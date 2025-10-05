Isco Alarcón, alma verdiblanca y resiliente: un premio al renacer de un genio del deporte andaluz

Arroyo de la Miel puede presumir de tener entre sus vecinos más ilustres a Francisco Román Alarcón Suárez, actual capitán del Real Betis Balompié que a sus treinta y tres años afronta el final de un nuevo contratiempo deportivo en forma de lesión que lo ha alejado de hacer el final de la pretemporada y comenzar el sexto curso de Manuel Pellegrini junto a sus compañeros.

Para Isco el fútbol comenzó en su barrio: "En la calle se aprende y se vive el fútbol de una forma diferente a como se vive en un centro de formación".

Fuera de toda duda su talento para el balompié, el malagueño es ejemplo de resiliencia, de saber sobreponerse a duras lesiones en estos últimos años que le han impedido brillar más si cabe con la verdiblanca. Por todo ello, es reconocido y premiado en la categoría Deportes en la primera edición de los Importantes de El Correo de Andalucía.

Y es que el fútbol premia algo más que al talento en un deporte acostumbrado a ser medido por el éxito en goles y títulos y cuyo verdadero valor se encuentra en cómo enfrenta cada jugador la adversidad, cómo resurge tras una caída y cómo inspira a quienes lo rodean y sirve de ejemplo para los más pequeños.

En el Betis, Isco ha encontrado un hogar en el que volver a sentirse querido y recomponerse con una afición que creyó en él desde el principio cuando más complicado era tras unos años difíciles de fútbol. Este renacer en Heliópolis, con sede ahora en La Cartuja, se ha visto truncado esta pretemporada, pero cada día está más cerca llegar a esa ansiada luz al final del túnel.

El motor interior de Isco: raíces, identidad y gratitud a la tierra que le dio la vida, Andalucía

"Me inspira un poquito de todo. Tengo mucha suerte de haber nacido en Andalucía. Creo que tiene un poquito de todo a gran esencia. Tiene playa, tiene montaña, tiene arte, tiene cultura. Así que, bueno, me siento un privilegiado. Tengo mucha suerte de la carrera que estoy teniendo", relató Isco Alarcón para El Correo de Andalucía cuando se enteró de que iba a recibir este nuevo galardón a su trayectoria deportiva.

Enamorado de su tierra, el de Arroyo de la Miel ya no es sólo un jugador talentoso: es un líder que, desde la humildad y el profesionalismo transmite valores a las nuevas generaciones: "Ahora en el Betis estoy teniendo uno de los momentos más importantes de mi carrera. Ojalá poder ganar algún título aquí". Sin duda alguna, un regreso con peso de un jugador que ha convertido en liderazgo las dudas tras años alejado del foco mediático y que por si fuera poco también ha tenido el privilegio de volver a enfundarse la camiseta de la selección nacional.

Isco Alarcón remata contra Costa Rica el domingo 31 de julio de 2011, en un partido del Mundial Sub.20 en el estadio Palogrande de Manizales (Colombia). / Paolo Aguilar / EFE

El espejo de sus compañeros: respeto y admiración

Quienes comparten vestuario con él no ocultan el impacto que tiene su figura dentro del grupo. Marc Bartra, que conoce a Isco desde la Sub-18, destaca algo que trasciende lo deportivo: "Lo que admiro de él es la evolución mental. No pone excusas, no se queja. El sobreponerse le acompaña. Es admirable, y todos aprendemos de él para ser cada día mejores, para evolucionar y para seguir creciendo, que eso te permite estar tantos, tantos años en la élite y al nivel en el que he estado, o sea que no es casualidad, y para mí es muy merecido siempre que se reconozca algo tan importante como es la mentalidad".

Una gran cantera llamada Andalucía de la que presume Isco Alarcón "Andalucía tiene y ha tenido grandes jugadores en el mundo del fútbol. Jugadores que han triunfado en la Selección, en sus equipos. Y, bueno, yo creo que Andalucía tiene una buena cantera y creo que va a seguir creciendo tanto a nivel profesional como a nivel de fútbol base, cada día se está haciendo mejor. Es importante darle esas facilidades a los jóvenes para que crezcan en un buen ambiente y tengan la posibilidad de alcanzar el mundo profesional".

Diego Llorente, por su parte, en una pasada entrevista a este medio subrayó la ética de trabajo como piedra angular de su recuperación: "Por trabajo y voluntad no va a ser. Queremos que se le incorpore bien, que no haya ningún tipo de retroceso y más que se reincorpore rápido el objetivo es que se reincorpore bien".

Marc Bartra e Isco celebran el segundo gol del durante el encuentro de la jornada 25 de LaLiga EA Sports que disputaron Getafe y Betis en el Coliseum en febrero de 2025. / FERNANDO VILLAR / EFE

Isco, un referente silencioso en el Betis

El director deportivo del Betis, Manu Fajardo, ya atisba su recuperación y también ofreció estos días atrás una visión de Isco que mezcla información y emoción: "Lo veo mejor que nunca, más fino que la otra vez. Su mentalidad es espléndida. Es un ejemplo para todos los que tenemos la suerte de convivir con él".

En la entidad verdiblanca hay plena confianza en que Isco no sólo volverá, sino que lo hará con más fuerza. El optimismo no es sólo médico, es emocional. En su camiseta además de relucir su 22 lleva una historia de superación, un mensaje para los jóvenes que sueñan con ser futbolistas y una lección para todos sobre la importancia de seguir creyendo, incluso cuando parece que todo se apaga. En esta renacida etapa en el Betis, Isco no sólo juega para ganar: juega para inspirar.

Con 33 años es el alma verdiblanca del vestuario del Real Betis Balompié, es el capitán del equipo por el simple merecimiento de que cuando sus compañeros lo ven ir a una presión nadie puede renegar de dar esa carrera con el último hálito que queda aunque sea el último minuto. Isco Alarcón mantiene su esencia y sigue transmitiendo cada día la misma pasión por el balompié. España, el Betis, Manuel Pellegrini y los aficionados al fútbol esperan verlo de nuevo con el 22 a la espalda en unas pocas de semanas.

Mientras, recibe este galardón de El Correo de Andalucía que premia a un deportista que lleva a Andalucía por bandera y que demuestra la importancia de sacrificarse en la vida para no vivir del pasado por espléndido que éste haya sido. El talento sin mentalidad no alcanza y la resiliencia puede ser tan decisiva como un gol en el minuto 90. "Tengo mucha suerte de la carrera que estoy teniendo", vuelve a comentar con una sonrisa el costasoleño, que echa la vista atrás y recuerda momentos grabados a fuego en su carrera y un último sueño que quiere cumplir: "Tengo momentos muy importantes. La vuelta a casa al Málaga, jugar la Champions. Con el Madrid también ganar muchos títulos. Y, bueno, ahora en el Betis estoy teniendo uno de los momentos más importantes de mi carrera. Ojalá poder ganar algún título aquí".