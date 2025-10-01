Estos son los 7 pueblos andaluces que los expertos en viajes recomiendan visitar por su gastronomía: platos de tradición y vanguardia con las mejores vistas

Con su cocina que atesora siglos de tradición y buen sabor, Andalucía se ha posicionado como uno de los destinos gastronómicos por excelencia, convertido en peregrinación obligatoria para los amantes del buen comer. Para ayudar a los paladares más selectos a escoger su próximo destino, la prestigiosa revista 'National Geographic' ha destacado los siete mejores "pueblos gastronómicos", perfectos para los meses de otoño e invierno.

"Merecen un viaje si lo que se busca es comer muy bien en los próximos meses", ha señalado la publicación, que asegura que estos destinos están hechos para comer y hacer turismo gracias a que combinan "historia, cultura, patrimonio, producto local y unos restaurantes galardonados". "Se convierten en destino en sí mismos para cualquier amante de la cocina", ha añadido la publicación.

El pueblo de Sevilla que 'National Geographic' recomienda visitar por su gastronomía

Para ello, ha escogido siete pueblos que permiten "comer delicioso", uno localizado en Sevilla, dos en Huelva, uno en Cádiz y tres en Málaga. En la provincia de Sevilla destaca Los Rosales, una localidad situada en la Vega del Guadalquivir, a 29 kilómetros de la capital sevillana, que cuenta con "algunas de las mejores frutas y hortalizas de Andalucía".

Los Rosales, el municipio sevillano recomendado por 'National Geographic' para los amantes del buen comer / Diputación de Sevilla

"Por eso, no es de extrañar que en su tierra se ubique Ochando, Bib Gourmand por Guía Michelin, el restaurante de Juan Carlos Ochando y Elena Pérez donde se pone de relieve el producto local de temporada a través de elaboraciones con mucha técnica., O como ellos lo definen: cocina de temporada de la Vega del Guadalquivir", ha señalado la publicación sobre esta villa que resurgió en el siglo XIX con la instalación del ferrocarril en el lugar.

Los pueblos de Huelva que deben visitar los amantes de la cocina de calidad

En el caso de la provincia de Huelva, 'National Geographic' ha resaltado la calidad gastronómica de Linares de la Sierra, un entorno localizado en el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Arroche, "uno de los enclaves naturales más bellos y más desconocidos de la provincia de Huelva, declarado Reserva de la Biosfera por la Unesco".

Linares de la Sierra, otro de los pueblos andaluces que los expertos en viajes recomiendan visitar por su gastronomía / National Geographic

Tal y como han señalado, su excelente cocina obliga a cualquier visitante a acudir a ese lugar, donde destaca el restaurante Arrieros, regentado por Luis López y Adela Ortiz. "Con un reconocimiento Bib Gourmand, este espacio habla de su tierra a través de la cocina, de los productos de temporada como el cerdo ibérico, las setas, las hierbas aromáticas y los productos provenientes de las huertas cercanas", ha relatado.

También en Huelva se encuentra otro de los pueblos imprescindibles para los apasionados del buen comer, Aljaraque y, en concreto, uno de los restaurantes ubicados a su alrededor, Finca Alfoliz. "Con este proyecto, galardonado con una estrella Michelin Verde, Xanty Elías ha logrado poner en el mapa la provincia de Huelva y hablar de sostenibilidad real", ha indicado.

Además, ha destacado: "Su restaurante, rodeado de huertos, árboles frutales, gallinas, espacios protegidos y un pinar, es la puesta en valor de la cocina local onubense por excelencia". Y ha añadido: "Aquí todo lo que se come es confort food, cocina casera hecha con mimo y mucho guiño a la tierra".

Cádiz, otra de las provincias indispensables para los apasionados del buen comer

En la provincia de Cádiz, por su parte, los expertos en viajes recomiendan acudir a Alcalá del Valle, un municipio situado en la Sierra de Grazalema, a casi dos horas de la capital, cuyo origen morisco se puede observar en el trazado de sus calles.

En este lugar destaca el restaurante Mesón Sabor Andaluz, un negocio con una estrella Michelin de la mano de Pedro Aguilera, que "ha logrado poner este pequeño pueblo de menos de 5.000 habitantes en el mapa del buen comer". "Su cocina basada en la tradición, pero con guiños al futuro, habla de la huerta, de lo local y de sostenibilidad", ha matizado.

Los pueblos de Málaga que 'National Geographic' aconseja visitar por su cocina

En la provincia de Málaga, destaca uno de sus municipios más visitados, Ronda, que además de su imponente Puente Nuevo, sus vistas al río Tajo, sus palacios y monumentos, cuenta con un rico patrimonio gastronómico que "vale la pena conocer", entre el que destaca el restaurante Bardal, con dos estrellas Michelín.

"Allí Benito Gómez se ha convertido en el chef buque insignia de la hostelería rondeña con una propuesta creativa y personal que trabaja los sabores de tradición local desde el punto de vista más vanguardista", ha afirmado la revista.

Villanueva de Tapia es otro de los municipios malagueños que resaltan por su exquisito sabor, un municipio rodeado de olivares y cereal con una estructura urbana andaluza con calles empinadas y casas encaladas en el que destaca su restaurante La Finca, situado en el interior del hotel Finca La Bobadilla. "Con una Estrella Michelin, el chef Pablo González habla desde su restaurante de producto local y de tradición revisando el recetario malagueño y granadino sin dejar de lado la importancia de la técnica y la vanguardia", ha incidido la prestigiosa publicación.

Ronda, uno de los pueblos de Málaga que 'National Geographic' recomienda visitar por su gastronomía / Javier Lerena

Completando el listado de la Málaga más gastronómica, 'National Geographic' ha destacado Gaucín, un municipio de apenas 1.500 habitantes situado al sur de la Serranía de Ronda conocido como el balcón de la Serranía por su privilegiada ubicación, rodeada de naturaleza y con las mejores panorámicas de la provincia desde su Castillo del Águila.

Sobre este municipio, la revista ha señalado: "Si se viaja hasta allí, hay que hacer parada en Platero &Co, Bib Gourmand de Guía Michelin, donde disfrutar de la cocina internacional elaborada con producto local que trabaja la pareja de holandeses que dirigen este restaurante"