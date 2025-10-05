Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alta velocidad

Transportes inyecta 32 millones para la mejora de la electrificación del AVE entre Andalucía y Madrid

Las líneas incluidas son Madrid-Sevilla y Córdoba-Málaga, además de las conexiones, también de alta velocidad, con Granada y Toledo

Línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. Tramo Córdoba-Puertollano

Línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. Tramo Córdoba-Puertollano / Ministerio de Transportes

P. G.

Sevilla

Después de un año especialmente conflictivo para los usuarios del AVE en Andalucía -con numerosas quejas por averías eléctricas, interrupciones del servicio y demoras en líneas como la Sevilla-Madrid o la conexión con Granada con situaciones que han acrecentado el enfrentamiento entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía-, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha realizado una nueva inversión destinada a reforzar el mantenimiento de la red. Las incidencias acumuladas en los últimos meses han puesto en cuestión la fiabilidad del servicio y la capacidad de respuesta ante fallos técnicos, especialmente en los sistemas de electrificación que alimentan los trenes de alta velocidad. En este contexto, como ha podido conocer ese periódico por fuentes del ministerio de Óscar Puente, Transportes ha adjudicado por 32,3 millones de euros (IVA incluido) el contrato para el mantenimiento de la electrificación del Corredor Sur de alta velocidad, que incluye las líneas Madrid-Sevilla, Córdoba-Málaga y las conexiones con Granada y Toledo.

El contrato, que ejecutará Adif durante los próximos cuatro años, sustituirá al actualmente vigente y garantizará la fiabilidad y disponibilidad de los equipos que suministran energía a los trenes, un aspecto clave para evitar interrupciones del servicio.

La actuación abarca desde las subestaciones eléctricas, que adaptan la energía de la red general para uso ferroviario, hasta la catenaria (línea aérea de contacto), pasando por la iluminación de túneles y el telemando de energía, que permite gestionar la electrificación en remoto y en tiempo real.

Línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. Tramo Madrid-Ciudad Real

Línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. Tramo Madrid-Ciudad Real / Ministerio de Transportes

El contrato incluye tareas de mantenimiento preventivo, programado y correctivo, con equipos técnicos especializados para garantizar la continuidad del servicio y la respuesta ante incidencias puntuales.

Con esta inversión, el Ministerio asegura que Adif dispondrá de recursos humanos y técnicos especializados para abordar la complejidad de las operaciones de conservación y mantenimiento de la red eléctrica del AVE.

Noticias relacionadas y más

Además, esta actuación se enmarca en un plan más amplio de mantenimiento integral de la red ferroviaria, que suma otros 450 millones de euros destinados a conservar infraestructuras, vías, telecomunicaciones, señalización y sistemas de protección civil.

TEMAS

  1. Estos son los 7 pueblos andaluces que los expertos en viajes recomiendan visitar por su gastronomía: platos de tradición y vanguardia con las mejores vistas
  2. La Junta de Andalucía saca a subasta solares, viviendas, aparcamientos y locales sin uso en seis provincias
  3. La deuda andaluza obtiene su mejor nota tras el rechazo a la quita y la decisión de financiarse sólo en los mercados
  4. Tussam cumple 50 años con una misión por delante: 'Toda la flota será eléctrica y 100% cero emisiones
  5. Academias de inglés, gimnasios, alquileres o celiaquía: Andalucía suma 18 deducciones fiscales para ahorrar en el IRPF
  6. Los fallos en el cribado del cáncer de mama obligan a revisar el sistema andaluz: 'Nadie me notificó el resultado de la prueba
  7. Reyes Bernabé, la oncóloga andaluza que lidera una investigación mundial contra el cáncer de pulmón
  8. Andalucía recalifica suelos reservados para hoteles, oficinas, colegios o clínicas para construir 8.100 VPO

Transportes inyecta 32 millones para la mejora de la electrificación del AVE entre Andalucía y Madrid

Transportes inyecta 32 millones para la mejora de la electrificación del AVE entre Andalucía y Madrid

¿Cómo solicitar el Bono Cultural Joven de 400 euros? Estos son los plazos y requisitos

¿Cómo solicitar el Bono Cultural Joven de 400 euros? Estos son los plazos y requisitos

La feria de antigüedades y decoración más bonita de Andalucía está en la Sierra de Huelva y será en noviembre

La feria de antigüedades y decoración más bonita de Andalucía está en la Sierra de Huelva y será en noviembre

El Puente Sifón cierra al tráfico desde este lunes para arreglar el tubo roto que provocó una gran columna de agua

El Puente Sifón cierra al tráfico desde este lunes para arreglar el tubo roto que provocó una gran columna de agua

Así es el pueblo de Jaén con solo cuatro habitantes que tiene la 'Covadonga de Andalucía': con su propio santuario y repleto de cascadas

Así es el pueblo de Jaén con solo cuatro habitantes que tiene la 'Covadonga de Andalucía': con su propio santuario y repleto de cascadas

Pilar Cosentino: "Las que generen mejor talento serán las regiones ganadoras y ahí Andalucía tiene mucho que decir"

Pilar Cosentino: "Las que generen mejor talento serán las regiones ganadoras y ahí Andalucía tiene mucho que decir"

La crisis del cribado del cáncer de mama: faltó sensibilidad pero lo grave es que faltan recursos

La crisis del cribado del cáncer de mama: faltó sensibilidad pero lo grave es que faltan recursos

Isco Alarcón, alma verdiblanca y resiliente: un premio al renacer de un genio del deporte andaluz

Isco Alarcón, alma verdiblanca y resiliente: un premio al renacer de un genio del deporte andaluz
Tracking Pixel Contents