García, el andalucista que consiguió la unanimidad en el Parlamento para las gafas gratis

José Ignacio García (Jerez, 1987) no recuerda un pasado en el que la política estuviera en su vida. Aunque antes de entrar en el Parlamento en 2018, este andalucista era orientador en un instituto, siempre ha estado ligado a las causas sociales. De hecho, aunque asegura que su paso por la Cámara autonómica será "temporal", señala que cuando cierre este capítulo "seguirá implicado socialmente". "Es algo natural", defiende.

El político jerezano, que llegó al Hospital de las Cinco Llaga para sustituir a la histórica líder del andalucismo, Teresa Rodríguez. García es el segundo entrevistado de En el patio del Parlamento, una serie de El Correo de Andalucía con la que conocer quién es quién antes de que lleguen las elecciones a final de curso.

"Para mí, la política forma parte de mi compromiso social, intento dejar el mundo un poquito mejor de cómo lo encontramos", confiesa el líder de Adelante Andalucía, que asegura que la vida institucional "es una etapa más", tras la cual volverá a su puesto de trabajo, tanto de la mano del partido que ahora dirige como en sindicatos. "Lo vivo como una cosa natural que he hecho desde la adolescencia", insiste.

Una oposición "peligrosa"

García es profesor de instituto y se ha dedicado a la orientación escolar. "Los orientadores intentamos transformar nuestra realidad, velar por los derechos de los más olvidados, de los niños con necesidades educativas especiales o del alumnado que está en una situación especialmente difícil", relata. Así, defiende que cuando termine su etapa en el Hospital de las Cinco Llagas, volverá a su puesto de trabajo.

El líder de los andalucistas es uno de los representantes que más toma la palabra en la Cámara autonómica. Tanto García como su compañera de grupo, Begoña Iza (que sustituyó a Maribel Mora en marzo de este año), no pueden perder ni un minuto durante los días de plenos. Al ser solo dos diputados, frente a los 56 que tiene el PP de Juanma Moreno, tienen que dividirse todas las intervenciones, iniciativas y debates para intentar abarcar lo máximo posible, aunque no siempre es fácil.

"Intentamos ser una oposición dura y contundente, pero intentar presentar ideas que son de sentido común entre la gente normal y corriente", sostiene el andalucista. Para García, Adelante ha pasado de ser una oposición "graciosa" a "peligrosa" a ojos del Gobierno andaluz. "Ha habido un cambio en su trato hacia Adelante Andalucía. Al principio le parecíamos ese grupo gracioso, simpaticote". Sin embargo, ahora, en su opinión, esta actitud ha cambiado considerarlos "peligrosos, populistas, kale borroka, indignos e inmorales". Sus cara a cara cada jueves son de alto voltaje dialéctico.

La ley de gafas

Tener solo dos diputados no ha impedido que sus iniciativas salgan adelante. "Nos es muy fácil llevar cosas que son de sentido común", apunta. Si hay una que destaque sobre todas las demás no puede ser otra que la proposición no de ley para la gratuidad de las gafas. "Buscamos garantizar que las gafas y las lentillas no sean un lujo y no tengan unos precios desorbitados", explica. Aprobada por unanimidad por la Cámara autonómica, García consiguió el hito de defender en la tribuna del Congreso esta iniciativa para intentar convertirla en una realidad nacional. Por ahora, en trámite para su aprobación.

El andalucista reconoce que no siempre es fácil negociar con los grupos. "Las paredes del Parlamento son muy gruesas y muchas veces es muy difícil que entre un poco de vida real" para defender la importancia de que "los colectivos que protestan" puedan ir a la Cámara. Pese a todo, sostiene que "era muy difícil oponerse" a la gratuidad de los productos ópticos. "¿Quién puede decir que las gafas no son caras? Era de sentido común".

Pese a los logros obtenidos en la Cámara, García reconoce que también necesita descansar. "Para mí lo fundamental, para no perder norte, es que yo sigo teniendo mis amigos, mis amigas de siempre, mi familia, mi pareja, gente que no tiene nada que ver con la política", explica. Encuentros con asociaciones y sindicatos, reuniones del partido, comisiones en el Parlamento... a veces, resulta difícil desconectar. Aun así, el jerezano sostiene que para poner los pies en el suelo es necesario "volver al entorno de siempre donde eres tú mismo". Y da un consejo, para los políticos y para los que no lo son: "Hay que sacar muchos ratitos para eso".