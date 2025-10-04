Zapatero critica al PP por hablar mucho de Puigdemont y no dedicarse a la sanidad pública

El expresidente del Gobierno y exsecretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, ha afirmado este sábado que "el PP Andalucía a lo mejor tenía que hablar menos de Puigdemont y dedicarse más a la sanidad pública".

Así lo ha señalado Zapatero en Sevilla junto con la secretaria general del PSOE-A, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el primer encuentro Con Acento. Diálogos para transformar Andalucía organizado por el PSOE-A. Zapatero ha ensalzado a María Jesús Montero, de la que ha dicho que "pertenece a un Gobierno que ha llevado a España a la mejor situación económica y social de la historia".

Por su parte, la vicepresidenta primera se ha referido a la polémica por los retrasos en el cribado de cáncer de mama y ha dicho que no son fallos puntuales sino "el colapso del sistema". La dirigente del PSOE andaluz ha lamentado este sábado que la sanidad pública andaluza haya pasado de “abrir los telediarios con sus logros” mientras gobernaba su partido a que 2.000 mujeres vivan en la incertidumbre de no saber si pueden padecer cáncer de mama. “Lo que ha ocurrido con el cribado no es un fallo sino el colapso del sistema sanitario andaluz” en manos del Partido Popular y de un Moreno Bonilla que dice que la sanidad pública es insostenible.

En su charla, donde el PSOE-A ha estrenado un formato que recuerda al de un plató de entrevistas en televisión, Zapatero ha dicho que "la derecha ha intentado competir y buscar elementos de confrontación": "Es verdad que con estos datos económicos, con estos datos de empleo, con estos datos sociales, con el prestigio internacional de España y su gobierno en defensa de la paz y de los derechos humanos en el mundo, con Cataluña bastante tranquila... ¿De qué van a hacer oposición? Atacar a la familia del presidente y Puigdemont". "Creo que el PP y el PP Andalucía a lo mejor tenía que hablar menos de Puigdemont y dedicarse más a la sanidad pública", ha apostillado.

“Lo que ha ocurrido con el cribado no es un fallo sino el colapso del sistema sanitario andaluz” María Jesús Montero — Vicepresidente primera del Gobierno y secretaria general del PSOE-A

Al respecto, ha augurado que a Puigdemont "en cuanto puedan le harán carantoñas ¿O tenéis alguna duda?". "Aún nos acordamos del catalán en la intimidad que lo hablaban algunos", ha ironizado. "Si el PP tuviera posibilidad de formar mayoría para pactar, y tendría que ir a pactar con Junts, anda que no harían viajes a Waterloo", ha apostillado.

Por otro lado, Zapatero ha incidido en "el esfuerzo de vertebrar España, de recuperar esa convivencia, de la negociación y el diálogo como principio". "Eso es lo que hace a España sólida y fuerte", ha remarcado. Así, tras destacar la gestión del Gobierno socialista, ha valorado la "política de acuerdo y de diálogo" y, además, "estamos dando los mejores resultados económicos, sociales y de empleo de la historia", ha reiterado.

"Tenemos un gobierno demasiado humilde"

"Creo que tenemos un Gobierno demasiado humilde. Cualquier gobierno del mundo, de Europa, en este momento, con estos datos, realmente estaría todo el día en una exhibición", ha dicho y "de esos que decían que era el milagro, sería insoportable lo que estarían diciendo todo el día". Ha valorado que "somos el país que más ha extendido los derechos y libertades en menos tiempo y ha alcanzado las cotas de mayor igualdad de género, de reconocimiento de la diversidad en menos tiempo" y "ahora estamos siendo el país mejor del mundo para volver a repetir un esfuerzo de desarrollo económico y social como ningún otro, de crecimiento económico, de atracción, de inversiones".

Andalucía necesita una Andalucía que se escuche en Europa, que equilibre España, no que sea parte de una confrontación José Luis Rodríguez Zapatero — Ex presidente del Gobierno de España

Además, ha asegurado que Andalucía debe jugar "un papel de liderazgo". "Andalucía necesita una Andalucía que se escuche en Europa, que equilibre España, no que sea parte de una confrontación", ha sostenido.

Precisamente, Zapatero ha aludido a ver las cosas con cierta perspectiva: "Andalucía, con su afán autonomista, cambió a Andalucía y cambió a España". "Definió lo que debía de ser la España moderna, autonómica y con un ímpetu de modernidad". Por tanto, ha reiterado que "Andalucía cambió a Andalucía un 28 de febrero y cambió a España", añadiendo que "algo tiene que ver el PSOE en todo esto, pero va de humildad".

Además, el ex secretario general de los socialistas ha advertido de que "la antipolítica en la política dura poco. Se pulveriza por sí misma, lo vamos a ver", aludiendo a que "ya hemos visto algún caso". "Hacer antipolítica en política es una trampa, que te come, que te devora, es igual que hacer injusticia en la justicia", ha agregado, al tiempo que ha dicho que "solo genera una desconfianza inmediata para luego volver a los grandes fundamentos, a las grandes cosas, como siempre pasa, a los grandes partidos como el PSOE". "El PSOE siempre vuelve y ahora nos toca volver en Andalucía, ya nos toca", ha afirmado.