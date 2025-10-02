Reyes Bernabé, la oncóloga andaluza que lidera una investigación mundial contra el cáncer de pulmón

El cáncer de pulmón está cada vez más presente en las mujeres andaluzas. La incidencia aumenta por un mayor hábito tabáquico que comienza a una edad cada vez más temprana, en niñas de 14 y 15 años. Hace dos décadas era un tipo de cáncer poco frecuente en mujeres pero hoy ya representa más del 30% del volumen de pacientes. "Por desgracia, los casos en mujeres aumentan, la curva es ascendente y no se estabiliza, y me preocupa porque cada vez comienzan a fumar antes", apunta la doctora Reyes Bernabé, jefa de Sección de Oncología Médica del Virgen del Rocío, "uno de los centros que recluta a más pacientes a nivel nacional para ensayos".

Galardonada en la categoría Ciencia y Salud en la primera edición de los Premios Importantes de El Correo de Andalucía, Reyes Bernabé (La Línea, 1970) lleva 28 años inmersa en la evolución del cáncer de pulmón, uno de los que más muertes provoca en Andalucía, según la Sociedad Andaluza de Oncología Médica. Este año se diagnosticarán 34.500 casos nuevos de cáncer de pulmón en España.

Trabaja en asistencia, donde a diario recibe pacientes en su consulta, pero también ha desarrollado parte de su carrera en la investigación clínica. Su última gran aportación se presentó hace unos meses en el Congreso Anual 2025 de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO), el mayor evento mundial de oncología médica. Junto a un equipo internacional de investigadores publicó el estudio en fase III Imforte. Se trata de una nueva combinación terapéutica frente al cáncer de pulmón microcítico, un tumor muy agresivo y estrechamente relacionado con el tabaquismo, un hito científico que ha logrado reducir en un 27% el riesgo de muerte y en un 46% la progresión de la enfermedad.

Bernabé habla con pasión de esta investigación pionera y de los prometedores resultados del ensayo. "Hemos visto que la supervivencia del paciente es mayor después de administrarle el tratamiento de cuatro ciclos donde se combina quimioterapia e inmunoterapia a lo que se suma después sesiones de mantenimiento con lurbinectedina e inmunoterapia", explica la doctora.

Testado en 660 pacientes metastásicos, este ensayo clínico supone un gran avance. "Hacía tres décadas que no se conseguían progresos significativos en este tipo de tumor. Se nos está abriendo el abanico de posibilidades", comenta con tono esperanzador sobre un tipo de tumor que representa entre el 15% y el 18% de los casos de cáncer de pulmón que se diagnostican cada año.

La oncóloga Reyes Bernabé con un paciente en el Hospital de Día del Virgen del Rocío. / El Correo

A la pregunta de si algún día desaparecerá el cáncer de pulmón, responde con un sí rotundo, con firmeza y esperanza. Desconoce cómo, cuándo y dónde se hallará la cura, pero espera que el sello andaluz siga tan presente como hasta ahora en cada paso que se ha dado. "Andalucía tiene grandes hospitales con excelentes especialistas en casi todos los campos de la medicina, pero no tienen el reconocimiento que merecen. Nuestro principal reto es posicionarnos porque, a pesar de nuestro esfuerzo, nunca estamos los primeros en las listas de reconocimiento. Eso significa que tenemos que creérnoslo y trabajarlo más", reflexiona.

Otra forma de afrontar el cáncer

En los últimos 10 años, los avances en cáncer de pulmón han sido notables. Sin embargo, el principal progreso, que ha cambiado la forma de afrontar un diagnóstico tanto desde el punto de vista del médico como del paciente, es la relación entre el enfermo y el profesional. "El cáncer ya no es tabú, eso significa que cuando a una persona se le diagnostica con un tumor cancerígeno puedes hablar con ella y con su familia. Se puede mantener una conversación directa y los pacientes se sienten con fuerzas para preguntar abiertamente, algo que ayuda mucho a la hora de explicar las soluciones y alternativas", apunta Bernabé, que entre 2016 y 2018 fue presidenta de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica.

