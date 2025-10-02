Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llegan a Andalucía vientos terrales con más de 35 grados y se confirman los 34 en el Guadalquivir

La previsión de Aemet para este final de semana incide en el calor en toda la comunidad autónoma

El calor se instala en Andalucía.

El calor se instala en Andalucía. / ÁLEX ZEA / LMA

Ramón Morales

Ramón Morales

Sevilla

Se confirman los pronósticos. La recta final de la semana en Andalucía se caracterizará por el tiempo en general estable, seco y soleado según confirma este jueves el portavoz de Aemet, Rubén del Campo. Como novedad, se profundiza el calor en el Bajo Guadalquivir rozando los 35 grados y en otras zonas los vientos terrales harán superar esta cifra.

Concretamente, el viernes será una jornada en general tranquila con temperaturas sin cambios en Andaucía, casi llegando a los 35 grados en el Bajo Guadalquivir, concretamente se alcanzarán los 34 grados en Sevilla y 33 en Córdoba.

El sábado un frente recorrerá el norte peninsular de oeste a este, pero en nada afectará a la comunidad andaluza, donde seguirá el buen tiempo y se volverán a superar los 32 a 34 grados en el Guadalquivir. Como nota a destacar, en puntos de la provincia de Málaga podrían superarse los 35 grados por la llegada de vientos terrales, que son muy cálidos.

Finalmente, el domingo seguirá siendo una jornada calurosa en Andalucía, destacando Sevilla y Córdoba rondando los 33 grados de máxima. Una jornada que será igual que las anteriores, con cielos poco nubosos o despejados.

¿Qué es el viento terral?

El terral es un viento característico del litoral de Málaga que baja recalentado de la sierra hacia la costa. Aporta un ambiente seco y provoca que, en ocasiones, las temperaturas se disparen, contrastando con otras zonas litorales andaluzas.

Fuera de la provincia malagueña es muy poco común, en otras zonas de Andalucía predominan las brisas marinas y los vientos de levante o poniente.

La próxima semana en España: tiempo cálido y seco

Según informa Rubén del Campo, el lunes, en principio, predominará el tiempo estable, aunque no es descartable que se produzcan chubascos en zonas del norte y este de la península, las temperaturas al alza. En la ambiente será en general cálido y seco para la época del año durante la mayor parte de la próxima semana.

.

