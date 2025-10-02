Victoria Flores

García, el orientador andalucista que consiguió la unanimidad en el Parlamento para la gratuidad de las gafas

José Ignacio García no recuerda un pasado en el que la política estuviera en su vida. Aunque antes de entrar en el Parlamento en 2018 este andalucista era orientador en un instituto, siempre ha estado ligado a las causas sociales. De hecho, aunque asegura que su paso por la Cámara autonómica es "temporal", señala que cuando cierre este capítulo "seguirá implicado socialmente", ya que para él es algo "natural".