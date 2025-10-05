¿Cómo solicitar el Bono Cultural Joven de 400 euros? Estos son los plazos y requisitos

Libros, entradas para conciertos, visitas a museos, música, videojuegos y series online gratis. Este es el sueño de muchos y para todos los jóvenes que este año cumplan 18 años puede ser una realidad. Este domingo el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha animado a todos los jóvenes andaluces a que soliciten el Bono Cultural Joven antes de que finalice el plazo. Se trata de una ayuda de 400 euros en todo tipo de material tanto físico como intangible que gire en torno a la cultura: a los mencionados se suma un amplio abanico de productos y actividades culturales que podrán disfrutar dándose de alta en la web www.bonoculturajoven.gob.es.

¿Cuándo finaliza el plazo para obtenerlo?

El 31 de octubre será el último día para que los jóvenes andaluces puedan optar a cultura gratuita. A partir de la concesión de la ayuda, los jóvenes disponen de un año para utilizar los 400 euros en productos o servicios culturales en los establecimientos adheridos, 3.700 en toda España, 776 de ellos en Andalucía.

El Bono Cultural Joven funciona con una tarjeta de prepago que el beneficiario puede tener de forma virtual en su móvil o recibir de forma física en su domicilio

En una nota de prensa, Fernández ha destacado que el número de beneficiarios ha ido creciendo a lo largo de las tres ediciones, pasando de los más de 56.400 jóvenes que lo adquirieron en 2022 a los 102.322 de la edición del pasado año, lo que refleja "que esta iniciativa, que cumple el doble objetivo de acercar, promover y fidelizar la cultura entre el colectivo joven, generando futuros consumidores, y, por otro lado, reactivar el sector y la industria cultural, es un absoluto acierto del Gobierno de España".

Más de 100.000 jóvenes ya lo han utilizado

Este año, y según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), los beneficiarios potenciales de esta ayuda ascienden a 102.043 en Andalucía de los 534.526 calculados en todo el país. Ha recordado que tienen derecho a los 400 euros los jóvenes que cumplan 18 años en 2025 que sean de nacionalidad española, posean residencia legal en España, sean solicitantes de asilo, desplazados temporales o extranjeros ex tutelados.

Será "imprescindible" que, previamente, los interesados obtengan una de estas tres formas de identificación digital: Cl@ve con registro básico (que se puede solicitar y obtener por videollamada), Cl@ve con registro avanzado (de forma presencial y para aquellos que no hayan cumplido todavía los 18 años) o bien el certificado digital.

Los jóvenes interesados en solicitar el Bono Cultural Joven pueden realizar el trámite en nombre propio o a través de la representación de un adulto, para lo que es preciso adjuntar el formulario de representación descargable en la página web, correctamente firmado por el beneficiario. En estos casos, el libro de familia no es un documento acreditativo de la representación.

El Bono Cultural Joven funciona con una tarjeta de prepago que el beneficiario puede tener de forma virtual en su móvil o recibir de forma física en su domicilio. Con esa tarjeta puede disfrutar de experiencias y productos culturales, que se dividen en tres categorías para favorecer la diversificación del gasto, con la siguiente distribución: 100 euros para productos físicos; 100 euros para productos digitales, como suscripciones a plataformas, prensa digital, podcast o videojuegos en línea; y 200 euros para artes escénicas: teatro, ópera, cine, danza, museos.