Salud declara en alerta a Gerena tras detectar mosquitos con virus del Nilo

Gerena se une en esta situación a Pulpí (Almería), que permanece en alerta hasta el 16 de octubre

Un operario inicia las labores de fumigación y el tratamiento de imbornales contra el mosquito para prevenir el Virus del Nilo.

Un operario inicia las labores de fumigación y el tratamiento de imbornales contra el mosquito para prevenir el Virus del Nilo. / María José López / Europa Press

El Correo

El Correo

Sevilla

La Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud ha declarado área en alerta el municipio sevillano de Gerena, tras confirmarse la circulación del virus del Nilo occidental (VNO) en mosquitos de una trampa situada en las proximidades del núcleo urbano.

En un comunicado, la Consejería de Salud y Consumo ha informado de que ha decretado estas medidas tras recibir por parte del laboratorio que realiza la identificación de especies de mosquitos, densidad y presencia del virus del Nilo los resultados de los análisis realizados a un lote de mosquitos capturados en la trampa situada en este municipio de riesgo alto.

Una vez realizada la evaluación epidemiológica, teniendo en cuenta las distancias a núcleos de población y las condiciones ambientales, y de acuerdo con lo establecido en el vigente Programa de vigilancia y Control integral de vectores de la Fiebre del Nilo occidental de Andalucía, la Consejería de Salud ha decretado declarar el área de alerta en el municipio durante cuatro semanas seguidas (hasta el 29 de octubre) sin que se evidencie nueva circulación del virus del Nilo.

La Consejería ha trasladado inmediatamente la información y la decisión adoptada al Ayuntamiento de Gerena y a la Diputación de Sevilla.

Gerena se une en esta situación a Pulpí (Almería), que permanece en alerta hasta el 16 de octubre; los municipios gaditanos de Benalup-Casas Viejas y Chiclana de la Frontera, hasta el 5 y el 23 de octubre, respectivamente; Baeza (Jaén), hasta el 24 de octubre; Guillena (Sevilla), hasta el 13 de octubre, y Huelva, que completará mañana, 2 de octubre, las cuatro semanas como área en alerta.

Por otro lado, la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica ha descartado nuevos casos confirmados en humanos de fiebre del Nilo occidental (FNO), tras haber realizado estudios de laboratorio para descartar infección por virus del Nilo en un total de 303 usuarios y todos han resultado negativos.

De este modo, hasta este momento, se han registrado un caso confirmado de un adulto en Mojácar (Almería), y un caso probable, de un menor en Andújar (Jaén). Ambos han superado la enfermedad sin secuelas.

