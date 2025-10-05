La competición de vela SailGP reúne en Cádiz a más de 100.000 personas y la Junta ya trabaja para repetirla en 2026

Está considerada como la Fórmula 1 de la vela y este fin de semana a reunido a más de 100.000 personas en Cádiz. La competición SailGP ha convertido la ciudad gaditana en capital mundial de la vela con un evento que, tal como ha anunciado el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, ha tenido un impacto económico de unos cien millones de euros, una cifra similar a la de las ediciones anteriores.

La cita del World Spain Sail Grand Prix, ha congregado en la Bahía de Cádiz multitud de barcos de alta tecnología con un gran número de regatistas olímpicos a bordo para enfrentarse a carreras cortas, muy intensas y cerca de la costa.

El consejero de la Presidencia y la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, han asistido este domingo durante la última jornada de la competición. Sanz ha insistido en que tanto la Junta de Andalucía como el Ayuntamiento de Cádiz y la Diputación Provincial están convencidos de los beneficios que trae una prueba de relevancia internacional como ésta para Cádiz y han puesto en marcha un acuerdo para volver a traer la competición en 2026. "Hemos presentado nuestro compromiso a través de unas cartas de intenciones de las tres administraciones y ya tienen una propuesta económica en SailGP sobre la mesa; solo queda esperar que sea aceptada en los próximos días, para que puedan seguir disfrutando todos los ciudadanos de una nueva edición de la competición", ha expuesto.

Según ha recogido la Junta en una nota, también ha señalado el consejero de la Presidencia que "la prueba gaditana tiene una gran consideración entre los equipos participantes, por las condiciones en las que compiten, y también por lo que supone para ellos navegar ante un público tan numeroso, como el que se ha citado este fin de semana en la capital gaditana, lo que nos han vuelto a manifestar en esta edición".

Promoción deportiva y retorno económico

Por su parte, Del Pozo ha destacado la satisfacción del Gobierno andaluz porque Cádiz haya vuelto a ser "protagonista de una nueva edición de la SailGP". "Aquí se están decidiendo los equipos que tendrán opciones de victoria en la Gran Final del campeonato en Abu Dhabi el próximo mes de noviembre, y confiamos que el equipo español, 'Los Gallos', sea uno de ellos y repita el título del año pasado", ha subrayado.

La titular de Deporte de la Junta ha resaltado igualmente que "para la comunidad acoger eventos deportivos de primer orden como la SailGP Andalucía- Cádiz genera un impacto tanto de promoción deportiva, imagen de marca y retorno económico innegable, por lo que es muy beneficioso para todos".

El titular de la Presidencia ha recordado que "en 2023 el impacto económico de la Sail GP en la Bahía de Cádiz fue de casi 100 millones de euros". Durante estas dos jornadas los equipos han competido a velocidades que rozan los 100 km/h en carreras de flota, con un formato diseñado para "maximizar el espectáculo, la interacción con el público asistente al evento, y la cobertura en directo tanto en tierra como en streaming".

La emisión de la SailGP de Cádiz ha llegado a 220 mercados internacionales, con una audiencia potencial acumulada de unos 300 millones de personas en todo el mundo. Ambos consejeros estuvieron acompañados por el alcalde de Cádiz, Bruno García; la presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez; la presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, Teófila Martínez; la secretaria general para el Deporte de la Junta de Andalucía, Isabel Sánchez; y la delegada territorial de Cultura y Deporte, Tania Barcelona; entre otras autoridades.