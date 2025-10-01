¿Qué es ser importante? El Correo de Andalucía premia el verdadero talento y la contribución social

Importante. adjetivo. Que importa.

Sinónimo: significativo, interesante, valioso, influyente, grave, considerable, magno, trascendental, relevante, principal, sustancial, notable, primordial, fundamental, vital, conveniente, preponderante, grande, solemne, elevado.

Rotundo y directo, el adjetivo importante designa todo aquello que se aleja de una sociedad vacua, frívola y tendente al postureo. Con 126 años de historia a sus espaldas, en El Correo de Andalucía sabemos de sobra identificar qué es importante y qué no lo es, qué es relevante socialmente y qué no lo es, qué debates son fundamentales y cuáles espurios, quién es un profesional valioso, significante e influyente y quién no dejará huella a su paso. Todas estas razones nos han movido a impulsar la primera edición de los Premios Importantes, unos galardones con la que este periódico de Prensa Ibérica reconoce el talento, la valía y la contribución al progreso y al bienestar de Andalucía a través ocho categorías. Un homenaje a empresas, instituciones y personas que han contribuido de forma decisiva a mejorar la vida de los andaluces y andaluzas y han aportado valores convirtiéndose en inspiración y referencia en el último año.

Estos premios se convocan y celebran gracias a la colaboración de la Fundación Cajasol, Diputación de Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla, Aqualia, Cox y Telefónica.

Con estos premios, El Correo de Andalucía quiere contribuir además a ensanchar la imagen y la proyección de la comunidad andaluza. Importantes con acento andaluz que muestran facetas profesionales y personales alejadas de los tópicos y que escriben con rigor y compromiso la Andalucía de hoy, ayudando además a situar el nombre de la comunidad en España y más allá de las fronteras nacionales.

Las categorías que se premian son Ciencia e Innovación, Sostenibilidad, Valores y Servicios a la Sociedad, Proyección de la imagen de Andalucía, Cultura, Deportes, Empresa, Andaluz/andaluza del año.

La ceremonia de entrega de la primera edición de los Premios Importantes. Inspirando a nuestra comunidad se celebrará el próximo 8 de octubre, en la Fundación Cajasol con la presencia de representantes del mundo de la política, la cultura, instituciones sociales, la empresa, la universidad y el deporte de Sevilla y Andalucía.