La mitad de los médicos andaluces secunda la huelga convocada contra el acuerdo marco del Ministerio

La mitad de los médicos andaluces han secundado la huelga convocada este viernes contra la propuesta de estatuto marco del Ministerio de Sanidad, según los datos difundidos por la propia Consejería de Salud que ha pedido disculpas a la ciudadanía pero que ha mostrado su respaldo a las reivindicaciones de los profesionales sanitarios.

Según los datos difundidos por la Junta de Andalucía, el seguimiento de la huelga convocada por el Sindicato Médico de Atención Primaria (SPM) y Servicios de Urgencias Extrahospitalarias y el Sindicato Médico Andaluz ha llegado al 47,97% a nivel autonómico. Por provincias, la participación ha llegado al 53,72% en Sevilla, al 50,56% en Cádiz, al 50,27% en Almería, al 48,86% en Huelva, al 48,65 en Málaga, al 39,52% en Granada, al 38,28% en Córdoba y al 34,53% en Jaén.

"Hoy están en huelga los médicos y quiero pedir disculpas a los ciudadanos andaluces que se puedan ver afectados. No podemos consentir un Estatuto Marco que ha enfrentado a las distintas categorías profesionales, que invade las competencias de las comunidades autónomas y que no tiene ni una validez jurídica ni una financiación extra", apuntó la consejera, quien instó a la ministra de Sanidad a que pida disculpas a toda la ciudadanía.

"La situación es insostenible"

El presidente del Sindicato Médico Andaluz, Rafael Ojeda, ha liderado estas movilizaciones. Desde Sevilla ha subrayado que el amplio respaldo refleja el "fracaso" del sistema sanitario público nacional y ha exigido un estatuto específico para los médicos. "La situación de los médicos en este momento es insostenible".

El representante sindical ha criticado duramente el modelo sanitario actual, asegurando que "está basado en el maltrato al médico, la sobrecarga laboral y la falta de respeto a los derechos básicos del facultativo". Asimismo, destacado que la propuesta de estatuto presentada por la ministra de Sanidad, Mónica García, "representa un intento de perpetuar este modelo fracasado".

Ojeda ha señalado que el colectivo médico necesita "un marco normativo que recoja nuestra particularidad" y ha denunciado la falta de diálogo con el Ministerio. "No tenemos posibilidad de negociación, la ministra se ha limitado a cubrir el expediente de manera formal", ha manifestado.

Finalmente, Ojeda ha confirmado que continuarán con las movilizaciones, aunque no ha concretado fechas. "Vamos a seguir luchando por tener un estatuto propio y acabar con la precariedad de nuestro colectivo", ha concluido, anticipando próximas acciones a nivel nacional.