El despacho de abogados Montero Aramburu& Gómez-Villares Atencia se presenta en Málaga: 370 empleados y nueve oficinas en España

Empresarios, autoridades y profesionales del derecho han acudido en la noche de este jueves a para la gala de presentación de Montero Aramburu&Gómez-Villares Atencia, fruto de la unión de estos dos conocidos despachos de abogados. El evento, que se ha celebrado en Sohrlin Andalucía, reunió a más de 400 invitados. Con esta unión, la firma se convierte en uno de los despachos más relevantes a nivel nacional con una facturación de 30,3 millones de euros, más de 370 empleados y nueve sedes distribuidas en nueve oficinas por Andalucía, Madrid y Canarias (tres de ellas en la provincia de Málaga).

El despacho está formado por un equipo de profesionales de más de 370 personas que asesoran en las 22 principales áreas de práctica vinculadas al derecho de los negocios.

Montero Aramburu fue fundado en 1971 y Gómez-Villares&Atencia tiene raíces en Málaga desde mediados del siglo pasado (1953).

Los socios directores de Montero Aramburu&Gómez-Villares Atencia, Leonardo Neri y Javier Valdecantos, junto a Santiago Gómez-Villares, presidente del Consejo, y Pablo Atencia, ambos responsables de las oficinas de Málaga, destacaron el valor histórico de esta unión, acoradada el pasado año.

"Desde sus orígenes en 1971 como boutique tributaria hasta su expansión en los 90 a todas las áreas del derecho, Montero Aramburu ha recorrido un camino que lo sitúa hoy entre las firmas de referencia a nivel nacional", recordó Javier Valdecantos.

Por su parte, Santiago Gómez-Villares subrayó que Gómez-Villares y Atencia "nació de la sociedad malagueña y ha estado siempre muy vinculado al tejido empresarial de la ciudad y la provincia, con una impronta cercana y familiar.

"Unir estas trayectorias significa sumar experiencia, reputación y confianza acumulada durante décadas, pero con la mirada puesta en el futuro", añadieron.

Málaga, motor de la nueva etapa

Los socios de la firma coincidieron en destacar el papel de Málaga como motor de la nueva etapa. La integración refuerza la capacidad de la firma en áreas como fiscal, mercantil, público, inmobiliario, litigación y laboral, además de ampliar su presencia en sectores emergentes como energía, digital y ocio.

"Esta unión nos hace más grandes, más fuertes y mejor preparados para acompañar a nuestros clientes en sus retos más complejos”, aseguró Leonardo Neri. Para Javier Valdecantos, la clave está en la relación a largo plazo: "Somos un despacho de clientes, no de asuntos. Apostamos por relaciones duraderas, apoyadas en cercanía local y visión global" apuntó.

Javier Valdecantos, Santiago Gómez Villares, Leonardo Neri y Pablo Atencia, en 2024 cuando se anunció la unión. / L. O.

La velada contó con la intervención del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que clausuró el acto apelando al talento jurídico y la relevancia de la integración de ambas firmas.

El presente y futuro de la economía andaluza

La gala incluyó también una mesa redonda sobre la economía andaluza, que contó con la participación de José Luis Acea, consejero delegado de Banca March, Pedro Martos, director de banca Privada de Andalucía de Unicaja y Juan Ignacio Zafra, director territorial de Andalucía de CaixaBank. Los tres coincidieron en destacar el dinamismo actual de la región y el potencial de Málaga como polo de inversión y centro de referencia en el sector tecnológico.