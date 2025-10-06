El 30% de los andaluces podría tener problemas visuales no diagnosticados por no acudir a revisión

La salud visual de más de dos millones y medio de andaluces podría estar en riesgo debido a problemas no detectados. Así lo ha alertado el Colegio Oficial de Ópticos-Optometristas de Andalucía (COOOA) con motivo del Día Mundial de la Visión, que se celebra el próximo jueves, 9 de octubre. Según datos del Libro Blanco de la Salud Visual en España 2025, un preocupante 30% de la población no acude a controles visuales regulares, lo que implica que un segmento significativo de la sociedad podría estar sufriendo disfuncionalidades en su sistema visual sin diagnóstico ni compensación.

Esta deficiente salud visual, advierte el Colegio Oficial de Ópticos-Optometristas de Andalucía (COOOA), tiene un impacto directo en la salud general, el rendimiento académico, la productividad laboral y, en definitiva, en la calidad de vida. Por ello, el COOOA se suma a la campaña internacional “Ama tus ojos” impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera (IAPB), con el propósito de poner en valor el papel esencial del óptico-optometrista y promover revisiones visuales periódicas a cualquier edad.

"Los problemas visuales no siempre presentan síntomas evidentes. Acudir a revisiones periódicas con el óptico-optometrista es clave porque somos los profesionales de primera línea en la detección de este tipo de alteraciones visuales que, de no tratarse a tiempo, repercuten en la vida diaria de la persona de forma silenciosa, pero muy significativa, y en todas las edades", destaca Blanca Fernández, decana-presidenta del COOOA.

Errores refractivos: La alteración más común y sus riesgos

Estudios recientes del Libro Blanco de la Salud Visual 2025 revelan que los errores de refracción (miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia) son los defectos visuales más frecuentes, afectando a un 80% de la población andaluza, es decir, casi 7 millones de personas. Sin embargo, solo seis de cada diez utilizan gafas o lentes de contacto para compensarlos.

"Ver bien no es un lujo, es una necesidad. Una correcta salud visual influye en la prevención de accidentes, en el aprendizaje infantil, en el rendimiento laboral y en la seguridad en la conducción. Si sufrimos algún defecto en la visión no detectado, podría derivar a largo plazo en problemas más graves como desprendimiento de retina, glaucoma, DMAE, retinopatía diabética o incluso cataratas", añade Fernández, incidiendo en la importancia de la detección temprana.

El óptico-optometrista: Un perfil profesional con múltiples facetas

Andalucía cuenta con más de 3.000 ópticos-optometristas colegiados, distribuidos en más de 1.800 centros y gabinetes. Estos profesionales universitarios no solo detectan, previenen y compensan problemas visuales con artículos ópticos o entrenamiento visual, sino que su labor se extiende a ámbitos como la investigación, la docencia, hospitales, clínicas especializadas, rehabilitación visual, prótesis oculares, deporte de alto rendimiento e incluso el cine y la televisión.

En el marco de la Semana Mundial de la Visión, el COOOA lanzará una campaña de divulgación en redes sociales con píldoras informativas en vídeo, mostrando las múltiples salidas profesionales de la Óptica y Optometría y su impacto social.

Premios Daza de Valdés, un reconocimiento a la salud visual

Como parte de su compromiso con la salud visual, el COOOA celebrará la tercera edición de sus Premios Daza de Valdés el próximo 22 de octubre en el Real Alcázar de Sevilla. Estos galardones reconocen la labor científica, técnica, cultural, social o humanitaria de personalidades y entidades vinculadas a la profesión y a la salud visual de la ciudadanía andaluza. Entre los premiados de este año se encuentran el Colegio Nacional de Ópticos-Optometristas (Título Colegiado de Honor), la Facultad de Farmacia de Sevilla (Excelencia Profesional) y Servilens (Promoción Visual), entre otros.