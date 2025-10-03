Hospitalizada una mujer de 64 años tras un accidente de parapente en las cercanías de Ronda

Una mujer de 64 años ha resultado herida y ha tenido que ser rescatada tras sufrir un accidente de parapente en el municipio malagueño de Montecorto, según informa el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta.

Minutos antes de las 15.00 horas se atendió en el Teléfono de Emergencias 112 un aviso por una mujer que había sufrido un accidente en parapente y se encontraba herida en un camino de tierra en Montecorto.

Rápidamente, se dio aviso al Consorcio Provincial de Bomberos (CPB), a Guardia Civil y a los servicios sanitarios de 061, que se desplazaron al lugar.

Según fuentes de Bomberos, intervinieron para ayudar a los servicios sanitarios en el rescate de la parapentista, concretamente en la inmovilización y posterior traslado hasta la ambulancia. La herida, de 64 años de edad y aquejada de dolor en la cadera, fue evacuada al Hospital de Ronda.