Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tiempo en Andalucía

Fin de semana de verano en Andalucía: estas provincias registrarán hasta 34 grados según Aemet, con cielos sin nubes

Previsión estable en los cielos andaluces tras el temporal en España: buen tiempo y altas temperaturas para los próximos días

La previsión para los próximos días es de buen tiempo.

La previsión para los próximos días es de buen tiempo. / Aemet

Ramón Morales

Ramón Morales

Sevilla

El temporal que ha afectado duramente a varias zonas de España, en poca medida a Andalucía, llega a su fin, y Aemet ha anunciado la previsión para los próximos días tras este episodio. En general, habrá ambiente estable y cálido, predominio de sol con temperaturas máximas más propias de septiembre, y a nivel general sólo se esperan lluvias el jueves en el litoral catalán e islas Canarias orientales, y el sábado en el litoral cantábrico. Andalucía, por su parte, disfrutará de cielos despejados y temperaturas inusualmente altas, más propias de verano que de otoño.

Si este miércoles estamos con máximas de 28 a 30 grados de media en las principales capitales andaluzas, se producirá un cambio en los termómetros y aumentarán hasta los 34 grados dependiendo de las zonas, según la previsión del tiempo a día de hoy de la Agencia Estatal de Meteorología.

Así lo ha confirmado el portavoz de Aemet, Rubén del Campo, que indica que el jueves y el viernes en localidades del oeste de Andalucía se alcanzará esa temperatura máxima. Así, el jueves Sevilla registrará 33 grados, Córdoba 31, Huelva con 30 grados, Almería y Cádiz con 28, Jaén con 26 grados y Málaga con 25. El viernes suben ligeramente: 34 grados en Sevilla, 32 en Córdoba, 30 en Granada y Huelva; y 27 en Jaén, Málaga, Cádiz y Almería.

Fin de semana veraniego

El fin de semana sigue la estabilidad en los cielos en Andalucía y el buen tiempo. En cuanto al calor, habrá un panorama casi veraniego con la mayoría de las capitales de provincia en 30 grados y hasta 34 grados los dos días. El sábado Sevilla registra 34 grados de máxima, 33 Córdoba, 32 grados en Huelva, 31 en Granada y Málaga, 29 grados en Almería, 28 en Jaén y 25 en Cádiz. El domingo no variarán las temperaturas y se moverán en estos valores, con cielos despejados. Una previsión teniendo en cuenta la incertidumbre con el paso de los días.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Aemet anuncia lluvias fuertes en Andalucía el domingo: 12 horas de alerta en tres provincias por el exhuracán Gabrielle
  2. Andalucía deja atrás el límite de renta en sus nuevas deducciones en el IRPF y multiplica por cuatro los beneficiarios
  3. Andalucía nos roba': el independentismo catalán es el mejor aliado electoral de Juanma Moreno
  4. Más de 2.000 trabajadores de la administración de la Junta eligen trabajar pasados los 65 años
  5. Aemet avisa: la borrasca ex Gabrielle trae a Andalucía este lunes lluvias tormentosas a tres provincias
  6. Andalucía recalifica suelos reservados para hoteles, oficinas, colegios o clínicas para construir 8.100 VPO
  7. El alcalde de La Línea lanza su partido para las andaluzas y confía en tener la llave de la Junta
  8. Esta es la ciudad andaluza declarada Patrimonio de la Humanidad que alberga 'El Escorial andaluz': es de visita obligatoria

Moreno pide disculpas por los fallos en el cribado de cáncer de mama en Andalucía: "Se están revisando los protocolos"

Moreno pide disculpas por los fallos en el cribado de cáncer de mama en Andalucía: "Se están revisando los protocolos"

La oposición carga contra los retrasos en el cribado del cáncer de mama y exige el cese de la consejera

La oposición carga contra los retrasos en el cribado del cáncer de mama y exige el cese de la consejera

Fin de semana de verano en Andalucía: estas provincias registrarán hasta 34 grados según Aemet, con cielos sin nubes

Fin de semana de verano en Andalucía: estas provincias registrarán hasta 34 grados según Aemet, con cielos sin nubes

¿Qué es ser importante? El Correo de Andalucía premia el verdadero talento y la contribución social

¿Qué es ser importante? El Correo de Andalucía premia el verdadero talento y la contribución social

Estos son los 7 pueblos andaluces que los expertos en viajes recomiendan visitar por su gastronomía: platos de tradición y vanguardia con las mejores vistas

Estos son los 7 pueblos andaluces que los expertos en viajes recomiendan visitar por su gastronomía: platos de tradición y vanguardia con las mejores vistas

Salud declara en alerta a Gerena tras detectar mosquitos con virus del Nilo

Salud declara en alerta a Gerena tras detectar mosquitos con virus del Nilo

Una mujer de Lepe es atacada por perros en Inglaterra y recibe 190 puntos: "Mi único objetivo era proteger a mi hijo"

Una mujer de Lepe es atacada por perros en Inglaterra y recibe 190 puntos: "Mi único objetivo era proteger a mi hijo"

Andalucía dará una ayuda de 200 euros a los hogares por nacimiento o adopción de menores sin límite de renta

Andalucía dará una ayuda de 200 euros a los hogares por nacimiento o adopción de menores sin límite de renta
Tracking Pixel Contents