Los juzgados andaluces de Violencia asumen los delitos de agresiones sexuales: "Cada vez estamos más cerca del colapso"

El enfado es mayúsculo. Andalucía cuenta con 21 juzgados de Violencia sobre la Mujer que, a partir de este viernes 3 de octubre, tendrán que asumir aún más carga de trabajo. En concreto, a los casos de violencia de género se les añadirán todos aquellos contra la libertad sexual o la trata de seres humanos cuando la víctima sea mujer, independientemente de que los ilícitos sean cometidos por la pareja, expareja o cualquier otro hombre.

"Esto en Málaga va a ser terrible", advierte Isabel Tobeña, titular del juzgado de Instrucción número 13 de la capital malacitana y coordinadora de Jueces y Juezas para la Democracia en Andalucía Oriental. Aunque entiende que es la "consecuencia lógica" porque "tenemos que dar cumplimiento al convenio de Estambul", en la comarca los cuatro juzgados especializados ya tenían una carga excesiva de trabajo y ahora se les suman nuevos procedimientos, "porque los delitos de agresión sexual son relativamente abundantes".

Tobeña lo explica con datos: "Lo que asumíamos entre 14 lo van a tener que asumir cuatro, pero ellos llevan además Torremolinos y Fuengirola. Hablando con una compañera en la última guardia pensaban: esto va a ser terrible". La jueza cree que "es otro problema añadido a que no hemos cuidado la justicia y hay una ratio de jueces bajísima. Estamos a la cola de Europa de manera flagrante. No se ha cuidado la justicia durante décadas. El problema es que cada vez estamos más cerca del colapso".

Francisco Gutiérrez Romero, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Sevilla, comparte el diagnóstico. "Esto supone el colapso del sistema de protección de víctimas en Violencia sobre la Mujer". "Lo peor es que este tipo de competencias no trae acompañada una dotación presupuestaria ni una planificación", insiste. "Si antes había 20 juzgados de Instrucción [para atender los casos que entraban], ahora hay 4 juzgados de Violencia [que suman la carga de trabajo]. El número de víctimas va a sobrepasar la capacidad de respuesta del sistema judicial".

La llegada de más jueces

Esta asunción se debe a la aplicación de la Ley 1/2025. El Gobierno aprobó el pasado 3 de junio 50 plazas judiciales especializadas, "lo que supone un incremento del 42% respecto a las existentes hasta ahora". Se podría, según el Ministerio de Justicia, llegar hasta el 47%, incluso, unos 56 nuevos jueces. Esto sería para cubrir una sobrecarga de trabajo del 12,9%, según el CGPJ, ya que los casos asumidos serán aquellos que lleguen a partir de mañana.

La entrada en funcionamiento de estos jueces no es inmediata. Este mes de octubre habrá solo dos nuevos en Andalucía. Llegarán a las secciones de Ayamonte y Marbella. El resto se incorporarán en diciembre en Jerez de la Frontera, Motril, Granada, Málaga, Algeciras, Córdoba, Sevilla y Almería, cuando queden instaurados los Tribunales de Instancia. Además, habrá 42 nuevos fiscales especializados en estas secciones.

"Una bofetada de realidad"

Con la incorporación de los diez jueces en diciembre, los 21 Juzgados de Violencia sobre la Mujer pasarían a ser 31 secciones especializadas dentro de los Tribunales de Instancia. Los jueces consideran esto totalmente insuficiente. Francisco Gutiérrez Romero apunta que de nada sirve crear puestos de jueces y fiscales si no se abren nuevas plazas de funcionarios. Hay que reforzar "todo el sistema".

De hecho, Gutiérrez Romero apunta que ni siquiera dará tiempo en estos tres meses a la adaptación. "Necesitaríamos un tiempo razonable para que se adecue la planta judicial a la carga de trabajo. Estas competencias entran mañana y los Tribunales de Instancia dentro de tres meses", explica. Para terminar de solucionarlo harían falta más medios materiales: como más salas Gesell, entre otras. "Al final, entre unos y otros, la casa por barrer".

El magistrado apunta que este viernes les llega "una buena bofetada de realidad. Igual que habíamos avisado lo de las pulseras, hemos avisado esto. A mí me produce una gran pena o sobre todo cierta nostalgia cómo unos órganos que éramos pioneros en Europa y ahora nos vemos relegados a sacar papel para solventar esta decisión".

Francisco Gutiérrez enumera la carga de trabajo que sumarán: "Solamente pensamos en la violación, pero es que agresión sexual es tocar partes íntimas, un beso no consentido... Luego, están los delitos de violencia sexual en internet, la trata, la mutilación y el matrimonio forzoso que serán nuestro. No estamos ahora mismo adaptados, no solo nosotros sino todo el engranaje judicial. Eso exige un tiempo que no tenemos. Requiere un tratamiento que no se va a poder dar".

El primer problema vendrá con las guardias. Estos jueces solo las hacen cuando son más de cuatro Juzgados especializados en la provincia. Cuando los delitos se comiencen a conocer a partir de las 21 horas, momento en el que terminan los jueces especializados en Violencia contra la Mujer, serán los de Instrucción los que deberán y tendrán que atender estos casos los de Instrucción, comenta la jueza.

Francisco Gutiérrez Romero explica que, además, las retribuciones se deberían equiparar. Al menos, en tiempo de descanso. Si no, advierte de una fuga de jueces en esta especialidad. "La consecuencia va a ser devastadora porque gente válida se va a ir. Si esto empeora y no hay compensación, ni de descanso, hay un riesgo psicosocial. Nuestra responsabilidad es muchísima. Con esta carga si no se nos permite descansar, se va a complicar".