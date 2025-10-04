Sevilla, Cádiz y Málaga, las provincias donde se revisarán más casos pendientes de informar tras el cribado de cáncer de mama

Los primeros análisis realizados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS), dependiente de la Consejería de Salud y Consumo, apuntan a que Cádiz, Sevilla y Málaga son los provincias con más casos por revisar con resultados no concluyentes tras una primera prueba del programa de detección del cáncer de mama. En concreto, 2.000 según las cifras reconocidas por la propia Junta.

"Son las provincias con más presión asistencial, por lo tanto es lógico que sean éstas donde se ha detectado un mayor número de casos por analizar", reconocen fuentes de la Consejería de Rocío Hernández a El Correo de Andalucía. Sobre el cribado del cáncer de mama, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha anunciado que la próxima semana se dará a conocer un plan de choque para "corregir el problema" y no descarta "responsabilidades políticas". En sus últimas intervenciones públicas, la consejera ha descartado de pleno dimitir por este asunto que ha alcanzado el eco nacional: "Sería lo fácil", justificó.

Moreno ha apostado por, primero, "centrar toda la energía en resolver el problema", como "se está haciendo ahora mismo". Ha indicado que este mismo viernes ha habido una reunión para abordar este asunto y durante este fin de semana se seguirá trabajando con el objeto de "detectar dónde ha estado el problema, darle solución al problema y después buscar las responsabilidades". "Que una por una de esas mujeres puedan ser atendidas de manera inminente, y algo que nos parece fundamental, vamos a cambiar el protocolo", ha señalado el presidente, en relación a esas 2.000 mujeres a las que se va a llamar para hacerles pruebas pendientes por posible duda de cáncer de mama. Se trata de una de las mayores crisis que sufre el Gobierno de la Junta, en un tema que ha alcanzado el eco nacional y que la oposición vincula a la erosión en la calidad del sistema público y la apuesta de la Junta por los conciertos sanitarios.

En palabras del presidente, el actual protocolo consistía, en los casos que no eran concluyentes, en no informar a las mujeres hasta la conclusión del seguimiento. "Lo que hacía era dejarlo en suspensión, y no se le comunicaba a la mujer para no generar la incertidumbre", argumentó el presidente. "Afortunadamente, el 98% de las pruebas" que se hacen "no dan positivo" en cáncer, pero cuando "hay algún posible indicio de futuro, lo que se hace es no introducir un elemento de ansiedad al paciente, se decide no decirle nada y ya se le hacen pruebas posteriores". Este argumento esgrimido por el presidente ha sido duramente criticado por asociaciones de enfermas de cáncer de mama, la oposición y distintas voces públicas.