Este es un gran paso desde el punto de vista asistencial: "Ya no existe ese sentimiento de soledad que antes se apoderaba del paciente. Hasta hace unos pocos años nadie quería hablar del tema y, como consecuencia, el paciente no se encontraba bien, tenía miedo y había un pacto de silencio un poco absurdo". Ahora, el escenario es drásticamente diferente, los médicos hacen partícipes a sus pacientes y, por ende, "los pacientes confían más en sus oncólogos".

"Ahora existe el largo superviviente"

La principal consecuencia de los avances que se han desarrollado en los últimos 15 años es el incremento de la esperanza de vida. "Ahora existe el largo superviviente. Antes un paciente metastásico era impensable que sobreviviera durante un largo periodo de tiempo, como mucho vivía un año. A día de hoy tenemos pacientes que sobrepasan los cinco años y están bien", celebra la doctora, a lo que añade: "Esto es consecuencia de que los tratamientos estén cada vez más personalizados".

La principal causa de la mejora en la esperanza de vida de los pacientes con cáncer de pulmón son los tratamientos que se han implementado en las últimas dos décadas. Por una parte, la Terapia Diana, un fármaco dirigido a una alteración genética del tumor. "El 40% de los tumores de pulmón pueden ser tratados con una terapia diana, porque frena y cura, aunque realmente no nos gusta hablar de curación, porque el paciente tiene que seguir tomando la medicación de por vida", declara la doctora. Uno de los grandes beneficios de este tratamiento es que es por vía oral (una o dos pastillas al día), tiene muy poca toxicidad y, por lo tanto, "es mucho menos agresivo que la quimioterapia".

La inmunoterapia es el otro gran fármaco que se administra desde las consultas del Virgen del Rocío. "Este medicamento activa el sistema inmune del paciente y eso hace que pueda reconocer el tumor como extraño y atacarlo", añade. En este sentido, cabe destacar que hay tumores que son más antigénicos, es decir, las defensas (los linfocitos) lo detectan muy pronto como extraño. "En estos casos, se puede recurrir solo a la inmunoterapia o se puede combinar con la quimioterapia", sostiene Bernabé.

"Estos tratamientos de inmunoterapia, que tan buenos beneficios tienen en los pacientes metastásicos, hoy por hoy se los estamos administrando a pacientes preoperatorios y así estamos consiguiendo que muchos de ellos puedan operarse para extirparse el tumor", anuncia la oncóloga. Los beneficios son evidentes: hay un "mayor porcentaje" de pacientes curados después de tratarse con quimioterapia e inmunoterapia de forma previa a la cirugía. "Eso es lo más innovador ahora mismo en estadios precoces. Este hospital es líder en eso, lleva muchos pacientes tratados en ensayos clínicos en esta estructura estratégica de tratamiento y lo usa de forma habitual", subraya.

Ciencia con sello andaluz

El próximo 8 de octubre esta cabecera celebrará la primera edición de los Pemios Importantes, donde la doctora Reyes Bernabé ha sido distinguida por sus casi 30 años de carrera en el sistema sanitario público y por sus aportaciones en el campo de la Oncología. Nacida en La Línea de la Concepción, llegó a Sevilla en 1987 para estudiar Medicina en la Universidad de Sevilla, lugar en el que actualmente ejerce como docente.

Cuando habla de por qué decidió estudiar Oncología reconoce que a la hora de escoger la especialización, allá por 1997, también sopesó entrar en Medicina Interna. Sus amigos, relata la médica, todavía le dicen que fue aquel golpe que debió darse en la cabeza en un accidente de moto horas antes de escoger su plaza. "Realmente fue el jefe de la UCI quien me animó a dirigir mi carrera a la Oncología, en aquella época era un campo que no tenía subespecialidades como ahora y había muchísimo recorrido por delante, era todo un reto".

En en estas tres décadas de carrera, compartidos codo con codo con el oncólogo Javier Salvador, jefe del Servicio de Oncología del Virgen del Rocío y especialista en cáncer de mama, Bernabé sostiene que son muchos los buenos y malos momentos que han marcado su carrera profesional, pero reconoce que la verdadera recompensa es el bienestar de quienes han pasado por su consulta. "Saber que has ayudado a alguien y que esa persona te recuerda con cariño es lo que le da sentido a este trabajo".