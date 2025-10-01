La Junta de Andalucía saca a subasta solares, viviendas, aparcamientos y locales sin uso en seis provincias

Una parcela en Entrenúcleos (Dos Hermanas) por tres millones de euros, un solar en la Avenida de Madrid de Jaén por 2 millones de euros, un gran terreno en la calle Pedagoga Rosa Roig a un precio de 1,9 millones de euros o la residencia de Tiempo Libre de Pradollano valorada seis millones de euros. La Junta de Andalucía ha aprobado su sexta gran subasta de bienes patrimoniales con un total de 27 inmuebles con un precio de salida que suma los 22 millones de euros. El plazo para presentar las ofertas estará abierto hasta el próximo mes de diciembre.

En esta sexta subasta la Junta de Andalucía ha realizado un barrido de bienes inmuebles sin uso que podían enajenarse con el doble objetivo de que puedan ponerse en carga y de obtener ingresos para la Administración autonómica. Así, se ha elaborado un listado de plazas de aparcamientos, viviendas, inmuebles, solares de distintos usos, fincas rústicas. Los precios oscilan desde los 9.000 euros de una plaza de parking hasta los seis millones de euros de la residencia de tiempo libre de Granada que acumula varios intentos de venta sin éxito.

La provincia con más bienes en venta es Almería con un total de 8 viviendas, locales y solares, seguida de Jaén con siete y Sevilla con seis. Además, están en venta tres inmuebles en Cádiz, tres en Granada y otros dos en Málaga.

Además de la residencia de tiempo libre de Granada, los inmuebles con un mayor precio de salida son una parcela en la calle Manuel Espada de Entrenúcleos (3 millones), un centro de negocios de la Agencia Idea en San Juan de Aznalfarache (3 millones de euros), el solar en la Avenida de Madrid de Jaén con 2 millones de euros o la parcela de la calle Pedagoga Rosa Roig en Jerez (1,9 millones de euros). En el otro extremo, se incluyen en la subasta bienes inmuebles de valor reducido como dos plazas de aparcamiento en Jaén a precios de entre 9.000 y 11.000 euros, un silo en Arcos de la Frontera a 24.000 euros o una vivienda en la Avenida de la Estación de Almería por un importe de 302.000 euros.

En todos estos casos, como subraya la Consejería de Hacienda, se trata de inmuebles que llevaban "abandonados y sin uso" décadas. Así, la Junta apunta que el solar del antiguo IES Rosa Navarro de Olula del Río (Almería) está abandonado desde 1997 o los inmuebles de la calle Álvarez de Castro en Almería sin uso desde 2018.

La sexta subasta tras lograr 138 millones de euros

Se trata de la sexta subasta de bienes de la Dirección de Patrimonio de la Consejería de Hacienda que ha logrado hasta el momento ingresar 138 millones de euros. "Hasta 2019 no existía un inventario actualizado que detallara cuál era el patrimonio de todos los andaluces. Desde ese momento, se comenzó a identificar individualmente los bienes del patrimonio público y sacar a la luz aquellos que estaban sin uso o infrautilizados y sobre los que no existía ningún tipo de planificación o proyecto para el futuro (únicamente generaban un coste)", señala la Junta de Andalucía.

La primera subasta se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía en octubre de 2019 con un total de 22 inmuebles. De ellos, se consiguieron vender tres: el Edificio de Correos de Málaga (23,5 millones de euros); el Palacio de la Tinta de Málaga (21 millones) y la antigua residencia de tiempo libre de Cádiz (11,8 millones de euros). En total, 56,4 millones de euros.

La segunda subasta fue tras el Covid, en abril de 2022. En esta ocasión, el objetivo era enajenar 23 inmuebles en todas las provincias y adjudicarlos a particulares y pequeños inversores. Se consiguieron vender 15 por un precio total de seis millones de euros, entre ellos el antiguo Pabellón de Japón, Austria e Israel de Sevilla o Villa Teresita de Granada.

Hubo una tercera convocatoria ese mismo año. En este caso de 33 suelos patrimoniales valorados en 81 millones de euros, entre ellos parcelas residenciales, terciarias o dotacionales. El resultado fue la enajenación de cuatro parcelas valoradas en 53,8 millones de euros, entre ellas la de Santa Bárbara en Sevilla o el solar del antiguo cuartel Mondragones en Granada.

La cuarta subasta se publicó en febrero de 2024 y abarcó catorce inmuebles de los que fueron adjudicados siete, entre ellas dos grandes fincas improductivas ubicadas en La Rinconada y Aznalcázar. Se obtuvieron siete millones de euros por estas operaciones.

La quinta subasta, la más reciente, se publicó en mayo de 2024 y estuvo centrada en la venta de tres villas turísticas y dos residencias de tiempo libre de las cuales dos fueron vendidas por un importe total de 1,4 millones de euros. Para las otras tres se está tramitando en estos momentos la venta directa