Sucesos
Detenido en Marbella un hombre de 84 años por la muerte de su pareja
Convivían en una vivienda en la zona de Las Chapas. El cuerpo de la víctima, de 83 años, presentaba heridas de arma blanca
La Opinión
Un hombre de 84 años ha sido detenido en Marbella por su presunta implicación en la muerte de su pareja. Los hechos habrían ocurrido en una vivienda localizada en la zona de Las Chapas, lugar al que la policía ha acudido tras la llamada de una familiar de la víctima, que tenía 83 años de edad y cuyo cuerpo presentaba heridas de arma blanca.
La Policía Nacional se ha hecho cargo de una investigación que tendrá que determinar si se trata de un nuevo crimen de naturaleza machista. Según las fuentes consultadas, la pareja convivía en una vivienda localizada en la calle Ciudad de los Periodistas, en la zona de Las Chapas, y recibían ayuda a domicilio en horario de mañana. Este servicio nunca detectó indicios de violencia entre la pareja, que tiene un hijo en común que reside en otra provincia.
De confirmarse un nuevo crimen machista, esta sería la cuarta víctima mortal de este tipo que se produce en la provincia en lo que va de año, dos de ellos el pasado mes de junio. El día 7 de ese mes, una mujer fue asesinada a golpes también en Marbella a manos de su expareja, de origen búlgaro. Ocurrió en la calle Vélez, justo detrás de una gasolinera, donde ambos trabajaban como aparcacoches.
El 20 de junio, el cuerpo de una mujer de nacionalidad colombiana de 43 años fue hallado en su vivienda de Fuengirola con signos de violencia y su pareja fue encontrada en el baño, donde se quitó la vida tras presuntamente matar a la mujer con un martillo. Ambos eran culturistas.
En febrero fue asesinada Lina, de 48 años, cuyo cadáver fue hallado en la vivienda en la que su pareja presuntamente la mató en presencia de sus tres hijos antes de prender fuego al inmueble.
- Andalucía deja atrás el límite de renta en sus nuevas deducciones en el IRPF y multiplica por cuatro los beneficiarios
- Más de 2.000 trabajadores de la administración de la Junta eligen trabajar pasados los 65 años
- Andalucía recalifica suelos reservados para hoteles, oficinas, colegios o clínicas para construir 8.100 VPO
- Academias de inglés, gimnasios, alquileres o celiaquía: Andalucía suma 18 deducciones fiscales para ahorrar en el IRPF
- Los fallos en el cribado del cáncer de mama obligan a revisar el sistema andaluz: 'Nadie me notificó el resultado de la prueba
- Reyes Bernabé, la oncóloga andaluza que lidera una investigación mundial contra el cáncer de pulmón
- Este es el pueblo de Granada en el que reside una de las estrellas de rock más conocida de todos los tiempos: apenas supera los 5.600 habitantes y está en plena sierra
- Andalucía dará una ayuda de 200 euros a los hogares por nacimiento o adopción de menores sin límite de renta