El desempleo sube en septiembre en Andalucía pero se mantiene por debajo de la barrera de los 600.000 parados

Como ocurre cada mes de septiembre, el desempleo ha subido en Andalucía por la finalización de los contratos de verano. Pero el incremento ha sido leve, apenas 7.116 personas, una cifra por tanto menor que otros años. Esto ha permitido que la cifra de desemplados se mantenga por debajo de los 600.000 (barrera que rebasó el pasado junio) y que sea el mejor mes de septiembre desde antes de la crisis.

En total, Andalucía cuenta con 599.727 desempleados, según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo, lo que supone 7.116 personas más que en agosto pero un descenso del 7,3% respecto al mismo mes del año 2024 periodo en el que Andalucía contaba con 47.327 personas más en situación de desempleo.

Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de septiembre desde 2007. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha subido en septiembre la mayoría de veces en Andalucía (28 veces) mientras que sólo ha bajado en una ocasión, siendo el repunte del último mes la menor subida desde 2022.

Por sectores, el paro bajó en Construcción, con 1.734 menos (-3,3%); y Agricultura, con 1.130 menos (-3,37%). Mientras tanto, se incrementó en Servicios, 7.774 más (+1,91%); Sin empleo anterior, 2.137 más (3,16%); Industria, 69 más (+0,21%). En septiembre, el paro ha aumentado especialmente entre los jóvenes menores de 25 años , con 4.547 parados más que a cierre del pasado mes (+9,6%), el doble de las personas con 25 años.

La mayor subida en Cádiz y bajada en Sevilla

Por provincias, el paro bajó en Sevilla (-189) mientras que donde más subió fue en Cádiz (+3.683), Granada (+1.029), Huelva (+747), Málaga (+637), Jaén (+602), Almería (+361), Córdoba (+246). En lo que llevamos de año, el paro bajó en todas las provincias, aunque en la que más ha descendido ha sido en Sevilla (-9.872), seguida de Cádiz (-8.726), Málaga (8.266), Córdoba (-4.811), Almería (-4.656), Granada (-4.064), Jaén (-4.032) y Huelva (-2.900).

Andalucía (+7.116), Galicia (+3.394) y Asturias (+1.219) fueron las comunidades en donde más creció el número de desempleados, mientras que Cataluña Canarias y Comunitat Valenciana en donde menos, con retrocesos de 5.293, 4.842 y un 2.739, respectivamente.

En septiembre se registraron 283.390 contratos en Andalucía, un 5,9% más que en el mismo mes del año anterior. De todos ellos, 119.082 fueron contratos indefinidos, cifra un 3,6% superior a la de septiembre del año anterior y 164.308, contratos temporales (un 7,6% más). Del número de contratos registrados en septiembre, el 57,98% fue temporal (frente a un 63,39% del mes anterior) y un 42,02%, indefinidos (el mes precedente fue un 36,61%).