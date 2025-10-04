Salud trata de superar su mayor crisis con un plan de choque y una auditoría completa del cribado de cáncer

Los fallos detectados en el sistema de cribado del cáncer de mama han puesto en entredicho un programa andaluz por el que pasaban 480.000 mujeres al año. Algunas de ellas, hay al menos 2.000 constatadas, tenían no resultados no concluyentes de sus pruebas. Ahí es donde se ha detectado un "fallo" en el sistema que fue advertido a través de distintos testimonios en la Cadena SER y que, posteriormente, fue denunciado públicamente por la Asociación Amama que mantuvo un encuentro con la consejera de Salud, Rocío Hernández. En algunos de estos casos, no está aún contabilizado en cuántos, no se dio información a la paciente durante meses. Según la explicación de la Junta de Andalucía y las declaraciones este viernes del presidente andaluz, Juanma Moreno, hay dos circunstancias que pueden justificar esta situación. Por un lado, que "el 98% de estos casos" deriva en lesiones benignas. Y, por otro, que se pretendía evitar "episodios de ansiedad" en las pacientes.

Pero éste no es el único sistema de cribado de cáncer que tiene Andalucía. Hay 362.000 personas que se hicieron pruebas el pasado año de test de sangre en heces para detectar posibles casos de cáncer de colon y 58.000 mujeres han sido invitadas a participar en la campaña de cribado del cáncer de útero. De ahí que uno de las dudas que ha puesto encima de la mesa la oposición y distintas asociaciones es si el mismo problema se estaba produciendo en otras detecciones. Si el protocolo también permitía este tipo de fallos. De momento, no se ha constatado que esto sea así ni el Gobierno autonómico tiene indicio alguno.

"Vamos a auditarlo todo", subrayó el viernes el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien anunció además la aprobación de un plan de choque y de una revisión de los protocolos la próxima semana que incluirá, entre otras cuestiones, la obligatoriedad de informar del resultado de las pruebas que sean no concluyentes así como mecanismos para que mujeres que hayan participado en el cribado puedan consultar su situación personal. Mientras tanto, además, se están realizando llamadas a 2.000 personas que pudieran estar afectadas por estos problemas de comunicación. Además, el objetivo es ampliar las franjas de edad de la población que es convocada cada año a estas pruebas.

Cuando esta revisión finalice, será el momento de pasar a las "responsabilidades". "Aclararemos quiénes están detrás de lo ocurrido", apuntó el presidente andaluz quien evidenció su malestar con la gestión de esta crisis desde que se difundieron los primeros casos en la Cadena SER. Moreno ha lamentado no haber sido informado hasta el "lunes por la tarde", ha cuestionado la primera respuesta a las pacientes que denunciaron los retrasos por parte de la consejera de Salud subrayando que hay que atender a las personas "con cariño y respeto", y ha apuntado directamente que se depurarán "responsabilidades" en cuanto se determine qué ha provocado los fallos: "Una vez que hayamos corregido la situación, que es lo primero, veremos quién está detrás una directora general, un jefe de servicios, un viceconsejero o la consejera". Con estas palabras señaló directamente a la consejera, Rocío Hernández, quien además, ya fue apercibida públicamente por Moreno antes de verano tras las quejas de las familias con menores en tratamientos paliativos que lamentaron la falta de respuesta a sus demandas y el retraso en la puesta en servicio de una atención 24 horas.

La consejera de momento no cuestiona su continuidad. "Dimitir sería lo fácil, pero nuestra responsabilidad es mejorar el sistema", subrayó ayer antes de las palabras del presidente andaluz: "En este caso --ha dicho-- mi responsabilidad es que a estas mujeres se les informe, se les haga la prueba en el tiempo en el que el radiólogo considera que se le debe hacer e ir mejorando el programa de cribado. Es decir, esa es mi responsabilidad. Lo otro -ha agregado en relación a su dimisión- aunque alguien lo pida y lo han pedido mucho, sería una falta de responsabilidad por mi parte y sería lo fácil", afirmó desde Granada.

La oposición pide dimisiones y una comisión de investigación

La presión crece en los grupos de la oposición tanto para pedir el cese de la consejera de Salud como para solicitar información en torno a los fallos y su alcance real entre las mujeres que han participado en los programas de cribado. PSOE, Por Andalucía y Adelante, de hecho, han coincidido en solicitar la configuración de una comisión de investigación en el Parlamento andaluz. Los tres grupos han señalado al resto de programas de detección del cáncer.

Este viernes ha sido la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, quien ha subrayado que estos fallos evidencian que "el conjunto del sistema sanitario público andaluz ha colapsado" y que la situación es "insostenible": "No es un error puntual, es la punta del iceberg". Montero, además, cuestionó el argumento empleado de que los plazos para informar a pacientes con diagnósticos no concluyentes están marcados para "evitar situaciones de ansiedad". "Primero, acusaron a las mujeres andaluzas con cáncer de manipuladoras, ahora Moreno Bonilla, en vez de asumir su responsabilidad, dice que era mejor no informar a las pacientes para no generarles ansiedad", ha lamentado.

Desde Vox, su portavoz, Manuel Gavira, señaló directamente al presidente andaluz: "Lo que está haciendo no es suficiente. Parecía algo residual, testimonial y ya vamos por 2.000 mujeres".

La coalición Por Andalucía y Adelante Andalucía también pidieron responsabilidades al Gobierno andaluz por los fallos detectados y reclamaron medidas urgentes para aclarar el alcance del problema del sistema de cribado del cáncer de mama. En esta línea, el coordinador federal de IU lo vinculó a la "política de recortes" y "de desmantelamiento" de la sanidad andaluza.

Investigación del Defensor del Pueblo y críticas de asociaciones

El tema continúa con su escalada en todos los ámbitos. Los fallos en el sistema de cribado del cáncer de mama han llegado también a la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz que ha abierto una investigación de oficio para estudiar los casos de los pacientes. "Se está estudiando los testimonios y toda la información disponible de mujeres que sufren retrasos en el programa de cribado de cáncer de mama en Andalucía", afirmaron desde esta institución.

La Federación Española de Cáncer de Mama (Fecma) ha trasladado "toda nuestra solidaridad y apoyo" a las mujeres de Andalucía que, tal como han denunciado, "llevan hasta dos años esperando resultados de mamografías sospechosas". "Nos sentimos solidarias con todo el movimiento asociativo de mujeres con cáncer de mama en todas sus fases y defendemos un sistema sanitario público en el que los programas de detección precoz sean gestionados por el sistema público de salud, rechazando cualquier intento de privatizar esta prestación", han finalizado.

Así lo han lamentado mediante un comunicado, en el que han reiterado que son "pruebas esenciales para la detección precoz del cáncer de mama". "Hoy por hoy, la mamografía es el método idóneo para el cribado de esta enfermedad, una herramienta clave que permite diagnosticar tumores en fases iniciales, cuando el tratamiento es más eficaz y el pronóstico más favorable", explican desde Facua.

Facua Andalucía, por su parte, ha reclamado a la Junta de Andalucía que aclare "si los fallos y falta de información" se ha detectado "únicamente" en el programa de detección del cáncer de mama o si estos errores se han podido producir también en otros programas de prevención o pruebas diagnósticas relacionadas con otros tipos de cáncer. Bajo este contexto, la federación ha calificado lo ocurrido como "el mayor escándalo" de la sanidad pública andaluza "de toda la democracia".