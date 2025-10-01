Fin de semana de verano en Andalucía: estas provincias registrarán hasta 34 grados según Aemet, con cielos sin nubes

El temporal que ha afectado duramente a varias zonas de España, en poca medida a Andalucía, llega a su fin, y Aemet ha anunciado la previsión para los próximos días tras este episodio. En general, habrá ambiente estable y cálido, predominio de sol con temperaturas máximas más propias de septiembre, y a nivel general sólo se esperan lluvias el jueves en el litoral catalán e islas Canarias orientales, y el sábado en el litoral cantábrico. Andalucía, por su parte, disfrutará de cielos despejados y temperaturas inusualmente altas, más propias de verano que de otoño.

Si este miércoles estamos con máximas de 28 a 30 grados de media en las principales capitales andaluzas, se producirá un cambio en los termómetros y aumentarán hasta los 34 grados dependiendo de las zonas, según la previsión del tiempo a día de hoy de la Agencia Estatal de Meteorología.

Así lo ha confirmado el portavoz de Aemet, Rubén del Campo, que indica que el jueves y el viernes en localidades del oeste de Andalucía se alcanzará esa temperatura máxima. Así, el jueves Sevilla registrará 33 grados, Córdoba 31, Huelva con 30 grados, Almería y Cádiz con 28, Jaén con 26 grados y Málaga con 25. El viernes suben ligeramente: 34 grados en Sevilla, 32 en Córdoba, 30 en Granada y Huelva; y 27 en Jaén, Málaga, Cádiz y Almería.

Fin de semana veraniego

El fin de semana sigue la estabilidad en los cielos en Andalucía y el buen tiempo. En cuanto al calor, habrá un panorama casi veraniego con la mayoría de las capitales de provincia en 30 grados y hasta 34 grados los dos días. El sábado Sevilla registra 34 grados de máxima, 33 Córdoba, 32 grados en Huelva, 31 en Granada y Málaga, 29 grados en Almería, 28 en Jaén y 25 en Cádiz. El domingo no variarán las temperaturas y se moverán en estos valores, con cielos despejados. Una previsión teniendo en cuenta la incertidumbre con el paso de los días.