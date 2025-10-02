¿Quién repara el tiempo perdido?

Marzo de 2023. Esperanza (nombre ficticio) se realiza una mamografía para mujeres mayores de 47 años dentro del programa del SAS para la detección precoz del cáncer de mama. Nadie le llama para informarle del resultado. Ni desde el programa de oncología de su hospital, ni desde su centro de salud. El 10 de abril de 2025, más de dos años después, recibe una carta en la que se le informa que se tiene que "ampliar el estudio". En su caso, la prueba hecha en 2023 no era concluyente. Consigue cita para una ecografía; la prueba es rotunda: cáncer de mama en un estadio avanzado. El 30 de mayo le extirpan una mama y le someten a un tratamiento combinado de quimio y radioterapia. ¿Pudo ser más leve su cáncer de haberse iniciado el protocolo 24 meses antes?

También está el caso de Lola, una mujer de 41 años que se hizo una mamografía a finales de 2023 y también obtuvo el silencio administrativo como respuesta. Nadie conoce mejor su cuerpo que una misma: Lola se encontraba mal de forma recurrente, acudió a su médico de cabecera y éste se prestó a consultar esa mamografía realizada un mes atrás. En el expediente, había una notificación de Radiología solicitando de manera urgente un estudio que ampliara esa primera prueba que ya arrojaba dudas. Pero nadie, por ninguna vía, puso en alerta a Lola. También le llegó el diagnóstico que se temía: cáncer de mama. Hoy ya está operada y ha acabado el tratamiento. Pero ha perdido un mes valioso.

Mi compañera Rocío Soler describe en esta pieza el caso de estas pacientes, relatos que ha puesto sobre la mesa Amama, la asociación de mujeres contra el cáncer de mama de Sevilla que lleva días recopilando historias con denominadores comunes: fallos en el protocolo de información a pacientes, notificaciones que se pierden y mujeres que briegan en su día a día con la duda o perdiendo un tiempo que es vital. Pregunte a su compañera de oficina, a su hermana, a su amiga o quizás sea usted quien esté en esta situación. A raíz de los casos denunciados por la Ser, somos muchas las mujeres que ya hemos dejado atrás los 40 que hemos comentado situaciones parecidas que hemos conocido (cuando no vivido).

No hablamos de un error puntual. Hablamos de retrasos que permiten que un cáncer avance mientras los teléfonos no suenan, mientras los historiales médicos se acumulan en carpetas virtuales que nadie abre. Y sólo cuando la indignación salta a los medios, la Junta casi a regañadientes se ha avenido a reconocer que hay "fallos puntuales" pero no ofrece datos. De momento, el acto de reparación es anunciar un "circuito preferente".

En la tribuna de los discursos, Juanma Moreno ha pedido una vez más disculpas por fallos en la gestión sanitaria (cuando aún tenemos en la memoria los reproches de las madres de niños en paliativos) pero sin renunciar a su consejera. Ahora le ha pedido que "se afane". La oposición clama responsabilidades y el Parlamento se agita como si esto fuera un pim pam pum más. Hay quien ve en este choque un asunto de la precampaña que se calienta. No, hombre, no. Seamos serios, responsables y, sobre todo, respetuosos con quienes sufren. Hablamos de la vida de quienes esperan consumidas en la duda mientras el tiempo pasa o de la vida de las mujeres que no saben que un cáncer las devora por dentro mientras los asesores de Junta dimensionan el alcance de este nuevo dolor de cabeza que llega de Salud.

No cuestiono la intención del programa ni la labor de los profesionales que cumplen su trabajo con diligencia. El problema es la arquitectura del sistema, esa maquinaria burocrática que se come los tiempos, y que convierte la detección precoz en un acto de fe. La eficacia del cribado precoz no sirve de nada si llega el resultado llega tarde. Después de casi ocho años en el gobierno, deberían saberlo.