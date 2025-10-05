Así es el pueblo de Jaén con solo cuatro habitantes que tiene la 'Covadonga de Andalucía': con su propio santuario y repleto de cascadas

La provincia de Jaén se ha posicionado como una de las más desconocidas de toda Andalucía a pesar de la belleza, historia, cultura y riqueza que irradia cada uno de sus rincones, municipios y parajes naturales. Así, el territorio jiennense cuenta con innumerables entornos de singular interés y hermosura, como un pueblo situado en plena Sierra de Cazorla que cuenta con tan solo cuatro vecinos, pero que multiplica su población en vacaciones por los miles de visitantes que se adentran en este paraje conocido como la 'Covadonga andaluza'.

Este enclave es Tíscar, una pequeña aldea perteneciente al término municipal de Quesada que fue el último reducto árabe en caer en la zona y que lleva poblada desde tiempos prehistóricos, lo que se puede observar en su arte rupestre, sus restos de mosaicos y sus pruebas del culto a divinidades. Una aldea que ha sido comparado en innumerables ocasiones con Covadonga por su impresionante entorno natural, repleto de montañas, agua y vida, así como por su santuario y su devoción mariana.

La peregrinación a esta pequeña aldea de Jaén de apenas cuatro habitantes

Su santuario, dedicado a la Virgen de Tíscar y convertido en lugar de peregrinación, se encuentra en uno de sus entornos naturales más hermosos y emblemáticos, la 'Cueva del Agua', nombrada Monumento Natural por la Junta de Andalucía en 2019. Se trata de un entorno de singular aspecto formado por la erosión del río Tíscar, que la ha convertido en una profunda cueva en la que se alternan un increíble mirador, saltos de hasta 20 metros de alto, enormes cascadas y fuentes rebosantes de agua hasta acabar, todo ello, en el Pilón Azul, situado cerca de la aldea de Belerda.

La importancia de este lugar en los devotos radica en la creencia de que en este lugar se apareció la virgen en 1319 al señor feudal que reinaba en la región de Tíscar, Mahomad Abdón, lo que originó la construcción de un Santuario, que a día de hoy aún se puede visitar. Este hecho ha provocado que la zona también sea conocida como 'La Cueva de la Virgen de Tíscar'.

La Cueva del Agua de Tíscar, la 'Covadonga andaluza'

Además, en una pequeña oquedad de la cueva, se puede encontrar una pequeña réplica de la Virgen al considerar los lugareños que esa fue su primera y verdadera morada, por lo que han decidido depositar sus ofrendas allí. De igual modo, este entorno se ha convertido en el destino de miles de creyentes que participan en una de las romerías más antiguas de Andalucía, celebraba a finales de agosto, que se realiza desde hace más de siete siglos para acompañar y venerar a la virgen.

Esta es la cueva de Andalucía considerada uno de los mayores espectáculos naturales del país / Junta de Andalucía

Para acceder a este enclave formado por un cañón cerrado y esculpido por el Arroyo de Tíscar, es necesario recorrer un túnel de unos diez metros de largo, a lo que le siguen unas escaleras que conducen a una plataforma que permiten la visión del interior de la gruta.

Aguas cristalinas y manantiales naturales en esta cueva de Jaén

Así, los visitantes pueden disfrutar a través de este camino de una imagen repleta de caídas de agua cristalina que se cuelan por las paredes de piedra caliza de esta cueva que cuenta no solo con una belleza sin igual, sino con un amplio interés geológico y paisajístico que le ha hecho estar incluida en el catálogo de manantiales y fuentes de Andalucía.

Pero este no es el único patrimonio de Tíscar, sino que cuenta con una amplia riqueza monumental, con su Castillo de Peña Negra como principal bastión, declarado Bien de Interés Cultural y construido en la Edad Media. Tal y como cuentan las leyendas, fue en este lugar, durante el asedio cristiano del siglo XIV, cuando los defensores musulmanes prefirieron arrojar la imagen de la virgen a un pozo antes que entregarla. Sin embargo, la talla apareció milagrosamente intacta en la Cueva del Agua, lo que ha convertido este lugar en uno sagrado y de obligada visita a los más fervientes creyentes.