Tussam cumple 50 años con una misión por delante: "Toda la flota será eléctrica y 100% cero emisiones"

Medio siglo transportando a vecinos y visitantes a lo largo de una ciudad que va creciendo con el paso de los años en habitantes y en superficie. Transportes Urbanos de Sevilla Sociedad Anónima Municipal (Tussam) cumple 50 años este 2025. Soplará las velas en noviembre con la satisfacción de ir dando grandes pasos en materia de sostenibilidad, donde es referencia a nivel andaluz. Por eso ha sido premiada en esta categoría en la gala Importantes, organizada por El Correo de Andalucía, que tendrá lugar el próximo 8 de octubre bajo el lema 'Inspirando a nuestra comunidad'. Actualmente, el 85% de la flota es de baja contaminación, de gas natural comprimido, pero la institución busca un gran salto: la conversión eléctrica de toda la flota y que sea 100% cero emisiones.

"Antes era un servicio del Ayuntamiento, y ya desde entonces hubo una transformación importante en adecuar los autobuses a las necesidades de las personas. Fue uno de los grandes avances, y se siguió creciendo luego con mucha tecnología para asegurar el mejor servicio", recuerda Manuel Torreglosa, gerente de Tussam. "El siguiente paso se vivió a partir de 2011, cuando toda esta tecnología la trasladamos a la palma de la mano del cliente porque conseguimos convertir toda esa información en una aplicación que te decía cuándo llegaba el autobús. Y ahora, en estos años, ha habido una transformación de la flota del diésel al gas natural comprimido, que es de muy bajo contaminante, pero el gran reto que tenemos es la electrificación de toda la flota", continúa, haciendo un repaso de la evolución del servicio.

Manuel Torreglosa, Gerente de Tussam / Jorge Jiménez / ECA

El primer objetivo, de aquí a 2027, es eliminar el 15% de la flota que aún es diésel y convertirla en gas natural comprimido, "que es muy rentable también en la ausencia de emisiones de CO2", explica Torreglosa. "Tussam contribuye sobre todo a la sostenibilidad de Andalucía con su propia idiosincrasia, porque es una empresa que quita coches de la calle. Cada uno de nuestros vehículos puede quitar hasta 100 coches particulares".

Uno de los conductores más veteranos en la empresa -ahora alcanza los 28 años en ella- es Emilio Martín, que resalta la "contaminación cero" como la gran contribución que puede hacer Tussam en materia de sostenibilidad. "El servicio que nosotros hacemos es a través de los vehículos, sobre todo con los últimos que hemos comprado, que son eléctricos. La contaminación es prácticamente cero. Y los demás que tenemos en la plantilla también, son de gas natural y no contaminan prácticamente nada. Así intentamos mantener el medio ambiente lo más limpio y puro posible", explica.

"Cada vez tenemos más coches eléctricos y de gas comprimido, y cada vez estamos dando más de baja a los coches que contaminan. Aparte del carril bus, con más kilómetros por Sevilla. Vamos evolucionando y lo vamos demostrando", coincide Maribel García, una de las dos primeras mujeres en entrar en la empresa, que primero fue conductora y ya acumula 19 años como supervisora.

Según el gerente de Tussam, lograr ese objetivo tan ambicioso no será sencillo, pese a que la empresa "es intrínsecamente ecológica porque contribuye con su quehacer diario a quitar mucha de la generación del CO2 que tanto nos preocupa en la sociedad actualmente". Además de ser su razón de ser, requerirá "un esfuerzo importante en inversión, en tecnología y en disponibilidad de la energía suficiente para poder contribuir a los 40 megas que necesita una organización como esta".

Mayor accesibilidad y una cobertura en más barrios

Ellos, los conductores, se encargan cada día de "poder acercar a todos los ciudadanos a sus puestos de trabajo, a su ocio y también enseñar un poquito la ciudad de Sevilla a través de nuestros autobuses", destaca Emilio Martín. Aunque desde que él entró todo en Tussam todo "ha cambiado muchísimo". "Ha cambiado en la ergonomía, la forma de trabajar, los recorridos de las líneas, la comodidad, la efectividad, etc", enumera. Apunta también que "Sevilla se ha convertido en una ciudad muy turística, y lo que antes era unos fines de semana de ocio y de paseo se ha convertido en prácticamente todos los días de la semana".

Torreglosa recuerda "lo difícil que era acceder a los autobuses". "Cuando éramos pequeños nos parecían muy altos, también a las personas mayores porque había muchos escalones y distintos niveles. Aquello se transformó en facilidad, en una plataforma de piso bajo en autobuses que incluso se inclinan un poquito para cuando alguien con algún problema de movilidad tenga que acceder", explica. O el centro de control con pantallas que ubican en tiempo real cada uno de los autobuses: "Hemos conseguido que la frecuencia de paso de Tussam sea de una media de nueve minutos, una de las mejores de todo el país".

Sala de control de Tussam / Jorge Jiménez / ECA

"El centro de Sevilla es prácticamente peatonal y la tendencia sigue siendo a que se quede todo peatonal", destaca también Martín. "La importancia que tenemos nosotros es ahora mismo crucial para poder llevar a todos los sevillanos y a los que no son de Sevilla a sus puestos de trabajo, a sus institutos, a sus lugares de ocio y culturales".

Emilio Martín, conductor de Tussam / Jorge Jiménez

Más igualdad de género en la plantilla y respeto del viajero

Tussam también ha avanzado en igualdad. Maribel García cuenta cómo al principio había diferencias entre hombres y mujeres en varios aspectos. "Cuando entramos incluso el uniforme era de hombre. No teníamos baño para nosotras. Hemos ido evolucionando. Ahora tenemos nuestros uniformes de mujer, nuestros baños y la aceptación de los compañeros", explica.

Maribel García, supervisora de Tussam, y Emilio Martín, conductor de Tussam / Jorge Jiménez / ECA

De esto último es de lo que se siente más satisfecha. "Fuimos bien aceptadas desde el primer día. Entramos dos mujeres en la primera convocatoria y todos nos recibieron con los brazos abiertos, como un compañero más y dispuestos a ayudarnos", presume con satisfacción esta supervisora. "Estoy orgullosa, cuando entré lo dije, que me había tocado la lotería", añade, "ni me han desfavorecido ni favorecido por ser una mujer, nunca".

Con respecto a los viajeros, Maribel García sí vivió dos extremos. Por un lado, estaban los que se querían montar con ellas, "porque era la novedad, que éramos mujeres, y demostrábamos que conducíamos igual que los hombres". Pero también se topaban con los que "no se fiaban de montarse en un autobús con una mujer". "Poco a poco ha ido cambiando y ahora el público está acostumbrado. Ya no mira si es un hombre o una mujer el que va llevando el autobús", respira aliviada.

En estos 50 años desde su constitución como empresa, la de Tussam es una historia de evolución en todos los sentidos. Desde las primeras líneas de autobús se ha ido adaptando a las personas que llegan desde el área metropolitana, el metro, el tranvía o la bicicleta para tener una movilidad transversal. Ya se paga con tarjeta, por ejemplo, o se ha convertido en el medio por excelencia de los eventos deportivos. Y ahora, como resume Torreglosa, el reto es darle continuidad a esa "gran transformación" con "una vocación de servicio" y ofrecer "el mejor posible a los barrios".