La feria de antigüedades y decoración más bonita de Andalucía está en la Sierra de Huelva y será en noviembre

Si un evento cumple su tercer año consecutivo significa que su éxito es toda una realidad. Es precisamente lo que le ha pasado a la Feria de Antigüedades y Decoración de Higuera de la Sierra, un mercadillo que se concibió en 2023 y que este año volverá a celebrarse en noviembre en la sierra de Huelva.

La feria tendrá lugar en el municipio onubense de la Higuera de la Sierra. Concretamente, el despliegue de los stands será en la plaza de la Constitución (El Paseo) y la calle Ordóñez Rincón. Allí, los visitantes podrán disfrutar de puestas con reconocidas marcas de mantoncillos antiguos, ropa para el hogar, cuberterías antiguas, joyería, pintura, esculturas, decoración y todo tipo de antigüedades. En total, 47 marcas formarán parte de este mercadillo, cada año más conocido y visitado.

Horario

Esta cita para los amantes de las antigüedades y la decoración tan solo tendrá lugar durante el domingo 23 de noviembre y el horario será de 10:30 a 16:30 horas. Dicho de otra forma, solo habrá una única oportunidad para hacerse con aquellos tesoros propios del coleccionismo. Esta cita, que ya se considera uno de los grandes planes del otoño en la Sierra de Aracena, es la excusa perfecta para venir a pasar el día a este municipio onubense donde además de ser un pueblo lleno de encanto hay diferentes propuestas gastronómicas dignas de descubrir.

Segunda edición de la Feria de Antigüedades y Decoración de Higuera de la Sierra. / Ayuntamiento de Higuera de la Sierra

Y para quienes quieran aprovechar la visita más allá del mercadillo, podrán conocer enclaves espectaculares como Las Tobas, la Sierra de Santa Bárbara o El Charcón, además de pasear por el casco antiguo, donde están las ermitas renacentistas del Cristo y San Antonio, la iglesia barroca de San Sebastián, las fuentes lavaderos y una plaza de toros del siglo XIX. Este 23 de noviembre el pueblo ganará en encanto cuando llegue a la plaza de la Constitución marcas de renombre para ofrecer sus mejores artículos en arte, cultura y decoración. Pura artesanía en un escenario inmejorable.

47 marcas diferentes

De acuerdo con el organizador del evento, Carlos Sobral, a la cita acudirán marcas de sectores como el textil, escultura, pintura, piezas de decoración contemporánea además de antigüedades, el gran reclamo del mercadillo.

El cartel del evento ha sido a cargo de la pintora andaluza Reyes Mancha. Sobral también es el cocreador de la marca @mismesashablan, una cuenta de Instagram que junto a su madre muestran al mundo objetos de decoración, antigüedad y todo tipo de ideas creativas para presentar una mesa.

Esta es, por lo tanto, una forma de impulsar los negocios de autónomos que se están atreviendo con el mundo de las antigüedades o decoración, coleccionismo de sellos, numismática, ajuar textil, vajillas.