Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Hospitalizada una mujer de 64 años tras un accidente de parapente en las cercanías de Ronda

La herida, de 64 años de edad y aquejada de dolor en la cadera, fue evacuada al Hospital de Ronda

Rescate del parapentista en Montecorto.

Rescate del parapentista en Montecorto. / 112

El Correo

El Correo

Málaga

Una mujer de 64 años ha resultado herida y ha tenido que ser rescatada tras sufrir un accidente de parapente en el municipio malagueño de Montecorto, según informa el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta.

Minutos antes de las 15.00 horas se atendió en el Teléfono de Emergencias 112 un aviso por una mujer que había sufrido un accidente en parapente y se encontraba herida en un camino de tierra en Montecorto.

Rápidamente, se dio aviso al Consorcio Provincial de Bomberos (CPB), a Guardia Civil y a los servicios sanitarios de 061, que se desplazaron al lugar.

Según fuentes de Bomberos, intervinieron para ayudar a los servicios sanitarios en el rescate de la parapentista, concretamente en la inmovilización y posterior traslado hasta la ambulancia. La herida, de 64 años de edad y aquejada de dolor en la cadera, fue evacuada al Hospital de Ronda.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Andalucía deja atrás el límite de renta en sus nuevas deducciones en el IRPF y multiplica por cuatro los beneficiarios
  2. Más de 2.000 trabajadores de la administración de la Junta eligen trabajar pasados los 65 años
  3. Andalucía recalifica suelos reservados para hoteles, oficinas, colegios o clínicas para construir 8.100 VPO
  4. Academias de inglés, gimnasios, alquileres o celiaquía: Andalucía suma 18 deducciones fiscales para ahorrar en el IRPF
  5. Los fallos en el cribado del cáncer de mama obligan a revisar el sistema andaluz: 'Nadie me notificó el resultado de la prueba
  6. Reyes Bernabé, la oncóloga andaluza que lidera una investigación mundial contra el cáncer de pulmón
  7. Este es el pueblo de Granada en el que reside una de las estrellas de rock más conocida de todos los tiempos: apenas supera los 5.600 habitantes y está en plena sierra
  8. Andalucía dará una ayuda de 200 euros a los hogares por nacimiento o adopción de menores sin límite de renta

Hospitalizada una mujer de 64 años tras un accidente de parapente en las cercanías de Ronda

Hospitalizada una mujer de 64 años tras un accidente de parapente en las cercanías de Ronda

Detenido en Marbella un hombre de 84 años por la muerte de su pareja

Detenido en Marbella un hombre de 84 años por la muerte de su pareja

El SAS ampliará los tramos de edad en sus cribados de cáncer de mama y de cuello de útero

El SAS ampliará los tramos de edad en sus cribados de cáncer de mama y de cuello de útero

Moreno anuncia un plan de choque, una auditoría y "responsabilidades" por la crisis del cribado del cáncer de mama

Moreno anuncia un plan de choque, una auditoría y "responsabilidades" por la crisis del cribado del cáncer de mama

Sin noticias de Manuel García y Rafael Borrego, los dos malagueños de la flotilla retenidos por Israel

Sin noticias de Manuel García y Rafael Borrego, los dos malagueños de la flotilla retenidos por Israel

El despacho de abogados Montero Aramburu& Gómez-Villares Atencia se presenta en Málaga: 370 empleados y nueve oficinas en España

El despacho de abogados Montero Aramburu& Gómez-Villares Atencia se presenta en Málaga: 370 empleados y nueve oficinas en España

La mitad de los médicos andaluces secunda la huelga convocada contra el acuerdo marco del Ministerio

La mitad de los médicos andaluces secunda la huelga convocada contra el acuerdo marco del Ministerio

Tussam cumple 50 años con una misión por delante: "Toda la flota será eléctrica y 100% cero emisiones"

Tussam cumple 50 años con una misión por delante: "Toda la flota será eléctrica y 100% cero emisiones"
Tracking Pixel Contents