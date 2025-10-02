El Ministerio eleva a 1.197 millones la inversión en vivienda en Andalucía y la Junta pide renegociar su aportación

Andalucía podría recibir hasta 1.197 millones de euros si se firma el convenio del nuevo plan estatal de vivienda. El Ministerio ha trasladado en la conferencia sectorial a las comunidades el nuevo reparto de los fondos, tras elevar la cuantía total hasta 7.000 millones de euros, lo que supone un 5% de la cifra prevista inicialmente. Para andalucía esto se traduce en casi 60 millones más. El problema, no obstante, es el reparto de estos recursos. El Gobierno tiene encima de la mesa que el Estado aporte el 60% y la Consejería el 40% restante. Desde el Ejecutivo andaluz, en coordinación con el resto de comunidades del PP, sin embargo, se ha solicitado "diálogo" para alcanzar "un reparto más equitativo".

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha mantenido la primera reunión clave del nuevo plan estatal de vivienda con todas las consejerías, entre ellas la andaluza, Rocío Díaz. Habrá más encuentros y hay compromiso de ambas partes por mantener una vía de diálogo. Pero esta primera cita ya ha servido para poner en evidencia los principales puntos de discrepancia. De hecho, la Consejería de Vivienda ya ha anunciado que formulará alegaciones al documento en el plazo abierto y el Gobierno ha anunciado una nueva conferencia sectorial para seguir limando posturas.

El principal punto de desencuentro sigue siendo la financiación del plan. La propuesta del Ministerio supone multiplicar los fondos del anterior plan (que tenía una duración de cuatro años frente a los cinco del próximo). Esto permite que los recursos para Andalucía crezcan hasta los 1.197 millones. Pero de éstos el Gobierno aportará el 60% (en torno a 718 millones) y la Junta el resto (unos 479 millones). Andalucía es la comunidad que recibirá más financiación estatal y donde se realizará una mayor inversión en el periodo 2026-2030"No es ninguna propuesta descabellada. "¿Les estoy pidiendo la luna? ¿Les estoy pidiendo un esfuerzo imposible de asumir? ¿A qué están destinando estos fondos que no pueden destinar a vivienda?", expuso la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, tras la conferencia sectorial.

Pero para la Junta de Andalucía el problema no es el resultado del reparto, sino el esfuerzo que debe realizar cada administración para llegar a él. El punto de partida en el caso andaluz es una distribución del 75% estatal y el 25% restante la comunidad. Y de ahí que para llegar a la nueva cifra y a la nueva distribución, el Ejecutivo central tenga que triplicar su aportación y en el caso del autonómico la tenga que multiplicar por seis. "Pedimos un reparto equitativo en la cofinanciación", expuso la consejera quien subraya que no hay una propuesta alternativo sino una llamada al "diálogo" para buscar un punto de encuentro.

En cualquier caso, la cuantía para Andalucía es la más alta y la que más se incrementa. Le sigue Madrid con 1113 millones de euros (815 millones más) y Cataluña con 1.015 millones (473 millones más). En este último caso, no obstante, el esfuerzo extra que tendrá que realizar la autonomía para el nuevo plan es menor debido a que ya tenía un mayor volumen de cofinanciación previa que alcanzaba el 61%.

Disposición adicional transitoria

Un segundo aspecto reclamado por Andalucía es la inclusión de una claúsula transitoria "que evite que se paralicen programas y ayudas ya previstas a las comunidades autónomas". "Los ciudadanos no pueden pagar las consecuencias de presentar un plan a sólo tres meses de su entrada en vigor”, afirmó la consejera. Se refiere con estas palabras a los problemas derivados de los plazos administrativos ya que el plan actual finaliza el 31 de diciembre de este año y al nuevo aún le restan meses de negociación y tramitación.

No obstante, ya existe una disposición adicional primera que hace referencia a este aspecto: "Las ayudas que se otorguen en aplicación de este real decreto podrán reconocerse con efectos desde el 1 de enero de 2026 aunque la fecha del reconocimiento fuere posterior".

Líneas generales

La Junta de Andalucía ha apuntado también a otro aspecto que incorporará en las alegaciones que prevé presentar la semana próxima: "Una mayor flexibilidad en los criterios de las 19 líneas de subvenciones recogidas en el borrador".

El plan del Ministerio recoge cinco ejes básicos en torno a los que se desarrollan una veintena de líneas: el 40% se deben destinar a ampliar la oferta (la prioridad andaluza), el 30% a la rehabilitación (en este aspecto se ha incorporado una petición de la Junta de Andalucía) y el resto para ayudas al alquiler, avales para facilitar el acceso a hipotecas o medidas para intervenir en zonas tensionadas.