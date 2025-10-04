Innovación para la piel de Andalucía al mundo: el ascenso meteórico de Lico gracias a la ingeniería cosmética

Desde pequeña, a Estefanía Ferrer ya le interesaban las formulaciones y cómo interaccionaban en la piel, lo que le llevó a pasar de jugar con el Quimicefa a estudiar Ingeniería Química "por pura vocación". Esta granadina asentada en Sevilla que trabajaba para la división de defensa militar en Airbus en un puesto estable se lio la manta a la cabeza en plena pandemia, cuando decidió apostar por la que era "su pasión". "Lico Cosmetics nace como hobby y lo tenía para desarrollar pequeñas unidades de productos para mi propio consumo y el de mi entorno. En 2020 se dan una serie de circunstancias que me llevan a tener la intuición de que quizá podría vivir de esto", relata.

Ferrer tuvo la valentía de seguir ese pálpito, que la ha llevado de facturar 100.000 euros el primer año a los más de diez millones que logró esta startup en 2024. Y sigue en espiral ascendente. "En esos primeros pasos de mi aventura, fue fundamental el apoyo de familiares y amigos porque básicamente estaba yo sola", destaca. Ahora, su plantilla se acerca al medio centenar.

Este 2025, la firma vive un momento dulce, aunque siempre ha sido rentable. "Este año también prevemos buenos datos y, si bien no me gusta adelantarme, seguramente sea un incremento del negocio muy significativo", explica. Este crecimiento también se ha traducido en el número de referencias. Si al principio, Lico Cosmetics lanzó dos, a día de hoy cuenta con 38 referencias en el mercado, con lo que "el trabajo de desarrollo de imágenes y fabricación en esta empresa se ha visto incrementado de manera muy evidente".

Proceso 'cuidado' de principio a fin

Su modelo es de proceso interno de manera que, desde que se formula el cosmético (la propiedad intelectual de todas ellas pertenece a la empresa), hasta que se envía, todo pasa por manos del personal de la empresa. "Esa es una de las grandes diferencias de Lico respecto a otras empresas del sector", indica la CEO de la compañía. De hecho, el departamento de Logística "mima" hasta el último detalle del empaquetado, el eslabón final "hasta llegar a las licolovers", como define a las fieles a la marca.

El negocio se basa en el canal online prácticamente al 100%. "Hay dos o tres puntos de venta adicionales pero no forma parte de ninguna estrategia de venta en otros canales, sino que al principio hubo ciertas tiendas que nos pidieron vender nuestros productos y siguen haciéndolo por una cuestión de cariño", enfatiza.

Expansión internacional

Recientemente, la firma ha dado el salto a Portugal con el mismo modelo, creciendo a través de las ventas en la página web. "Estamos teniendo un retorno muy positivo", confirma. En la actualidad, cuenta con personas nativas de habla portuguesa dentro del equipo. "Llegar al país vecino es relativamente fácil por la proximidad, aunque cuando demos el salto a otros tendremos que estudiar otras necesidades propias dentro de la empresa, como ver qué recursos requiere, qué inversión... Portugal nos va a venir muy bien para aprender", añade. En cualquier caso, la estrategia de Lico está centrada en su propio crecimiento, "sobre todo en España".

El trato, ya sea en un mercado o en otro, es siempre con el cliente final, "y esa es otra diferencia respecto a otras marcas, ya que tenemos el feedback de quien consume el producto, con lo cual esto es muy enriquecedor, muy diferencial", enfatiza. En cuanto al perfil de cliente, se sitúa fundamentalmente en mujeres a partir de los 35. "Es el segmento donde vemos mayor interés". Sus fórmulas dan respuesta a cuestiones como levantar el párpado caído, tratar la arruga del surco nanosegiano, la papada o la firmeza de cuello o brazo, entre otros.

La innovación, elemento "diferenciador"

La innovación es una seña de identidad de la firma andaluza, uno de los motivos por el que se ha hecho con el Premio Importantes que concede El Correo de Andalucíaen la categoría 'Innovación y empresa'. "Estamos liderando la innovación en lo que a cosmética se refiere con productos como el primero del mercado que contiene retinol para tratar densidad capilar o el primero también incluye diosmina, que es un medicamento que contiene el daflón, para tratar la insuficiencia venosa, y que nosotros lo hemos incorporado para tratar rosácea o melasma, entre otros", destaca.

También es fundamental la innovación en la formulación. "Recientemente, hemos lanzado una mascarilla con un ácido hialurónico intracelular que actúa directamente en el ADN, que ha ido genial en ensayos, en laboratorios: ha sido espectacular y no hay nada en el mercado con un activo igual", resume.

Andalucía como inspiración

Estefanía Ferrer asegura que Andalucía le inspira como empresaria, porque es "sinónimo de riqueza, tanto cultural como su gente, y sinónimo de talento también". Para Lico, asegura ha sido "toda una apuesta iniciar la empresa desde los orígenes en la comunidad.

"Nosotros basamos toda nuestra innovación en la ingeniería cosmética, es nuestro principal pilar dentro de la compañía. Y Andalucía es un territorio lleno de talento y de I+D, y estamos absorbiendo muy bien toda esa parte", subraya. Además, indica que el sector de la cosmética tiene mucho que recorrer en la región, ya que tiene poca representación. "Nuestro compromiso es ser un referente nacional y posicionar a Sevilla y Andalucía dentro del cuidado de la piel", añade.