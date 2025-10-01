Por Andalucia trata de sobreponerse a la crisis con Podemos: "El grupo trabaja ajeno a las negociaciones"

Los problemas por la unidad continúan en la izquierda andaluza. El anuncio del diputado morado, José Manuel Jurado de que no repetirá en las listas ni de Podemos ni de Por Andalucía ha aumentado los rumores sobre la posibilidad de que las papeletas a la izquierda del PSOE-A se multipliquen. Desde el grupo llaman a la calma y defienden que siguen "trabajando ajenos a las negociaciones". Aun así, la decisión final de Podemos no debe tardar en llegar.

El tiempo pasa y las fuerzas que componen la coalición aseguran que ellos avanzan con sus trabajos de cara a las elecciones y que no darán ningún paso atrás si finalmente Podemos decide subirse al barco. El próximo 6 de octubre Izquierda Unida dará por finalizado su proceso de primarias, que inició el pasado 1 de septiembre, para decidir los nombres que irán en sus listas, del cual Nieto ya se ha desvinculado.

"Las fuentes mas fiables son siempre las direcciones de los partidos", ha señalado La portavoz del grupo, Inma Nieto, a preguntas de los periodistas. Así, ha defendido que "el grupo sigue trabajando ajeno a las negociaciones y a los planes de futuro". Pese a que ha habido temporadas complicadas en la coalición, en los últimos tiempos viven un momento algo más dulce y fuentes del grupo reconocían a este periódico que "hay un buen ambiente de trabajo".

Jurado no repetirá

La dirigente de Izquierda Unidad no ha querido mojarse sobre lo que va a ocurrir en los próximos meses, aunque, las declaraciones de la cúpula morada en Madrid hacen que muchos ya lo den por hecho. Fuentes de Podemos consultadas por este periódico reconocen que ni siquiera dentro del grupo saben lo que va a ocurrir en los próximos meses.

Jurado anunció este lunes su decisión de no repetir como candidato en las elecciones andaluzas y abandonar la coportavocía de la formación. Su decisión llega después de las diferencias del representante político de Por Andalucía con la directiva nacional de Podemos. Así, lamentaba que "hay un proceso de apuesta política" distinto a la unidad por la que él abogaba.

Nieto ha defendido la decisión tomada por Jurado se ha producido "en el ámbito de su organización". La dirigente de Izquierda Unida se ha deshecho en halagos hacia su compañero de coalición y ha defendido "que ha hecho un trabajo muy sensato, de mucha implicación y lo va a seguir haciendo en lo que queda de legislatura". Jurado ha confirmado a El Correo de Andalucía que su interés es continuar hasta final de curso, cuando se celebrarán las elecciones a no ser que su formación le pida que entregue el acta. "Es un hombre muy comprometido", ha insistido Nieto.

Las diferencias continúan

"Aquí quieren una cosa y en Madrid, otra", explican los morados. La directiva morada autonómica apuesta por la unidad con el resto de grupos y lo han refrendado firmando un manifiesto a favor de esta postura. Mientras, en Madrid, las diferencias con Sumar fuerzan a los suyos a concurrir de manera individual. "Puedo confirmar que habrá papeleta de Podemos", decía este lunes el secretario de Organización y coportavoz de Podemos, Pablo Fernández.

"Nuestro papel de diputados es seguir trasladando la fiscalización rigurosa de los excesos de Moreno", ha asegurado la portavoz del grupo. Pese al trabajo en equipo, las diferencias son más que notables y es raro que algunos de los miembros de Podemos (tres de los cinco diputados de la coalición son morados) aplauda las intervenciones de sus compañeras.

En la coalición no miran atrás. Fuentes de Por Andalucía bromean con que, en esta ocasión van "con tiempo", después de que en 2022 se apuraran todos los plazos y los representantes de Podemos tuvieran que entrar en las listas como independientes. Desde la coalición confían en su papeleta y en que, de producirse la división, no supondrá un golpe duro. "Lo que hay es que creérselo", sentencian.