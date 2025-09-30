Los trenes low cost Iryo y Ouigo podrán llegar a Huelva y Cádiz a partir de 2027

La liberalización de la red ferroviaria llegará en 2027 a Cádiz y Huelva. Adif ha incluido estos dos destinos en la segunda fase del plan que permitirá la realización de hasta 16 servicios en el corredor Madrid-Cádiz-Huelva. Con esta decisión se podrán implantar las líneas low cost de Ouigo o Iryo tal y como ocurre ya en la Alta Velocidad entre Madrid y Sevilla.

Adif ha iniciado el proceso de esta segunda fase de la liberalización del transporte ferroviario de viajeros con el envío a los operadores de la propuesta de oferta de capacidad marco en los corredores Madrid-Galicia, Madrid-Asturias/Cantabria y Madrid-Cádiz/Huelva. Este envío se realiza con carácter previo a la publicación de la oferta en una modificación de la Declaración sobre la Red (DR) para que los operadores puedan realizar sus observaciones.

La modificación de la DR incluirá, además de la oferta de capacidad marco (compuesta por un máximo de 72 nuevos servicios diarios: 32 surcos por día en el caso de la conexión Madrid-Galicia, 24 entre Madrid-Asturias/Cantabria y 16 en la línea Madrid-Cádiz/Huelva), las franjas horarias disponibles para circular, el calendario y las reglas para el desarrollo del proceso.

En esta segunda oferta de capacidad marco se invita a las empresas ferroviarias a formalizar acuerdos marco plurianuales con Adif/Adif AV, con el objetivo de proporcionar una mayor seguridad jurídica para que las empresas puedan acometer inversiones y facilitar una óptima planificación de horarios y operativas.El proceso, que será supervisado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, concluirá, previsiblemente, a finales de 2027 con la firma de esos acuerdos marco.

Los primeros corredores liberalizados en 2020

La primera oferta de capacidad (que comprendía las líneas de alta velocidad entre Madrid y Barcelona, así como los corredores Madrid-Comunidad Valenciana y Madrid-Sevilla/Málaga) culminó en 2020 con la firma de tres acuerdos marco con las empresas ferroviarias de transporte de viajeros que operan en la actualidad.

Desde la apertura a la competencia de los servicios de viajeros, se ha producido un crecimiento de la demanda en los diferentes corredores, especialmente intenso en los que operan tres empresas.