes de covid y gripe A en residencias de mayores este año

Hace unas semanas, la Consejería de Salud y Consumo registraba un brote de una infección que combina covid y gripe A en una residencia de mayores en el municipio de La Algaba (Sevilla). En este centro la infección respiratoria contagió a 22 personas y se ha llevado la vida de cuatro ancianos, algunos con patologías de base, según la Consejería. Este no es el primer brote que tiene lugar en la provincia de Sevilla y tampoco es un caso aislado: en lo que va de año Sevilla ya contabiliza 14 brotes, todos ellos en residencias de mayores. Écija, El Saucejo o Tomares son algunos de los municipios que durante agosto y julio han sido escenario de un brote.

Durante el mes de septiembre, Salud ha contabilizado dos brotes de una infección que combina gripe A y covid, ambos virus respiratorios: el primero en una residencia de mayores en Sevilla capital y el segundo, uno de los más intensos, en La Algaba. En agosto se registraron dos brotes, uno en Écija y otro en El Saucejo; y en julio tres, en Tomares, Bormujos y Lora del Río. Cabe destacar que se considera un brote cuando la infección alcanza los tres contagios. En este sentido, el Defensor del Paciente ha elevado el caso de la Algaba a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia Andaluz.

Ante este escenario, la cartera de Rocío Hernández llama a la calma y anima a la población vulnerable a acudir a su cita para recibir la vacuna. Tras la detección de cada brote se ha procedido a activar el Protocolo de actuación de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) en centros residenciales de personas vulnerables de Andalucía. Se trata de un plan de actuación que se actualizó en julio de 2023 con medidas de aislamiento, refuerzo de la vigilancia epidemiológica y coordinación con los servicios sanitarios. Por lo tanto, las residencias que sufran un brote "no se van a poner en cuarentena ni se van a aislar", sino que seguirán las indicaciones del protocolo IRA.

El Protocolo IRA

De acuerdo con dicho plan de actuación, la detección de tres o más casos con sintomatología compatible con infección respiratoria aguda en un periodo de 48 horas debe ser notificada por la residencia a Epidemiología del Distrito de Atención Primaria. Una vez notificado el caso, se realizará la investigación epidemiológica, se aplicarán medidas de control y se valorará la situación por si hubiera que tomar alguna medida adicional.

El equipo de Enfermería Gestora de Casos de Residencias (EGC) es el encargado de proporcionar las recomendaciones a los trabajadores, familiares y usuarios. "Es fundamental que todos colaboren con la higiene de manos, la higiene respiratoria y en el caso de los profesionales las medidas estándar y medidas específicas de contacto, gotas y aerosoles, tanto en casos confirmados y sospechosos", apunta el informe.

En cuanto al personal del centro con sintomatología respiratoria "tendrá especial cuidado en el cumplimiento de las medidas preventivas extremando la higiene de manos y la utilización correcta de la mascarilla".

Sobre la organización de la residencia, se debe establecer zonas para los residentes sanos, zonas para los residentes infectados y zonas para residentes que hayan sido contacto estrecho (mientras que están en el periodo de incubación). "Si es posible también se fijarán trabajadores/as específicos para cada grupo o cohorte, y si no es posible dividir zonas físicas también se podrá utilizar cada espacio en diferentes momentos por cada grupo poniendo especial atención a la limpieza y ventilación". Tal como detalla el protocolo, se intensificará la limpieza y desinfección en aquellos espacios donde permanezcan los residentes con síntomas, especialmente antes de las visitas y atención sanitaria, incrementando la frecuencia: después de cada uso y mínimo dos veces al día para superficies que se tocan con frecuencia como manillas, teclados o interruptores y mínimo una vez al día para superficies de bajo contacto como el suelo.

Para evaluar el estado vacunal en residentes y trabajadores, "se hará una captación activa de aquellos que estén pendientes de vacunación" y "se procederá a la vigilancia activa de nuevos casos".

Finalmente, corresponde a Epidemiología de Atención Primaria declarar el fin del brote, que tendrá lugar cuando transcurridos dos periodos de incubación no se declaren nuevos casos.

6 de octubre: vacunación en residencias

Este martes ha arrancado la campaña anual de vacunación contra la gripe estacional en 30 colegios andaluces, comenzando con niños de entre 6 y 59 meses, mujeres embarazadas y los docentes que trabajen con menores de 5 años. Según la consejería, más de 160.000 niños entre seis y 59 meses recibirán este año la vacuna antigripal en Andalucía, de los que aproximadamente 70.000 serán vacunados en sus centros escolares.

Tal como sigue el calendario vacunal, el 6 de octubre la vacunación llegará a las residencias de mayores, centros de atención a personas con discapacidad y personal sanitario y sociosanitario.

El 14 de octubre recibirán la vacuna las personas mayores de 80 años y grandes dependientes, que serán atendidos en sus hogares. El día 20 de octubre, los mayores de 70 años podrán recibir la vacuna así como aquellas personas mayores de 5 años que presentan patologías crónicas. Por último, el 27 de octubre la campaña incluirá a personas mayores de 60 años y a diversos colectivos profesionales considerados esenciales, tales como cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, bomberos, trabajadores de protección civil, profesionales con exposición directa a animales y personal de instituciones penitenciarias.