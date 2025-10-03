Hospitalizada una mujer de 64 años tras un accidente de parapente en las cercanías de Ronda
La herida, de 64 años de edad y aquejada de dolor en la cadera, fue evacuada al Hospital de Ronda
Una mujer de 64 años ha resultado herida y ha tenido que ser rescatada tras sufrir un accidente de parapente en el municipio malagueño de Montecorto, según informa el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta.
Minutos antes de las 15.00 horas se atendió en el Teléfono de Emergencias 112 un aviso por una mujer que había sufrido un accidente en parapente y se encontraba herida en un camino de tierra en Montecorto.
Rápidamente, se dio aviso al Consorcio Provincial de Bomberos (CPB), a Guardia Civil y a los servicios sanitarios de 061, que se desplazaron al lugar.
Según fuentes de Bomberos, intervinieron para ayudar a los servicios sanitarios en el rescate de la parapentista, concretamente en la inmovilización y posterior traslado hasta la ambulancia. La herida, de 64 años de edad y aquejada de dolor en la cadera, fue evacuada al Hospital de Ronda.
- Andalucía deja atrás el límite de renta en sus nuevas deducciones en el IRPF y multiplica por cuatro los beneficiarios
- Más de 2.000 trabajadores de la administración de la Junta eligen trabajar pasados los 65 años
- Andalucía recalifica suelos reservados para hoteles, oficinas, colegios o clínicas para construir 8.100 VPO
- Academias de inglés, gimnasios, alquileres o celiaquía: Andalucía suma 18 deducciones fiscales para ahorrar en el IRPF
- Los fallos en el cribado del cáncer de mama obligan a revisar el sistema andaluz: 'Nadie me notificó el resultado de la prueba
- Reyes Bernabé, la oncóloga andaluza que lidera una investigación mundial contra el cáncer de pulmón
- Este es el pueblo de Granada en el que reside una de las estrellas de rock más conocida de todos los tiempos: apenas supera los 5.600 habitantes y está en plena sierra
- Andalucía dará una ayuda de 200 euros a los hogares por nacimiento o adopción de menores sin límite de renta