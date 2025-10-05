Transportes inyecta 32 millones para la mejora de la electrificación del AVE entre Andalucía y Madrid

Después de un año especialmente conflictivo para los usuarios del AVE en Andalucía -con numerosas quejas por averías eléctricas, interrupciones del servicio y demoras en líneas como la Sevilla-Madrid o la conexión con Granada con situaciones que han acrecentado el enfrentamiento entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía-, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha realizado una nueva inversión destinada a reforzar el mantenimiento de la red. Las incidencias acumuladas en los últimos meses han puesto en cuestión la fiabilidad del servicio y la capacidad de respuesta ante fallos técnicos, especialmente en los sistemas de electrificación que alimentan los trenes de alta velocidad. En este contexto, como ha podido conocer ese periódico por fuentes del ministerio de Óscar Puente, Transportes ha adjudicado por 32,3 millones de euros (IVA incluido) el contrato para el mantenimiento de la electrificación del Corredor Sur de alta velocidad, que incluye las líneas Madrid-Sevilla, Córdoba-Málaga y las conexiones con Granada y Toledo.

El contrato, que ejecutará Adif durante los próximos cuatro años, sustituirá al actualmente vigente y garantizará la fiabilidad y disponibilidad de los equipos que suministran energía a los trenes, un aspecto clave para evitar interrupciones del servicio.

La actuación abarca desde las subestaciones eléctricas, que adaptan la energía de la red general para uso ferroviario, hasta la catenaria (línea aérea de contacto), pasando por la iluminación de túneles y el telemando de energía, que permite gestionar la electrificación en remoto y en tiempo real.

Línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. Tramo Madrid-Ciudad Real / Ministerio de Transportes

El contrato incluye tareas de mantenimiento preventivo, programado y correctivo, con equipos técnicos especializados para garantizar la continuidad del servicio y la respuesta ante incidencias puntuales.

Con esta inversión, el Ministerio asegura que Adif dispondrá de recursos humanos y técnicos especializados para abordar la complejidad de las operaciones de conservación y mantenimiento de la red eléctrica del AVE.

Además, esta actuación se enmarca en un plan más amplio de mantenimiento integral de la red ferroviaria, que suma otros 450 millones de euros destinados a conservar infraestructuras, vías, telecomunicaciones, señalización y sistemas de protección civil.